Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археоптерикс
Археоптерикс
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:31

Путешествие во времени: как одно растение может изменить наше понимание истории

Исследователи изучили эволюцию растений на примере древнего вида

Вы когда-нибудь задумывались, как древние растения могли выглядеть миллионы лет назад? Недавнее открытие бразильских палеоботаников проливает свет на эту загадку, переосмыслив ископаемое растение, которое было описано еще несколько десятилетий назад.

Новое название для старого рода

Исследователи выделили новый род Franscinella, в который входит вид, получивший название Franscinella riograndensis. Это открытие представляет собой значительный шаг в понимании древней флоры.

Переосмысление типового материала, ранее классифицированного как Lycopodites riograndensis, позволяет установить первое упоминание о ликоподитах со спорами in situ в пермских отложениях бассейна Парана. Это может решить научную проблему, существующую более 50 лет — обнаружение in situ спор растений, сохранившихся в обломочных породах верхнего палеозоя.

Современные методы исследования

Это достижение стало возможным благодаря использованию современных методов микроскопии и междисциплинарному сотрудничеству ведущих институтов Бразилии. Группа под руководством Университета Вале-ду-Такуари (Univates) пересмотрела доступный для изучения палеонтологический материал, чтобы выяснить, можно ли получить новые анатомические и палинологические данные.

Среди использованных технологий — сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и микроскопия в проходящем свете, которые позволили детально визуализировать структуры растения.

Ключевые находки

В результате исследования были выявлены важные анатомические элементы, такие как:

  • изотомическое ветвление в стеблях
  • трахеиды сосудистого цилиндра
  • трехлучевые споры с бородавчатой скульптурой

Споры, обнаруженные у Franscinella riograndensis, соответствуют палинологическому роду Converrucosisporites, что связывает макрофоссилии с микрофоссилиями и расширяет наше понимание древней экосистемы.

Влияние на палеоботанику

Это открытие открывает новые горизонты для реконструкции флоры перми и понимания эволюции сосудистых растений. Оно также подчеркивает важность совместной работы исследователей и национальных технологических инфраструктур.

Таким образом, переопределение Franscinella riograndensis показывает, как повторное изучение известных ископаемых с помощью современных инструментов может привести к революционным открытиям. Это всего лишь пятый известный случай обнаружения таких ископаемых, что делает их находки особенно ценными.

Исследование древних растений не только углубляет наше понимание эволюции, но и открывает новые возможности для научных сравнений с находками в других регионах мира, что может изменить представление о палеозойской экологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии сегодня в 19:14

Уникальная бронзовая статуэтка: ключ к тайнам кельтского мира или просто украшение

Археологи из Манхинга сделали сенсационное открытие, обнаружив более 40 000 артефактов, включая уникальную бронзовую фигурку воина, раскрывающую тайны кельтской жизни.

Читать полностью » Археологическая экспедиция в Сардисе выявила новый уровень развития Лидии сегодня в 19:03

Древнее Эллады: как одна находка в Турции похоронила миф о греческом архитектурном превосходстве

В Турции найден лидийский дворец VIII века до н. э., который меняет представления о древней урбанизации. Узнайте, как одна находка переворачивает историю Анатолии.

Читать полностью » Археологи нашли римскую баню в Турции: детали открытия сегодня в 18:59

Древние технологии под ногами: как римская баня меняет представление о цивилизации

В Турции нашли древнеримскую баню с системой подогрева пола — технологией, опередившей время. Узнайте, как открытие меняет представление о жизни в Римской империи.

Читать полностью » Исследование: распад бозона Хиггса подтверждает новые физические теории сегодня в 18:09

Бозон Хиггса: загадка, которая может изменить мир науки

Учёные ATLAS представили результаты исследований редких распадов бозона Хиггса. Возможно, это ключ к физике за пределами Стандартной модели.

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между тёмной материей и исчезновением планет сегодня в 17:56

Невидимые убийцы: что скрывает тёмная материя и как она влияет на нашу Вселенную

Учёные предполагают: тёмная материя может формировать чёрные дыры внутри планет-гигантов. Узнайте, как экзопланеты помогают раскрыть тайны Вселенной и что это значит для будущего науки.

Читать полностью » Астрономы SETI проанализировали сигнал Wow 1977 года с использованием новых алгоритмов сегодня в 17:50

75 тысяч страниц данных: что обнаружили учёные при повторном анализе сигнала Wow

Сигнал "Wow!", зафиксированный в 1977 году, продолжает вызывать интерес. Новые данные и технологии позволяют взглянуть на него с новой стороны. Что же они открывают?

Читать полностью » Археологи обнаружили останки корабля Грибсхунден в Балтийском море сегодня в 16:53

Затонувший корабль, затонувшие мечты: как Грибсхунден стал символом утраченной эпохи

Археологи раскрыли захватывающие детали о корабельной артиллерии "Грибсхундена", затонувшего в 1495 году, и его влиянии на европейскую экспансию.

Читать полностью » Учёные выявили иерархию геологических границ на основе мультифрактального анализа сегодня в 16:47

От массовых вымираний до эволюционных взрывов: как Земля шепчет нам свои секреты

Учёные обнаружили скрытую иерархию в хаосе геологических эпох. Открытие меняет представления о прошлом и будущем Земли.

Читать полностью »

Новости
СКФО

В Ингушетии капитально отремонтировали десятки школ и детских садов
Авто и мото

Штрафы за выезд за стоп-линию: рекомендации по обжалованию от МВД России
Красота и здоровье

Врачи опровергли миф о пользе обильного питья для кожи — She Finds
Туризм

В Хельсинки самолёт столкнулся с наземным оборудованием после ошибки пилота — Aamulehti
СФО

В Сибири запускают пилотные проекты по превращению научного потенциала в технологии
Красота и здоровье

Хирург Умнов назвал продукты, усиливающие вред алкоголя
Еда

Минздрав: БАДы не заменяют клиническое лечение ожирения и не регулируют метаболизм
Спорт и фитнес

Тренер объяснила, почему правильная техника делает силовые упражнения безопасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru