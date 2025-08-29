Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:33

Тайна 5000-летней чумы: какая загадочная форма унесла жизни миллионов

Археологи обнаружили останки жертв чумы: что это значит для науки

Что, если одна из самых страшных болезней в истории человечества начиналась не с крыс, а с… овец? Новое исследование проливает свет на тайну древней чумы, которая терроризировала Евразию на протяжении тысячелетий.

Неожиданная находка в Аркаиме

В журнале Cell опубликовано сенсационное исследование: впервые обнаружены следы древней чумы у животного — 4000-летней овцы, найденной на скотоводческом поселении Аркаим в западно-евразийской степи. Это прорыв в изучении загадочной линии "чумы LNBA", которая циркулировала с 5000 до 2000 лет назад и до сих пор была известна только по ДНК древних людей.

Учёные выдвигают гипотезу: заражение людей и овец происходило из-за контакта с неизвестным диким резервуаром инфекции. Активное развитие овцеводства в бронзовом веке увеличило вероятность таких контактов.

"Один из первых шагов в понимании того, как распространяется и развивается болезнь, — это выяснить, где она скрывается, но в области древней ДНК мы пока этого не делали", — говорит ведущий автор исследования Ян Лайт-Мака.

Генетическое сходство

Геном чумы, найденный у овцы, почти идентичен тому, которым заражались люди в том же регионе и в ту же эпоху.

"Если бы мы не знали, что это овца, все бы решили, что это просто еще одна человеческая инфекция — ее практически невозможно отличить", — отмечает Кристина Уориннер, профессар Гарвардского университета.

Особенность этой древней линии — её генетическая стабильность на огромных территориях. В отличие от современных штаммов, которые быстро мутируют, LNBA почти не менялась географически. Это говорит о том, что её распространение могло происходить через животных-переносчиков, а не через людей.

Остаются вопросы

Неясно, как чума могла так быстро распространяться на тысячи километров. Вероятно, involved другие виды животных или механизмы передачи, которые ещё предстоит изучить.

Учёные планируют искать следы патогена в останках других древних животных. Коллекции костей из археологических раскопок могут хранить ключи к разгадке.

"Я думаю, интерес к анализу этих коллекций будет расти — они дают нам информацию, которую не может дать ни один человеческий образец", — говорит Феликс М. Ки, старший автор исследования.

