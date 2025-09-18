Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© РГО by Александр Заика is licensed under CC0
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:36

Древние знали секрет: петроглиф раскрывает, как люди охотились на бескрылую гагарку столетия назад

В Норвегии найдены петроглифы с изображением охоты на гагарку

На далёком севере Норвегии, в окрестностях городка Алта, среди тысяч древних петроглифов учёные заметили особенно любопытное изображение. На скале выбит силуэт человека, держащего в руках крупную птицу. Исследователи из Великобритании и Канады предположили, что это — бескрылая гагарка (Pinguinus impennis), некогда многочисленная, а теперь полностью исчезнувшая птица Северной Атлантики.

Наследие ЮНЕСКО под открытым небом

Комплекс петроглифов в Алте известен с 1970-х годов. Здесь на скалах сохранились тысячи рисунков, возраст которых оценивается от пяти до двух тысяч лет. Это настоящая летопись жизни древних скандинавов: сцены охоты, изображения людей с копьями, луками и лодками, а также животных — от северных оленей до китов.

Счёт идёт на сотни: 1364 оленя, 209 лосей, 122 медведя, десятки изображений рыб, собак и птиц. Однако далеко не всегда можно точно определить, что именно хотели изобразить древние художники.

Аргументы в пользу "гагарки"

Один из рисунков размером около 22 на 24 сантиметра стал предметом отдельного исследования. Он выделяется тем, что человек держит птицу почти в половину собственного роста. По мнению специалистов, совпадений слишком много, чтобы это была случайность.

  • Размер: бескрылая гагарка достигала 80 сантиметров в высоту, что соответствует пропорциям петроглифа.
  • Клюв: мощный и острый, способный нанести травму — человек на рисунке держит птицу так, чтобы обезопасить себя.
  • Лапы: короткие, массивные, с выраженными перепонками и расположением ближе к хвосту.

  • Крылья: заметно укороченные, явно не приспособленные для полёта.

Если интерпретация верна, то это не единичный случай: в окрестностях Алты исследователи выделили ещё как минимум четыре изображения, напоминающие бескрылых гагарок.

Сравнение: птицы на петроглифах Алты

Вид Отличительные черты Количество изображений
Северные олени Изображались с детёнышами внутри 1364
Лоси Массивные силуэты с рогами 209
Медведи Приземистые фигуры 122
Птицы (в том числе гагарки) Крупные, с короткими крыльями 24
Лодки Разные типы, иногда с людьми 163

Как жили бескрылые гагарки

Эти птицы обитали вдоль побережий Северной Атлантики, от Канады до Скандинавии. Они умели прекрасно плавать и нырять, добывая рыбу, но совершенно не летали. Именно из-за этой особенности стали лёгкой добычей для охотников. К XIX веку вид был полностью истреблён: мясо и яйца использовали в пищу, а шкурки шли на одежду.

Археологические находки подтверждают: останки бескрылых гагарок встречаются в северной Норвегии, в том числе всего в 150 километрах от Алты.

Советы шаг за шагом: как изучают петроглифы

  1. Фиксация и оцифровка рисунков с помощью 3D-сканеров.
  2. Сравнение силуэтов с известными видами животных.
  3. Учет пропорций и деталей — клюва, лап, крыльев.
  4. Сопоставление с археологическими находками (кости, останки).
  5. Привлечение специалистов по орнитологии и этнографии для интерпретации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Интерпретация без учёта биологии вида → искажённые выводы → совместная работа археологов и биологов.
  • Современная подкраска рисунков → риск неправильного восприятия → использование цифровых методов визуализации.
  • Игнорирование контекста (соседние петроглифы) → потеря смысла сцены → анализ комплекса изображений целиком.

А что если…

А что если древние художники изображали не просто охотничьи трофеи, а важные культурные символы? Бескрылая гагарка могла иметь сакральное значение — например, быть связана с морскими духами или считаться оберегом. В таком случае её исчезновение повлияло не только на природу, но и на культурные традиции северян.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Подтверждает взаимодействие человека и редкого вида Сложно точно интерпретировать рисунок
Расширяет знания о культуре древних северян Изображение сильно стилизовано
Связывает археологические данные и орнитологию Современная краска может исказить восприятие
Вносит вклад в сохранение объектов ЮНЕСКО Ограниченный доступ для исследований

FAQ

Как определить возраст петроглифов?
Используют датировку по сопутствующим археологическим слоям, а также стилистические сравнения.

Почему рисунки окрашены красной краской?
Это современная мера для удобства туристов, изначально петроглифы были выбиты в скале без цвета.

Можно ли встретить бескрылую гагарку сегодня?
Нет, вид полностью исчез к середине XIX века. Сохранились только чучела и археологические останки.

Мифы и правда

  • Миф: петроглифы изображают только мифических существ.
    Правда: большинство сцен — это реальные животные и сцены охоты.

  • Миф: бескрылые гагарки вымерли сами по себе.
    Правда: их полное исчезновение связано с охотой человека.

  • Миф: древние люди не обращали внимания на детали.
    Правда: исследование показывает точность изображения лап, клюва и крыльев.

Три интересных факта

  1. Бескрылую гагарку иногда называли "северным пингвином" из-за внешнего сходства.
  2. В 1844 году на исландском острове Элдэй были убиты последние известные особи.
  3. Петроглифы в Алте включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются крупнейшим комплексом наскального искусства в Северной Европе.

Исторический контекст

1844 год: последние бескрылые гагарки истреблены на Исландии. 1970-е годы: открытие и фиксация комплекса петроглифов в Алте. 1985 год: включение петроглифов в список ЮНЕСКО. 2025 год: опубликовано исследование о петроглифе с человеком и гагаркой.

