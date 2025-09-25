Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:34

Новая Зеландия хранила тайну: здесь жили пингвины, которых мы не узнали бы

В формации Вайпара Гринсэнд найдены останки древних пингвинов возрастом 57–62 млн лет

Пингвины, какими мы знаем их сегодня, — это приземистые птицы с короткими клювами, приспособленными для охоты на криль, рыбу и кальмаров. Но их древние предки выглядели совсем иначе. Новое исследование, опубликованное в Zoological Journal of the Linnean Society, описывает четыре новых вида ископаемых пингвинов с длинными, "кинжаловидными" клювами, которыми они пронзали добычу под водой.

Где нашли древних пингвинов

Окаменелости обнаружили в известной формации Вайпара Гринсэнд на Южном острове Новой Зеландии, примерно в часе езды от Крайстчерча. Здесь уже находили десятки ископаемых птиц, живших в палеоцене, вскоре после того, как астероид Чиксулуб 66 млн лет назад уничтожил динозавров и большую часть морских рептилий.

Возраст находок — 57-62 млн лет. Это одни из древнейших представителей отряда, предки современных пингвинов.

Как выглядели древние виды

Новые окаменелости показывают разнообразие форм и размеров:

  • от небольших пингвинов ростом всего около 35 см;

  • до гигантов весом до 150 кг, сравнимых с человеком.

У всех предков были удлинённые клювы, которыми они, вероятно, протыкали добычу и подбрасывали её в воздух, прежде чем проглотить.

Значение находки

"Эти примитивные пингвины, вероятно, появились после вымирания морских рептилий, заняв освободившиеся экологические ниши", — отмечают исследователи Ванесса Де Пьетри и Пол Скофилд из Кентерберийского университета.

Отсутствие наземных хищников в Новой Зеландии позволило птицам утратить способность к полёту. Их крылья постепенно эволюционировали в "ласты", идеально подходящие для подводного плавания.

Уникальные находки

  • Палеонтологи нашли первый полный череп ранее известного вида Muriwaimanu tuatahi. Он настолько хорошо сохранился, что содержал даже клюв — большая редкость для столь древних слоёв.

  • В окаменелостях обнаружили желудочные камни (гастролиты) - признак того, что древние пингвины, как и современные, использовали их для пищеварения и, возможно, регулировки плавучести. Это первый случай подтверждения такой практики у доисторических видов.

Сравнение эволюционных признаков

Признак Древние пингвины Современные пингвины
Клюв длинный, острый короткий, массивный
Крылья эволюция от полёта к плаванию полностью приспособлены к подводному "полёту"
Размеры от 35 см до гигантов 150 кг от 40 см (малый пингвин) до 120 см (императорский)
Желудочные камни впервые зафиксированы у окаменелостей обычная практика

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предполагать, что пингвины всегда имели короткие клювы.
    → Последствие: неверные реконструкции образа жизни.
    → Альтернатива: учитывать данные о длинноклювых предках.

  • Ошибка: игнорировать роль географии.
    → Последствие: недооценка Новой Зеландии в эволюции.
    → Альтернатива: признать её ключевой "колыбелью" пингвинов.

А что если…

А что если именно утрата полёта и переход к морской охоте стали "успехом" пингвинов? Свободные ниши после вымирания конкурентов могли дать им возможность занять новые экосистемы и затем расселиться по Южному океану.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Добавлены 4 новых вида к палеонтологической летописи Фрагменты костей требуют осторожной реконструкции
Найден первый полный череп Muriwaimanu tuatahi Многие особенности всё ещё предполагаются
Подтверждены гастролиты у древних пингвинов Данные ограничены одним регионом

FAQ

Сколько видов пингвинов нашли в Вайпара Гринсэнд?
Уже известно около 10 видов, включая гигантов.

Чем питались древние пингвины?
Вероятно, рыбой и кальмарами, которых пронзали длинными клювами.

Почему именно Новая Зеландия?
Отсутствие хищников и богатые моря сделали её идеальным местом для эволюции.

Мифы и правда

  • Миф: пингвины всегда выглядели как современные.
    Правда: их древние предки были длинноклювыми и очень разнообразными по размеру.

  • Миф: гастролиты — изобретение современных птиц.
    Правда: они использовались миллионы лет назад.

  • Миф: пингвины связаны только с Антарктидой.
    Правда: их родина — Новая Зеландия, откуда они расселились по миру.

3 интересных факта

  1. Древние пингвины появились вскоре после катастрофы, уничтожившей динозавров.

  2. Некоторые из них были ростом с человека и весили до 150 кг.

  3. Клювы древних видов оставались длинными более 20 миллионов лет.

Исторический контекст

66 млн лет назад — вымирание динозавров.

62-57 млн лет назад — расцвет древних пингвинов в Новой Зеландии.

Сегодня — пингвины распространены от Антарктиды до Южной Америки и Африки.

