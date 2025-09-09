Пингвины без полёта: парадокс, который разрушил миф о птицах в небе

В далёком палеоцене, примерно 57-62 миллиона лет назад, на территории современной Новой Зеландии жили предки современных пингвинов, которые сильно отличались от своих потомков. Недавние находки окаменелостей в формации Вайпара Гринсэнд раскрывают удивительные детали об этих древних птицах и их образе жизни.

Удивительные открытия в Новой Зеландии

Формация Вайпара Гринсэнд — это уникальное место, где палеонтологи нашли останки одних из первых морских птиц, появившихся после массового вымирания, вызванного падением астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад. Именно здесь были обнаружены окаменелости четырёх новых видов предковых пингвинов.

Кроме того, в этом регионе находили останки пингвинов разных размеров — от крошечного пингвинчика высотой около 35 см до гигантов весом около 150 кг, почти с человека.

Как изменялись клювы и крылья пингвинов?

Современные пингвины отличаются короткими клювами, которые они используют для ловли рыбы, кальмаров и криля. Однако у древних птиц клювы были значительно длиннее и острее — скорее всего, ими они пронзали добычу под водой.

Исследование, опубликованное в Zoological Journal of the Linnean Society, показывает, что пингвины сохраняли такие длинные клювы более 20 миллионов лет. Однако со временем, по мере адаптации к водному образу жизни, их клювы начали изменяться.

В то же время крылья пингвинов эволюционировали не для полёта в воздухе, а для "полёта" под водой. Отсутствие наземных хищников в Новой Зеландии позволило птицам отказаться от умения летать, сосредоточившись на плавании.

Новые находки и их значение

Особое значение имеют недавно найденные окаменелости с хорошо сохранившимися черепами, включая клювы, что встречается крайне редко. Например, полный череп вида Muriwaimanu tuatahi помог учёным понять, как выглядели и питались эти древние птицы.

Интересным открытием стали и желудочные камни — гастролиты, которые современные пингвины используют для улучшения пищеварения и контроля плавучести. Эти камни были найдены и у доисторических пингвинов, что доказывает, что такая практика существовала миллионы лет назад.

Почему Новая Зеландия важна для истории пингвинов?

Учёные считают, что именно в Новой Зеландии пингвины получили ключевые адаптации, позволившие им успешно расселиться по всему Южному полушарию — от Антарктиды до Южной Африки и Южной Америки.

По словам Ванессы Де Пьетри из Кентерберийского университета и Пола Скофилда из Кентерберийского музея, появление этих птиц связано с освобождением экологических ниш после вымирания крупных морских рептилий. Это дало пингвинам шанс процветать без конкуренции и угроз со стороны крупных хищников.

Формация Вайпара Гринсэнд обещает ещё множество открытий, которые помогут глубже понять эволюцию этих удивительных морских птиц. Учёные уверены, что новые находки ещё больше расширят наше представление о том, как возникли и развивались пингвины.