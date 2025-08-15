ДНК-расследование: как древняя бактерия пережила тысячелетия в останках

Какую тайну могут рассказать останки, найденные в древних могильниках? Недавнее исследование, проведенное российскими учеными, проливает свет на здоровье людей, живших в эпоху бронзы. В останках четырех мужчин, относящихся к фатьяновской культуре, была обнаружена патогенная бактерия, способная вызывать серьезные заболевания.

Исследование фатьяновской культуры

Ася Энговатова из Института археологии РАН и её коллеги провели анализ ДНК останков, найденных в Волосово-Даниловском могильнике в Ярославской области. Этот памятник, относящийся к середине III — началу II тысячелетия до нашей эры, является важной частью фатьяновской археологической культуры.

Останки принадлежали четырем мужчинам, возраст которых колебался от 20 до 40 лет. Радиоуглеродные датировки показали, что самый древний из них жил около 2500 года до нашей эры. Интересно, что мужчины, хотя и не были близкими родственниками, имели общую Y-хромосомную гаплогруппу R1a1 и различные митохондриальные гаплогруппы.

Открытие патогенной бактерии

Анализ ДНК показал, что во всех образцах присутствовал генетический материал бактерии Streptococcus pneumoniae, известной своим потенциалом вызывать пневмонию и менингит. Это открытие стало важным шагом в понимании здоровья древних людей, ведь до недавнего времени о болезнях можно было судить лишь по следам на костях.

Ранее аналогичные бактерии были найдены в других древних находках, таких как пожеванный березовый вар из Дании, возрастом около 5700 лет, который также содержал ДНК различных микробов.

Взгляд в прошлое

Современные методы анализа позволяют исследовать не только видимые следы болезней, но и более скрытые инфекции, которые могли существовать у людей в древности. Например, недавние находки показали, что чума существовала более пяти тысяч лет назад.

Эти открытия помогают нам глубже понять, как болезни влияли на жизнь наших предков и как они могли передаваться через поколения.