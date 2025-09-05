Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:01

Прямоугольники против колонн: секрет архитектуры, который изменит ваше представление о древности

Археологи обнаружили в Турции поселение возрастом 12 тыс. лет — старше Стоунхенджа

Археологи в Турции сделали открытие, которое может серьёзно изменить понимание истории человечества. В районе Мендик-Тепе были обнаружены древние постройки, которые, по мнению специалистов, могут оказаться одним из самых ранних человеческих поселений на Земле. Если оценки подтвердятся, возраст сооружений превысит 12 тысяч лет, что делает их ещё более древними, чем знаменитый Стоунхендж.

Где сделали находку

Мендик-Тепе расположен неподалёку от Гёбекли-Тепе — археологического комплекса, которому около 12 тысяч лет. Это место уже давно привлекает внимание учёных своими монументальными Т-образными колоннами и загадочными ритуальными традициями. Однако новое открытие обещает затмить даже его: по предварительным данным, постройки в Мендик-Тепе могут быть старше минимум на несколько тысячелетий.

Если эта версия подтвердится, находка станет одним из ключевых свидетельств зарождения неолитической революции — эпохи, когда человечество переходило от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и оседлому образу жизни.

Уникальная архитектура

В отличие от Гёбекли-Тепе, где доминируют массивные колонны с резьбой, в Мендик-Тепе использовались вертикальные прямоугольные камни. Такой подход говорит о самостоятельной архитектурной традиции и уникальном культурном стиле региона.

С начала раскопок в 2024 году археологи обнаружили овальные сооружения, каменные стены и фрагменты украшенных сосудов. Всё это указывает на существование достаточно развитого общества, которое уже умело строить прочные постройки и создавать декоративные предметы.

"Мендик-Тепе — это чрезвычайно важное место для понимания жизни первых поселенцев в этом регионе", — отметил координатор проекта Неджми Карул.

Разнообразие построек

Раскопки выявили здания разного размера и назначения. Небольшие строения, скорее всего, использовались как хозяйственные помещения для хранения зерна или приготовления пищи. Средние по размеру могли быть жилищами.

Особый интерес представляют крупные постройки высотой до пяти метров. Их каменная кладка выполнена особенно тщательно, что позволяет предполагать их общественное или ритуальное назначение. Возможно, именно здесь собирались жители общины для проведения культовых обрядов.

Связь с другими памятниками

По мнению исследователей, Мендик-Тепе можно отнести к ранним этапам неолита, что делает его более древним, чем Гёбекли-Тепе и Карахантепе. Последнее место также известно своими монументальными колоннами с антропоморфными изображениями.

Хронология открытия имеет огромное значение: она помогает понять, как именно происходил процесс неолитизации — переход людей от кочевой жизни к земледелию и строительству постоянных поселений.

Значение открытия

Мендик-Тепе рассматривается учёными как недостающее звено в понимании того, каким образом формировались первые оседлые общины. Археологические данные позволяют судить о социальной организации древнего общества: от разделения функций построек до способности хранить продукты и организовывать коллективные ритуалы.

По мнению специалистов, дальнейшие исследования помогут уточнить хронологию находки и подтвердить её роль в истории региона. Если гипотезы подтвердятся, открытие действительно может перевернуть наше представление о том, где и когда появились первые цивилизованные поселения.

Три интересных факта

  1. Стоунхендж в Великобритании построен около 5000 лет назад, а сооружения в Мендик-Тепе могут оказаться старше на 7000 лет.
  2. Гёбекли-Тепе считается первым известным храмовым комплексом в истории человечества, но Мендик-Тепе способен сместить эту планку.
  3. Неолитическая революция началась на Ближнем Востоке примерно 12 тысяч лет назад и стала одним из важнейших этапов развития цивилизации.

