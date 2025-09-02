Шокирующее открытие в Анатолии: поселения, которые перевернут вашу картину мира

Представьте: поселение, которое существовало за тысячи лет до Стоунхенджа и даже до знаменитого Гёбекли-Тепе. Археологи в Турции сделали сенсационное открытие — древние сооружения в Мендик-Тепе, которые могут быть самым ранним в мире организованным поселением человека. Это открытие переворачивает наше понимание истории ранних сообществ в Плодородном полумесяце.

Что нашли в Мендик-Тепе?

Расположенный недалеко от Гёбекли-Тепе в сельском районе Паямлы округа Эйюбие города Шанлыурфа, этот объект — часть сети доисторических памятников. Раскопки начались в 2024 году и уже выявили:

овальные сооружения с каменными стенами.

фрагменты украшенных каменных сосудов.

разнообразие построек: от небольших (шириной в несколько футов, возможно, для хранения или приготовления пищи) до крупных (высотой 4-5 метров с тщательной кладкой, предположительно для ритуалов или общественных нужд).

Эти находки указывают на развитое общество, способное к сложному строительству и художественному выражению.

Сравнение с Гёбекли-Тепе

В отличие от Гёбекли-Тепе с его Т-образными колоннами и резьбой, Мендик-Тепе использует вертикальные прямоугольные камни. Это подчеркивает уникальность архитектуры и культуры. Предварительные данные датируют Мендик-Тепе самым ранним этапом неолита, за 7000 лет до Гёбекли-Тепе и Карахантепе.

Координатор проекта Неджми Карул отметил:

"Мендик-Тепе — чрезвычайно важное место для понимания первых поселенцев в регионе".

Роль в истории человечества

Открытие расширяет временную шкалу организованных поселений и монументального строительства. Мендик-Тепе помогает понять неолитизацию — переход к сельскому хозяйству и оседлым общинам. Наличие систем переработки зерна и управления водой свидетельствует о ранних экспериментах с прото-сельским хозяйством.

Профессор Дуглас Бэрд, возглавлявший раскопки, обратил внимание на каменную кладку большого сооружения, отметив, что она могла иметь ритуальное или общественное назначение.

"В этом году мы сосредоточимся на понимании функциональных различий между этими структурами", — говорит он.

Меньшие из них служили для хранения или приготовления пищи? Большие были жилыми или ритуальными помещениями? Эти вопросы имеют ключевое значение для раскрытия истории этого места.

Проект Таш Тепелер и сеть памятников

Это открытие входит в проект Министерства культуры и туризма Турции, охватывающий дюжину неолитических памятников в Шанлыурфе, включая Гёбекли-Тепе, Карахантепе, Чакмак-Тепе и Сайбурч. Эти места возрастом около 11 500 лет переписывают историю, показывая раннюю архитектуру, социальные институты и возделывание растений.

Гёбекли-Тепе, расположенное на холме высотой более тысячи метров в средиземноморском климате, считается предшественником Мендик-Тепе. Его мегалитические сооружения (круглые, овальные, прямоугольные) построены охотниками-собирателями в докерамическом неолите (9600-8200 гг. до н. э.) и связаны с ритуалами, вероятно, погребальными.

Недавние исследования идентифицировали Т-образные колонны с резьбой (дикие животные) как древний календарь — старейший в мире. Анализ показывает точные измерения времени за 10 000 лет до древнегреческих записей (150 г. до н. э.).

Исследование 2024 года выявило резьбу с падением кометы, вызвавшей 1200-летний мини-ледниковый период, вымирание животных и стимул к развитию сельского хозяйства и сложных обществ.

Эксперты из Эдинбургского университета нашли на колонне: