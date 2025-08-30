Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Огромная птица с крыльями три метра: археологи раскопали загадочную фреску

В Перу археологи Папского католического университета нашли фреску возрастом 3000 лет

На северо-западном побережье Перу археологи сделали открытие, которое по праву можно назвать сенсацией. Здесь обнаружили масштабную трёхмерную роспись возрастом около 3000 лет. Фреска сохранила яркие оттенки синего, жёлтого, красного и чёрного, а также изображения рыб, звёзд и мифических существ.

"Изобразительное искусство, декоративные приёмы и исключительная сохранность делают это открытие поистине беспрецедентным для региона", — заявил археолог Папского католического университета Перу Сесилия Маурисио.

Первые находки раскопок

Команда Сесилии Маурисио начала исследования в археологической зоне Уака-Иоланда в июле. Уже в первую неделю они наткнулись на фреску, относящуюся к так называемому периоду формирования (2000-1000 гг. до н. э.) — времени зарождения первых сложных обществ в Перу.

Фреска впечатляет своими масштабами: почти 6 метров в длину и почти 3 метра в высоту.

Символика изображений

На южной части стены исследователи увидели огромную птицу с распростёртыми крыльями и ромбовидным узором на голове. По мнению учёных, это может быть изображение орла или сокола. Северная часть фрески хранит иные образы — растения, звёзды и фигуры, похожие на людей.

"Похоже, они представляют шаманов", — пояснила археолог.

Маурисио отмечает, что сама композиция, скорее всего, украшала внутренние помещения главного атриума храмового комплекса того времени.

Связь с культурой Чавин

Уака-Иоланда, по предположению археологов, существовала в одно время с Чавин-де-Уантаром — крупным культовым центром в Андах, предшествовавшим эпохе инков. Цивилизация Чавин прославилась развитием земледелия, металлургии и текстильного производства. В их фресках часто встречаются изображения ягуаров и рептилий.

Но находка в Уаке-Иоланде особенная: она демонстрирует прибрежную традицию искусства, где преобладают мотивы моря — рыбы, сети, морские символы.

Угроза для памятника

В отличие от Чавина, Уака-Иоланда не имеет официального статуса охраняемого археологического объекта. Поэтому археологи бьют тревогу: памятник может оказаться под угрозой разрушения.

В своём обращении Папский католический университет Перу призвал Министерство культуры страны и региональные власти принять меры для сохранения уникальной фрески. Учёные уверены: это открытие открывает новые горизонты в понимании истории и духовной жизни древнего Перу.

