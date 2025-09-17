Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Азия шокирует мир: охотники-собиратели коптили тела 12 тысяч лет назад

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии древние мумии, обработанные дымом и огнём

Сегодня мы привыкли связывать мумификацию с Древним Египтом. Но свежие археологические данные показывают: задолго до фараонов люди Восточной и Юго-Восточной Азии нашли собственный способ сохранить тела — копчение. И этому открытию уже 12 тысяч лет.

Зачем древним нужна была мумификация?

В тропическом климате тело разлагается крайне быстро. Для охотников-собирателей это становилось проблемой: нужно было достойно проститься с умершими, сохранить останки для погребального ритуала. Решение оказалось простым и гениальным — копчение на огне.

Археологи проанализировали кости из 95 стоянок на территории Вьетнама, южного Китая, Филиппин, Таиланда, Лаоса, Малайзии и Индонезии. Радиоуглеродные даты показывают: возраст находок — от 12 до 4 тысяч лет.

Доказательства копчения

Учёные применили два метода — рентгеновскую дифракцию и ИК-спектроскопию.

  • В 20 костях из Вьетнама девять показали нагрев выше 525-645 °C, ещё восемь — около 525 °C, три — без следов нагрева.

  • Из 69 костей с юга Китая и Индонезии 33 подвергались низкотемпературному копчению, 23 — сильному нагреву.

К тому же позы скелетов — скорченные, с подтянутыми коленями — намекают, что тела специально связывали перед мумификацией.

Сравнение: разные традиции мумификации

Регион Время Метод Особенности
Азия (Вьетнам, Китай) 12 000-4000 лет назад Копчение тел Позы с подтянутыми коленями
Египет 4500-3350 лет назад Бальзамирование смолами Сложные ритуалы, саркофаги
Чили (культура Чинчорро) 7000 лет назад Искусственная мумификация Самые ранние "искусственные мумии" Америки
Европа (Португалия) 8000-7000 лет назад Подготовка тел к захоронению Погребения с необычными позами
Папуа — Новая Гвинея до XX века Копчение в пещерах Тела в жилищах или скалах

Советы шаг за шагом: как это делали древние

  1. Подготавливали тело: очищали, перевязывали, фиксировали конечности.

  2. Разводили костёр или устанавливали платформу над очагом.

  3. Тело подвешивали или укладывали так, чтобы оно медленно коптилось дымом.

  4. Контролировали температуру: слишком сильный огонь приводил к обугливанию.

  5. После мумификации останки хоронили в земле или оставляли в укрытии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что мумификация появилась только в Египте.

  • Последствие: недооценка культурного разнообразия ритуалов.

  • Альтернатива: учитывать данные из Азии, Америки и Европы.

  • Ошибка: путать случайное сохранение тел (как Этци) с намеренной мумификацией.

  • Последствие: искажение исторической картины.

  • Альтернатива: различать естественные и искусственные процессы.

  • Ошибка: считать копчение варварством.

  • Последствие: предвзятая оценка древних практик.

  • Альтернатива: рассматривать это как адаптацию к климату.

А что если…

А что если мумификация в Азии имела не только утилитарное значение? Возможно, дым считался символическим проводником в мир духов. Тогда копчение тел было не просто способом замедлить разложение, а частью ритуала перехода.

Плюсы и минусы метода копчения

Плюсы:

  • позволяет сохранить тело даже во влажном климате;

  • простая технология, доступная охотникам-собирателям;

  • возможность контролировать позу и облик покойного.

Минусы:

  • трудоёмкость: требуются дрова и время;

  • неприятный запах и риск повреждения тканей;

  • не гарантирует длительной сохранности.

FAQ

Как археологи узнали о копчении?
По следам нагрева на костях, определённым с помощью рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии.

Почему именно копчение?
В тропиках высокая влажность, и без дыма тела разлагались бы слишком быстро.

Есть ли современные аналоги?
Да, у племён Папуа — Новой Гвинеи до XX века практиковали копчение тел уважаемых людей.

Мифы и правда

  • Миф: мумификация — египетское изобретение.
    Правда: в разных культурах тела сохраняли задолго до Египта.

  • Миф: все мумии случайные, как Этци.
    Правда: есть преднамеренные практики — копчение, смоление, высушивание.

  • Миф: мумификация была только у развитых цивилизаций.
    Правда: к ней прибегали даже охотники-собиратели.

Исторический контекст

  • 12 тыс. лет назад - копчение тел в Азии.

  • 8-7 тыс. лет назад - мезолитическая Португалия, ранние эксперименты.

  • 7 тыс. лет назад - чинчорро в Чили создают первые "искусственные мумии".

  • 4500 лет назад - начало египетских ритуалов бальзамирования.

  • Современность - в Папуа ещё недавно коптили тела в пещерах.

Любопытные факты

В Азии обнаружены сотни скелетов с позами, указывающими на перевязку тел. При анализе костей фиксировались температуры выше 600 °C. Подобные методы использовались в Папуа — Новой Гвинее буквально до XX века.

