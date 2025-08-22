Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боробудур, Индонезия
Боробудур, Индонезия
© commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:28

Тайны прошлого: 5 грандиозных памятников, которые завораживают до сих пор

Ангкор-Ват, Боробудур, Луксор, Тикаль и Мачу-Пикчу: главные древние памятники планеты

Представьте, что вам предлагают взглянуть в глаза прошлому. Не картинка в учебнике и не строчка из исторического романа, а настоящие камни, храмы и города, которые пережили тысячи лет, смену цивилизаций и даже катастрофы природы. Есть места на планете, которые притягивают людей не меньше, чем самые модные курорты или современные мегаполисы. Только здесь мы понимаем: всё новое — лишь продолжение старого.

Сегодня мы собрали пять древних памятников, которые до сих пор поражают масштабом, архитектурой и мистической атмосферой. Это точки на карте, где время будто замирает, а история становится осязаемой.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Храмовый комплекс Ангкор-Ват — это не просто символ Камбоджи, а живая история кхмерской цивилизации. Построенный в XII веке, он до сих пор используется и никогда не был полностью заброшен. Храм впечатляет своей симметрией, грандиозными пропорциями и искусной резьбой по камню.

Особенно завораживают апсары — небесные нимфы, высеченные на стенах, и барельефы протяжённостью почти 800 метров, рассказывающие мифологические истории индуизма. Поднявшись в святилище Бакан, можно увидеть четыре статуи Будды — напоминание о переходе комплекса от индуизма к буддизму при короле Джаявармане VII.

Лучшее время для поездки — сухой сезон с ноября по март. Добраться проще всего через аэропорт Сиемреапа, откуда до храмов возят тук-туки и экскурсионные автобусы.

Боробудур, Индонезия

На острове Ява среди рисовых полей возвышается Боробудур — крупнейший буддийский храм в мире, построенный ещё в VIII веке. Он состоит из девяти террас и более чем 500 статуй Будды. Несмотря на землетрясения и извержения вулканов, святыня сохранила своё величие.

Комплекс включает не только главный храм, но и храмы-спутники Мендут и Павон, где можно увидеть уникальные рельефы и изображения бодхисаттв. Вместе они символизируют путь к нирване.

Посещать Боробудур удобнее всего в межсезонье — в мае или июне, когда нет большого наплыва туристов. Ближайший аэропорт находится в Джокьякарте.

Луксор, Египет

Луксор называют музеем под открытым небом. Здесь находится Долина царей, где покоятся фараоны, включая Тутанхамона. В регионе сохранились десятки гробниц, а также величественные храмы — Карнакский, Луксорский и комплекс Мединет Хабу.

Особого внимания заслуживают гробницы знати — менее известные, но не менее впечатляющие, чем царские усыпальницы. А в местном музее можно увидеть артефакты, охватывающие тысячелетия истории Египта.

Лучшее время для поездки — с октября по февраль, когда жара спадает. Луксор имеет собственный аэропорт и удобное сообщение с Каиром.

Тикаль, Гватемала

Среди тропических джунглей Гватемалы скрыт древний город майя — Тикаль. Его пирамиды высотой до 65 метров возвышаются над зелёным морем деревьев. Атмосфера здесь особенная: от одного храма к другому приходится идти по лесным тропам, где легко встретить обезьян и экзотических птиц.

Главные достопримечательности — храм Ягуара, Гран Плаза и северный акрополь, который уходит корнями в VI век до н. э. Подъём на Темпло IV дарит вид, который по праву считается одним из самых красивых в мире.

Добраться проще всего через аэропорт во Флоресе, откуда всего час пути до руин.

Мачу-Пикчу, Перу

Пожалуй, самый известный символ древних цивилизаций Южной Америки. Мачу-Пикчу был построен инками в XV веке и "потерян" для современного мира до 1911 года, когда его вновь открыли. Цитадель расположена на высоте 2450 метров и до сих пор поражает инженерным мастерством.

Здесь стоит увидеть Храм Солнца, Царскую гробницу и Хижину смотрителя, откуда открываются лучшие панорамы. Для любителей активного отдыха предусмотрен подъём на гору Уайна-Пикчу, откуда открывается захватывающий вид на всю долину.

Посещать Мачу-Пикчу удобнее в сухой сезон (июнь-август), а билеты стоит бронировать заранее. Путь пролегает через Куско, откуда туристов доставляют поезда.

