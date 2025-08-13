Падение метеорита в Джорджии обернулось сенсацией — в его истории есть невероятный факт

В конце июня над юго-востоком США разыгралось зрелище, достойное научно-фантастического фильма: метеорит, пролетевший по дневному небу, взорвался над Джорджией. Но самое поразительное — возраст этого камня. Учёные установили, что он сформировался около 4,56 миллиарда лет назад, то есть за 20 миллионов лет до появления Земли.

Яркий след в небе и громкий хлопок

Жители Джорджии и соседних штатов стали свидетелями огненного шара и услышали мощный звук, когда объект вошёл в атмосферу. Несмотря на быстрое уменьшение размера и замедление, скорость камня оставалась впечатляющей — не менее километра в секунду.

Финальная точка его путешествия оказалась неожиданной: метеорит пробил крышу и потолок дома в Макдоноу, округ Генри. Позднее НАСА официально подтвердило его внеземное происхождение.

Научный анализ и редкая находка

Фрагменты, найденные в доме, были переданы учёным. Геолог Скотт Харрис из Университета Джорджии рассказал, что исследование с помощью оптической и электронной микроскопии выявило: перед ними — хондрит, самый распространённый вид каменных метеоритов. Его возраст — около 4,56 миллиарда лет, тогда как наша планета существует примерно 4,54 миллиарда лет.

"Этот конкретный метеорит имел долгую историю, прежде чем достиг поверхности в Макдоно", — отметил геолог Скотт Харрис.

Метеориты в Джорджии: статистика меняется

Метеорит Макдоноу стал 27-й подтверждённой находкой в Джорджии. По словам Харриса, раньше подобные события фиксировались раз в несколько десятилетий, теперь же их удаётся обнаруживать чаще — во многом благодаря развитию технологий и внимательности очевидцев. Учёный планирует опубликовать подробности о составе и скорости астероида, что поможет оценивать потенциальные угрозы от других космических тел.

Шанс попадания в дом — минимален

Эксперты подчёркивают, что вероятность падения метеорита на жилую зону крайне мала. Большинство подобных объектов сгорает в атмосфере или попадает в океаны, которые занимают более 70% поверхности Земли. Однако история с Макдоноу наглядно показывает, что исключать такие сценарии нельзя.