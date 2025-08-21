В Караколе найдена царская усыпальница: как древние майя прощались с жизнью

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны скрывают древние цивилизации? На этот вопрос ответили американские археологи, которые сделали удивительное открытие в Караколе — одном из крупнейших городов майя.

Уникальная находка

Недавние раскопки, проведенные Хьюстонским университетом в сотрудничестве с Институтом археологии Белиза, привели к обнаружению неразграбленной царской гробницы. Ученые предполагают, что в ней покоились останки Те-Ка-Чака, первого правителя царства Канту. Однако, как отмечает российский майянист Дмитрий Беляев, подтверждений этому пока нет — ни иероглифических надписей, ни других улик.

Караколь, расположенный недалеко от границы с Гватемалой, в древности был известен как Хушвица, что переводится как "Вода трех холмов". Археологи начали исследовать этот памятник в конце 1930-х годов. Первые поселения здесь появились около VII-VI веков до нашей эры, но настоящий расцвет города пришелся на I тысячелетие нашей эры, когда его население достигало более 100 тысяч человек.

На протяжении последних 40 лет супруги Арлен и Диана Чейз проводят раскопки в Караколе, открывая множество монументальных сооружений, включая акрополи и стадионы для игры в мяч.

Содержимое гробницы

В недавно найденной гробнице археологи обнаружили останки мужчины преклонного возраста, ростом около 170 сантиметров. Вместе с костями были найдены 11 керамических сосудов, украшенные изображениями майяских царей и богов. Особый интерес представляют бусины из жадеита с изображениями паукообразных обезьян и остатки погребальной маски.

Также в гробнице находились декорированные костяные трубки и сосуды с крышками в форме голов коати. Все эти находки помогают лучше понять культуру и обычаи майя.

Влияние Теотиуакана

Не менее интересным является тот факт, что в 2009 и 2010 годах рядом с этой гробницей были найдены еще две, относящиеся к IV веку нашей эры. Они также могут быть связаны с царской семьей. Находки из всех трех гробниц указывают на влияние Теотиуакана на Караколь, что подтверждается импортными артефактами и особенностями погребального обряда.

Таким образом, это открытие не только добавляет новые страницы в историю майя, но и поднимает вопросы о взаимодействии древних цивилизаций.