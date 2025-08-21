Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Терракотовая армия
Терракотовая армия
© commons.wikimedia.org by Laika ac from UK is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:25

В Караколе найдена царская усыпальница: как древние майя прощались с жизнью

Археологи обнаружили гробницу майя в Караколе, Белиз: важные находки и артефакты

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны скрывают древние цивилизации? На этот вопрос ответили американские археологи, которые сделали удивительное открытие в Караколе — одном из крупнейших городов майя.

Уникальная находка

Недавние раскопки, проведенные Хьюстонским университетом в сотрудничестве с Институтом археологии Белиза, привели к обнаружению неразграбленной царской гробницы. Ученые предполагают, что в ней покоились останки Те-Ка-Чака, первого правителя царства Канту. Однако, как отмечает российский майянист Дмитрий Беляев, подтверждений этому пока нет — ни иероглифических надписей, ни других улик.

Караколь, расположенный недалеко от границы с Гватемалой, в древности был известен как Хушвица, что переводится как "Вода трех холмов". Археологи начали исследовать этот памятник в конце 1930-х годов. Первые поселения здесь появились около VII-VI веков до нашей эры, но настоящий расцвет города пришелся на I тысячелетие нашей эры, когда его население достигало более 100 тысяч человек.

На протяжении последних 40 лет супруги Арлен и Диана Чейз проводят раскопки в Караколе, открывая множество монументальных сооружений, включая акрополи и стадионы для игры в мяч.

Содержимое гробницы

В недавно найденной гробнице археологи обнаружили останки мужчины преклонного возраста, ростом около 170 сантиметров. Вместе с костями были найдены 11 керамических сосудов, украшенные изображениями майяских царей и богов. Особый интерес представляют бусины из жадеита с изображениями паукообразных обезьян и остатки погребальной маски.

Также в гробнице находились декорированные костяные трубки и сосуды с крышками в форме голов коати. Все эти находки помогают лучше понять культуру и обычаи майя.

Влияние Теотиуакана

Не менее интересным является тот факт, что в 2009 и 2010 годах рядом с этой гробницей были найдены еще две, относящиеся к IV веку нашей эры. Они также могут быть связаны с царской семьей. Находки из всех трех гробниц указывают на влияние Теотиуакана на Караколь, что подтверждается импортными артефактами и особенностями погребального обряда.

Таким образом, это открытие не только добавляет новые страницы в историю майя, но и поднимает вопросы о взаимодействии древних цивилизаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли останки комолых коров в Монголии: что это значит для изучения древней культуры сегодня в 18:04

Погружение в прошлое: как жертвоприношения комолых коров отражают культуру древних монголов

Археологи в Монголии сделали сенсационное открытие: останки древних комолых коров, возрастом 2500-2700 лет, подтверждают их разведение и жертвоприношения в бронзовом веке.

Читать полностью » Археологи обнаружили кремневый наконечник, застрявший в ребре древнего человека сегодня в 17:10

Древнее насилие в пещере: как находка меняет взгляд на человеческие отношения 4000 лет назад

Археологи нашли в пещере Рок-де-лес-Оренетес ребро древнего человека с кремневым наконечником. Что это открытие говорит о насилии в прошлом? Узнайте больше!

Читать полностью » Археологи обнаружили трилобита на римском памятнике в Испании, сообщает исследовательская команда сегодня в 17:02

На римском памятнике найден трилобит: как древняя окаменелость меняет наше представление о прошлом

Археологи сделали уникальное открытие: на римском памятнике в Испании нашли окаменелость трилобита. Узнайте, как древние люди использовали ископаемые остатки!

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые ножи саков в Павлодарской области Казахстана сегодня в 16:56

Как бронзовые ножи саков могут изменить наше восприятие истории Казахстана

В Казахстане археологи обнаружили бронзовые ножи ранних саков, раскрывая тайны тасмолинской культуры и её памятников. Уникальные находки обещают новые открытия!

Читать полностью » Археологи обнаружили, что неандертальцы добывали обсидиан на расстоянии до 400 километров сегодня в 16:51

Древние тайны: что скрывают артефакты неандертальцев из Азербайджана

Ученые раскрыли тайны неандертальцев, которые добывали обсидиан на расстоянии до 400 километров от своих стоянок. Узнайте, как они использовали этот ценный ресурс!

Читать полностью » Учёные создали прозрачные солнечные паруса: прорыв в космических миссиях сегодня в 15:01

Космическая революция: как невидимые паруса перевернут полёты в глубокий космос — секрет Ноттингемских учёных

Ноттингемские учёные разработали прозрачные солнечные паруса с микроузорами для управления космическими аппаратами без топлива. Технология обещает очистку орбиты от мусора и борьбу с изменением климата.

Читать полностью » Археологи нашли древний водопровод XV века в Истаравшане — сенсационная находка 2025 сегодня в 14:01

Таинственные трубы на вершине холма: что скрывала забытая крепость Мугтепа 1500 лет

В Истаравшане обнаружен древний водопровод XV века: керамические трубы с алебастровым раствором, хаузи и артефакты V-VIII вв. раскрывают секреты уникальной системы водоснабжения Центральной Азии.

Читать полностью » Обнаружена уникальная гробница римской эпохи в Турции: сенсация в археологии сегодня в 13:42

Там, где вечность хранит украшения: что нашли археологи в римской гробнице

Археологи сделали невероятное открытие в Турции, обнаружив уникальную гробницу римской эпохи в древнем городе Силлион. Это открытие проливает свет на погребальные традиции, социальную структуру и культурную трансформацию региона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля
Туризм

Аэрофлот: сервис заказа специального питания отключён на всех рейсах по техническим причинам
Садоводство

Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона
Спорт и фитнес

Тренер Яблокова составила комплекс упражнений для домашних тренировок без оборудования
СФО

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" и курорта "Волна" в Тюмени: куда поехать на термальные источники
Красота и здоровье

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня
Дом

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты
УрФО

Проблемы с доступом к "ВКонтакте" наблюдаются в Екатеринбурге, Тюмени и на Ямале
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru