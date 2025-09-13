Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мезолитическое захоронение
Мезолитическое захоронение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:55

Пещера, где боги пили кровь: археологи нашли загадочные ритуалы майя под толщей воды

Загадка пещеры Куэва-де-Сангре: почему майя хранили расчленённые тела вместо захоронений

Археологи обнаружили в гватемальской пещере Куэва-де-Сангре редкое свидетельство ритуалов майя: сотни костных фрагментов взрослых и детей, подвергшихся преднамеренной обработке. Эти находки показывают, что останки использовались в обрядах, а не для обычных захоронений.

Пещера под городом Дос-Пилас

Куэва-де-Сангре расположена рядом с древним городом Дос-Пилас в регионе Петэксбатун. Доступ в неё возможен только в сухой сезон — с марта по май, когда уровень воды в затопленных входах падает. Именно в это время майя проводили обряды, чаще всего обращённые к богу дождя Чааку.

"Мы видим, что появляются отдельные части тела, а не целые тела. В ритуалах майя части тела так же ценны, как и всё тело", — пояснила биоархеолог Калифорнийского государственного университета Мишель Блёз.

Доказательства ритуалов

Находки в пещере включают:

  • более 100 костных фрагментов с прижизненными травмами;
  • крышки черепов, аккуратно уложенные друг на друга;
  • следы резки инструментами на костях взрослых и детей;
  • обсидиановые лезвия и красные пигменты, традиционно применявшиеся в кровавых обрядах.

Судебный антрополог Эллен Фрикано из Западного университета медицинских наук отметила, что характер повреждений соответствует действиям, совершённым в момент смерти или незадолго до неё.

Почему пещеры считались священными

Для майя пещеры были входами в подземный мир и местами общения с богами. Центральные постройки городов, включая Дос-Пилас, часто возводили рядом с такими природными объектами. Известен и другой пример — пещера Актун Туничил Мукнал в Белизе, где также найдены ритуальные останки.

Климат и обряды

Ритуалы в пещерах совпадали с началом сезона дождей. В засушливые годы активность усиливалась: жизнь городов напрямую зависела от урожая. Использование крови, обсидиана и красной охры в Куэва-де-Сангре ясно указывает на связи с обрядами, призванными вызвать дождь и восстановить баланс с природой.

Значение находки

Останки не просто оставляли в пещере, а тщательно укладывали и выставляли, что подчёркивает их ритуальную роль. Это открытие показывает, что майя жертвовали ценными ресурсами — пищей, инструментами и даже человеческими жизнями — ради связи с богами.

Следующие шаги учёных

Исследователи планируют:

  • провести анализ ДНК и изотопов, чтобы установить происхождение людей — были ли они местными или пленниками;
  • изучить рацион и источники воды по костям и зубам;
  • составить карту залов пещеры, чтобы понять распределение ритуальной активности.

Остаётся неизвестным, были ли эти люди жертвами войны, посвящёнными или ритуальными пленниками. Но очевидно одно: пещеры играли ключевую роль в религиозной и политической жизни майя.

Три интересных факта

  1. В языке майя слово "чжибалба" обозначало подземный мир, куда вели входы-пещеры.
  2. Обрядовые пещеры использовались не только для человеческих жертвоприношений, но и для приношений кукурузы, керамики и ценного обсидиана.
  3. Красная охра, найденная в Куэва-де-Сангре, применялась майя для символического обозначения крови и возрождения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны сегодня в 5:42

Спуск в преисподнюю: экспедиция раскрыла секреты колодца Бархут в Йемене

Ученые раскрыли тайну колодца Бархут, известного как Адский колодец. Внутри уникальная экосистема, минералы и объяснение жутких легенд. Узнайте больше об этом йеменском феномене!

Читать полностью » Ученые обнаружили в Антарктиде озеро Восток и каньон Денман под ледяным щитом сегодня в 4:46

Антарктида хранит тайну, которая способна изменить представление о Земле

Под ледяным панцирем Антарктиды скрываются древние озёра, каньоны и следы тропических лесов. Учёные уверены: самые важные открытия ещё впереди.наука, Антарктида, Арктика, ледники, Bedmap3, климат, исследования

Читать полностью » Учёные: сверхизвержения Йеллоустона, Тобы и Флегрейских полей могут изменить климат планеты сегодня в 3:22

Сверхизвержение грозит заморозить планету на годы: сценарий, которого боятся все

Сверхизвержение вулкана может изменить климат и экономику на годы. Учёные предупреждают: риск реален, и человечеству стоит готовиться уже сегодня.

Читать полностью » Учёные зафиксировали в Гренландии мегацунами, сопоставимое по силе с землетрясениями девятидневной длительности сегодня в 2:16

Земля дрожала девять дней подряд: тайна гигантского мегацунами в Гренландии раскрыта

Мегацунами в Гренландии подняло волну выше Статуи Свободы и сотрясало Землю девять дней. Учёные раскрыли, как климат меняет Арктику.

Читать полностью » Отчёт Генинспектора NASA: стоимость Dragonfly выросла в 4 раза, старт откладывается до июля 2028 года сегодня в 1:22

Бюджет Dragonfly сорвался с орбиты — запуск к Титану отложили, но причина удивила всех

NASA готовится отправить аппарат Dragonfly к Титану, но миссия столкнулась с многомиллиардными перерасходами и задержками. Удастся ли уложиться в новый график?

Читать полностью » H&M Group начнёт закупать 95% энергии крупнейшего солнечного парка Швеции сегодня в 0:34

Бывший аэропорт превратили в гигантский источник энергии — такого в Швеции ещё не было

В Смоланде открылся крупнейший солнечный парк Швеции: бывший аэропорт превратился в источник энергии для тысяч домов и бизнес-гигантов.энергетика, экология, Швеция, солнечная станция, H&M, Neoen, возобновляемые источники

Читать полностью » Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм вчера в 23:50

Семена одуванчика: ветер обещает свободу, но даёт 100-кратное сопротивление

Учёные раскрыли тайну одуванчика: ветер решает, улетают ли семена. Новое исследование показывает, как направление ветра меняет силу освобождения более чем в 100 раз.

Читать полностью » Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA вчера в 23:27

Астероид, который бросил вызов науке — вода, дольше жившая в космосе, чем думали

Астероид Рюгу хранит секреты воды в Солнечной системе: жидкость текла дольше, чем считали. Открытие меняет взгляд на Землю. Исследование в Nature. 128 символов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Уход за псевдоморским аквариумом: основные правила по данным специалистов
Туризм

Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей
Еда

Свиной рулет в луковой шелухе сохраняет питательные свойства и улучшает внешний вид блюда
Авто и мото

В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции
Еда

Диетологи: паста из макрели и творога содержит омега-3 и кальций
Технологии

Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ
Питомцы

Собаки роют землю из-за охотничьего инстинкта: рекомендации ветеринаров
Красота и здоровье

Врач Кондрахин: прививку нужно сделать минимум за 14 дней до роста заболеваемости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet