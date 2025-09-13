Пещера, где боги пили кровь: археологи нашли загадочные ритуалы майя под толщей воды
Археологи обнаружили в гватемальской пещере Куэва-де-Сангре редкое свидетельство ритуалов майя: сотни костных фрагментов взрослых и детей, подвергшихся преднамеренной обработке. Эти находки показывают, что останки использовались в обрядах, а не для обычных захоронений.
Пещера под городом Дос-Пилас
Куэва-де-Сангре расположена рядом с древним городом Дос-Пилас в регионе Петэксбатун. Доступ в неё возможен только в сухой сезон — с марта по май, когда уровень воды в затопленных входах падает. Именно в это время майя проводили обряды, чаще всего обращённые к богу дождя Чааку.
"Мы видим, что появляются отдельные части тела, а не целые тела. В ритуалах майя части тела так же ценны, как и всё тело", — пояснила биоархеолог Калифорнийского государственного университета Мишель Блёз.
Доказательства ритуалов
Находки в пещере включают:
- более 100 костных фрагментов с прижизненными травмами;
- крышки черепов, аккуратно уложенные друг на друга;
- следы резки инструментами на костях взрослых и детей;
- обсидиановые лезвия и красные пигменты, традиционно применявшиеся в кровавых обрядах.
Судебный антрополог Эллен Фрикано из Западного университета медицинских наук отметила, что характер повреждений соответствует действиям, совершённым в момент смерти или незадолго до неё.
Почему пещеры считались священными
Для майя пещеры были входами в подземный мир и местами общения с богами. Центральные постройки городов, включая Дос-Пилас, часто возводили рядом с такими природными объектами. Известен и другой пример — пещера Актун Туничил Мукнал в Белизе, где также найдены ритуальные останки.
Климат и обряды
Ритуалы в пещерах совпадали с началом сезона дождей. В засушливые годы активность усиливалась: жизнь городов напрямую зависела от урожая. Использование крови, обсидиана и красной охры в Куэва-де-Сангре ясно указывает на связи с обрядами, призванными вызвать дождь и восстановить баланс с природой.
Значение находки
Останки не просто оставляли в пещере, а тщательно укладывали и выставляли, что подчёркивает их ритуальную роль. Это открытие показывает, что майя жертвовали ценными ресурсами — пищей, инструментами и даже человеческими жизнями — ради связи с богами.
Следующие шаги учёных
Исследователи планируют:
- провести анализ ДНК и изотопов, чтобы установить происхождение людей — были ли они местными или пленниками;
- изучить рацион и источники воды по костям и зубам;
- составить карту залов пещеры, чтобы понять распределение ритуальной активности.
Остаётся неизвестным, были ли эти люди жертвами войны, посвящёнными или ритуальными пленниками. Но очевидно одно: пещеры играли ключевую роль в религиозной и политической жизни майя.
Три интересных факта
- В языке майя слово "чжибалба" обозначало подземный мир, куда вели входы-пещеры.
- Обрядовые пещеры использовались не только для человеческих жертвоприношений, но и для приношений кукурузы, керамики и ценного обсидиана.
- Красная охра, найденная в Куэва-де-Сангре, применялась майя для символического обозначения крови и возрождения.
