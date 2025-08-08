Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археолог в пустыне Синьцзяна
Археолог в пустыне Синьцзяна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:02

Забытая цивилизация, где род вели по материнской линии

Археологи обнаружили матриархальное общество в Китае возрастом 5000 лет

5000 лет назад в Китае существовало общество, где род определялся по материнской линии — к такому вывёл пришла международная группа учёных, изучив древние останки на археологическом памятнике Фуцзя. Это открытие бросает вызов классическому представлению о том, что ранние человеческие сообщества были исключительно патриархальными.

ДНК раскрывает тайны древнего общества

Исследование основано на анализе генома 60 человек, похороненных на двух кладбищах (Фуцзя_Север и Фуцзя_Юг) в провинции Шаньдун. Останки датируются 2750-2500 годами до н. э.

Северное кладбище: все 14 человек принадлежали к митохондриальной гаплогруппе M8a3. Южное кладбище: 44 из 46 человек имели гаплогруппу D5b1b. Это указывает на чёткое разделение по материнским линиям.

"Это самое убедительное доказательство матрилинейного общества в неолитической Восточной Азии", — говорит научный сотрудник Бо Сунь.

Мужчины приходили в семью жены

Интересно, что анализ Y-хромосомы (отцовской линии) показал высокое генетическое разнообразие среди мужчин. Это говорит о том, что мужчины из других общин вступали в брак с женщинами Фуцзя и переезжали к ним — явление, известное как матрилокальный брак.

"Это хрестоматийный пример матрилинейной и матрилокальной системы", — отмечает Юйхун Пан.

Подобные традиции до сих пор сохранились у некоторых народов, например, у мосо в Юго-Западном Китае.

Стабильность и изолированность

Радиоуглеродный анализ показал, что кладбища использовались более 250 лет, охватывая минимум 10 поколений. Это говорит о социальной устойчивости.

  • Эндогамия: община почти не смешивалась с соседями.
  • Локальное проживание: изотопы стронция подтвердили, что люди редко покидали родные места.

Народ Фуцзя выращивал просо, что подтверждает изотопный анализ костей. Также в их рационе была рыба и моллюк, что логично для прибрежного поселения.

Почему это важно?

Долгое время считалось, что древние общества строились вокруг мужчин. Однако находка в Фуцзя доказывает, что матрилинейные структуры тоже могли быть успешными.

"Идея, что древность = патриархат — это проекция современных норм", — подчёркивает антрополог Рут Мейс.

До этого единственным известным примером матрилинейности была элита каньона Чако в Северной Америке (800-1300 гг. н. э.). Теперь у науки появился новый ключ к пониманию разнообразия древних обществ.

Читайте также

Учёные: медленная ходьба повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 19:12

Вы гуляете неправильно: ошибка, которая лишает вас 20% жизни

15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск ранней смерти на 20% — к такому выводу пришли учёные. Как скорость шага влияет на сердце и продолжительность жизни?

Читать полностью » Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие сегодня в 14:18

Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

В Боснии и Герцеговине обнаружен крупнейший в Европе клад железных слитков, возраст которых около 2000 лет. Уникальная находка меняет представления об истории Европы, древних торговых путях и роли региона.

Читать полностью » Почему 1 из 5 человек боится природы: последние исследования о биофобии сегодня в 13:58

Страх перед природой: до 20% мира избегают жизни, но для планеты это катастрофа

Новое исследование выявило, что до 20% населения мира страдают биофобиями – страхом перед природой. Эта боязнь не только мешает личной жизни, но и наносит колоссальный вред экосистемам, биоразнообразию и глобальным процессам.

Читать полностью » Что происходит с вулканами, когда тает лед: раскрыта шокирующая правда сегодня в 12:58

Вулканы просыпаются из-за глобального потепления: раскрыт шокирующий механизм

Глобальное потепление и таяние ледников несут новую угрозу: активизируются вулканы. Исследование на примере Чили раскрывает, как исчезновение льда снижает давление на магматические камеры, вызывая более частые и мощные извержения.

Читать полностью » Улавливание CO₂: как китайцы обошли сложности старых технологий сегодня в 11:58

Декарбонизация получила новый импульс: 120 часов стабильной работы — китайский e-DRM поражает

Китайские ученые совершили прорыв в борьбе с климатом, разработав метод электрифицированного катализа. Технология e-DRM улавливает больше парниковых газов, чем производит, обещая отрицательные выбросы и углеродную нейтральность.

Читать полностью » Спутниковые данные раскрыли шокирующую правду о потере пресной воды на Земле сегодня в 10:58

Водный голод надвигается: 75% населения Земли уже испытывают нехватку

Ученые предупреждают о серьезных последствиях для продовольственной и водной безопасности миллиардов людей, так как 75% населения мира уже сталкивается с нехваткой пресной воды.

Читать полностью » Прорыв льда в Гренландии: 85-метровый кратер от тайной реки под ледником сегодня в 9:58

Ледяной гигант дал трещину: под Гренландией обнаружили озеро, которое вызвало тайфун из воды

В Гренландии произошло беспрецедентное подледниковое наводнение: 90 миллиардов литров талой воды прорвали лед, образовав кратер глубиной 85 метров. Это открытие меняет представления ученых о процессах таяния ледников и их влиянии на климат.

Читать полностью » Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых сегодня в 8:58

66 миллионов лет назад: приматы покоряли холод, а не тропический рай. Удивительные детали исследования

Ученые выяснили, что предки современных приматов впервые появились в холодных климатических условиях Северной Америки около 66 миллионов лет назад, а не в теплых тропических лесах, как считалось ранее.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Блогер заявил, что российские пенсионерки активнее американских
Авто и мото

Директор "Рольф" назвал Kaiyi среди брендов с риском ухода из дилерских сетей
Красота и здоровье

Врач-кардиолог объяснила, как недосып влияет на сердце и сосуды
Еда

Глютен и психическое здоровье: когда проблемы с кишечником могут привести к расстройствам
Садоводство

Федор Васильев: как правильно подготовить деревянные и металлические поверхности для покраски
Туризм

Российские отдыхающие раскритиковали Пицунду — сравнивают с санаторием 1980-х годов
Питомцы

Что делать, если собака лает на прохожих — рекомендации специалистов
Культура и шоу-бизнес

Популярность аниме в России выросла на 60% за полгода
