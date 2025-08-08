Забытая цивилизация, где род вели по материнской линии

5000 лет назад в Китае существовало общество, где род определялся по материнской линии — к такому вывёл пришла международная группа учёных, изучив древние останки на археологическом памятнике Фуцзя. Это открытие бросает вызов классическому представлению о том, что ранние человеческие сообщества были исключительно патриархальными.

ДНК раскрывает тайны древнего общества

Исследование основано на анализе генома 60 человек, похороненных на двух кладбищах (Фуцзя_Север и Фуцзя_Юг) в провинции Шаньдун. Останки датируются 2750-2500 годами до н. э.

Северное кладбище: все 14 человек принадлежали к митохондриальной гаплогруппе M8a3. Южное кладбище: 44 из 46 человек имели гаплогруппу D5b1b. Это указывает на чёткое разделение по материнским линиям.

"Это самое убедительное доказательство матрилинейного общества в неолитической Восточной Азии", — говорит научный сотрудник Бо Сунь.

Мужчины приходили в семью жены

Интересно, что анализ Y-хромосомы (отцовской линии) показал высокое генетическое разнообразие среди мужчин. Это говорит о том, что мужчины из других общин вступали в брак с женщинами Фуцзя и переезжали к ним — явление, известное как матрилокальный брак.

"Это хрестоматийный пример матрилинейной и матрилокальной системы", — отмечает Юйхун Пан.

Подобные традиции до сих пор сохранились у некоторых народов, например, у мосо в Юго-Западном Китае.

Стабильность и изолированность

Радиоуглеродный анализ показал, что кладбища использовались более 250 лет, охватывая минимум 10 поколений. Это говорит о социальной устойчивости.

Эндогамия: община почти не смешивалась с соседями.

Локальное проживание: изотопы стронция подтвердили, что люди редко покидали родные места.

Народ Фуцзя выращивал просо, что подтверждает изотопный анализ костей. Также в их рационе была рыба и моллюк, что логично для прибрежного поселения.

Почему это важно?

Долгое время считалось, что древние общества строились вокруг мужчин. Однако находка в Фуцзя доказывает, что матрилинейные структуры тоже могли быть успешными.

"Идея, что древность = патриархат — это проекция современных норм", — подчёркивает антрополог Рут Мейс.

До этого единственным известным примером матрилинейности была элита каньона Чако в Северной Америке (800-1300 гг. н. э.). Теперь у науки появился новый ключ к пониманию разнообразия древних обществ.