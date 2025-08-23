Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Австралийские кенгуру
Австралийские кенгуру
© commons.wikimedia.org by Australiavisa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:15

Австралия до кенгуру: когда континент принадлежал крошечным монстрам

Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии

Австралия — уникальный континент, где миллионы лет назад обитали удивительные существа, о которых мы только начинаем узнавать. Недавно ученые из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили окаменелости трех ранее неизвестных хищных сумчатых, живших в эпоху, когда климат здесь был совсем другим.

Путешествие через Антарктиду

Около 55 миллионов лет назад предки современных сумчатых переселились в Австралию из Южной Америки через Антарктиду. Тогда мир выглядел иначе: Гондвана еще не распалась, а Антарктида была покрыта тропическими лесами, а не льдами.

"Начиная с небольшой группы предков, за последние 55 миллионов лет в Австралии произошел взрывной рост популяции сумчатых", — говорит ведущий автор исследования Тимоти Черчилль.

Сотни видов, многие из которых уже вымерли, эволюционировали, занимая самые разные экологические ниши.

Теплые леса и новые хищники

25 миллионов лет назад северная Австралия была не засушливой равниной, а теплым и влажным регионом с густыми лесами. Именно здесь обитали три новых вида сумчатых.

Эти существа — маллеодектиды (от лат. "молоткообразные зубы") — обладали мощными задними премолярами, способными раздавливать раковины улиток.

Ранее ученые уже находили родственные виды в Риверсли (Квинсленд), но новые находки показывают: эта группа была гораздо древнее и разнообразнее, чем предполагалось.

"Маллеодектиды не были кратковременной ветвью эволюции. Они существовали как минимум 15 миллионов лет, занимая ниши, которые сегодня уже не заполнены, например, поедание улиток", — объясняет Черчилль.

Кто еще жил в древних лесах?

Эти хищники весом от 110 до 250 граммов (как современные сахарные летяги) делили среду с другими сумчатыми:

  • сумчатые "тигры" (похожие на тасманийского тилацина)
  • мелкие хищники (аналоги сумчатых куниц)
  • сумчатые львы (размером от кошки до леопарда)

"Эта экосистема была сложной, а не примитивной, как считалось раньше. И мы только начинаем раскрывать ее тайны", — говорит Черчилль.

Ученые до сих пор не знают, кто занимал нишу современных мелких хищников, таких как сумчатые даннарты.

