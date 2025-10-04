Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Снимок скелета лариозавра
Снимок скелета лариозавра
© Университет Инсубрии is licensed under public domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:18

Тайна морских хищников: находка в Альпах переворачивает палеонтологию

Университет Цюриха: в Альпах найден скелет морской рептилии с кожей

Обычно палеонтология ассоциируется у нас с динозаврами, гигантскими скелетами в музеях и редкими находками зубов. Но иногда учёным удаётся открыть нечто столь необычное, что оно меняет понимание целой эпохи. Именно это произошло в горах Монте-Сан-Джорджо в Швейцарии, где исследователи обнаружили почти полный скелет морской рептилии, жившей 240 миллионов лет назад. Это лариозавр valceresii — древний хищник прибрежных вод, чьё тело сохранилось вместе с кожей и чешуёй.

Почему находка уникальна

Редкость этой окаменелости в том, что, помимо костей, сохранились мягкие ткани: тончайшие углеродные плёнки кожи и чешуек. Для палеонтологии это невероятная удача. Обычно мягкие части тел не переживают миллионы лет. Но лагуна Монте-Сан-Джорджо, лишённая кислорода и наполненная бактериальными матами, стала своеобразным хранилищем. В таких условиях не было падальщиков, и даже самые нежные структуры не разрушились.

Учёные смогли изучить не только анатомию скелета, но и поверхность кожи, обнаружив перепончатые пальцы и развитые мышцы плечевого пояса. Всё это указывает, что животное использовало передние лапы как "вёсла", напоминая современных тюленей.

Сравнение с другими морскими рептилиями

Параметр Лариозавр valceresii Плезиозавры Нотозавры
Возраст 240 млн лет 200-65 млн лет 240 млн лет
Чешуя Почти всё тело Только конечности Ограниченные участки
Способ передвижения Гребущие движения передними лапами Ласты для плавания Считалось, что главным "двигателем" был хвост
Экологическая ниша Прибрежный хищник Океанические хищники Прибрежные и мелководные зоны

Эта таблица наглядно показывает, что находка разрушает прежние представления о том, как именно плавали нотозавры и их родственники.

Как учёные пришли к выводу

Для анализа поверхности кожи специалисты применили электронный микроскоп. На снимках ясно видны чешуйки, а также перепонки между пальцами. Благодаря этому удалось воссоздать картину поведения животного: быстрые рывки, манёвры и охота на рыбу или мелких амфибий.

После пермского массового вымирания 252 млн лет назад моря оказались почти пустыми. Именно тогда такие рептилии заняли новые ниши, воспользовавшись обилием пищи и отсутствием конкурентов.

Советы шаг за шагом: как понять суть открытия

  1. Представьте себе лагуну без кислорода — это идеальная "консервация" для окаменелостей.

  2. Скелет сохранился вместе с мягкими тканями — редчайший случай.

  3. Электронная микроскопия позволила разглядеть мельчайшие детали.

  4. Вывод: лариозавр использовал передние конечности, а не хвост, для активного плавания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все древние морские рептилии передвигались только с помощью хвоста.

  • Последствие: искажённое понимание экологии триасовых морей.

  • Альтернатива: учитывать данные о сохранённых тканях, что подтверждает "тюленеподобный" стиль плавания.

А что если…

Что если подобные находки будут сделаны и в других местах? Это может полностью изменить учебники по палеонтологии. Возможно, многие группы морских рептилий двигались более разнообразными способами, чем считалось.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Исключительная сохранность мягких тканей Скелет всего одного индивидуума — пока мало для общих выводов
Подтверждает новый стиль плавания Местонахождение — редкое, не всегда доступно для раскопок
Помогает понять эволюцию плезиозавров Высокая сложность анализа, требуется дорогостоящее оборудование

FAQ

Как выбрать лучшие места для изучения окаменелостей?
Учёные ищут зоны с бескислородной водой или осадочными породами, где возможна консервация тканей.

Сколько стоит исследование подобных находок?
Затраты включают раскопки, транспортировку и работу с оборудованием — сотни тысяч долларов.

Что лучше для сохранения мягких тканей: озёра или моря?
Наиболее перспективны замкнутые лагуны и озёра с низким содержанием кислорода.

Мифы и правда

  • Миф: морские рептилии всегда плавали, используя хвост.

  • Правда: новые данные показывают, что многие использовали передние конечности.

  • Миф: чешуя у триасовых рептилий не сохраняется.

  • Правда: углеродные отпечатки могут сохранять её структуру миллионы лет.

3 интересных факта

• Монте-Сан-Джорджо внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО именно за уникальные окаменелости.
• Первые раскопки здесь начались ещё в XIX веке.
• В среднем триасе эта зона была тропической лагуной с богатой экосистемой.

Исторический контекст

  • 252 млн лет назад — великое пермское вымирание уничтожает 90% морских видов.

  • 240 млн лет назад — появляются первые лариозавры.

  • 200 млн лет назад — их потомки эволюционируют в плезиозавров, господствовавших в морях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Палеонтолог Нанглу: находка в Висконсине отодвинула историю пиявок на 200 млн лет сегодня в 3:15

Древний паразит переписал историю: пиявки оказались старше на 200 млн лет

В глубинах Висконсина нашли окаменелость, которая переписала историю пиявок и поставила под сомнение прежние представления об их происхождении.

Читать полностью » ESO: телескоп VLT в Чили выявил аномалии в составе кометы 3I/ATLAS сегодня в 2:16

Космос подкинул новую головоломку: что скрывает комета размером с Манхэттен

Межзвёздный объект 3I/ATLAS удивил астрономов необычным составом и размерами. Новые наблюдения обещают раскрыть ещё больше загадок.

Читать полностью » NASA: система ATLAS 25 июня зафиксировала межзвёздный таинственный объект A11pl3Z сегодня в 1:12

Таинственный странник из глубин Вселенной: неизвестный объект A11pl3Z летит к Земле

Загадочный межзвёздный странник влетел в Солнечную систему и удивил астрономов своим поведением. Что скрывает объект A11pl3Z?

Читать полностью » Висконсинский университет: ледники Сьерра-Невады могут исчезнуть к 2100 году сегодня в 0:28

Ледники Сьерра-Невады впервые за 20 тысяч лет подошли к финалу

Ледники Сьерра-Невады пережили тысячи лет и изменили историю гор, но сейчас они исчезают на глазах. Что ждёт эти уникальные ледяные реликты?

Читать полностью » В Баварии нашли древнейшее кладбище с 22 захоронениями возрастом 4000 лет вчера в 23:45

Тайны древних баварцев: 22 могилы раскрывают секреты, которые хранила земля веками

Археологи нашли в Баварии кладбище возрастом более 4000 лет с редкими двойными захоронениями и уникальным колодцем. Сенсация для всей Европы.

Читать полностью » Анализ 270 генов подтвердил эволюционную адаптацию людей к дефициту микроэлементов вчера в 23:12

То, что спасло наших предков, убивает нас: шокирующие факты о генетической адаптации

Учёные выяснили: разные народы эволюционно приспособились к содержанию микроэлементов в почвах. Но глобальная торговля продуктами сделала эти адаптации проблемой.

Читать полностью » Сардинские бронзовые фигурки оказались сделаны из иберийской и местной меди вчера в 22:39

Древние сардинцы опередили своё время: их технология работы с металлом поразила учёных

Учёные выяснили, что бронзетти нурагической культуры делали из смеси местной и иберийской меди. Кипрская медь исключена: Сардиния была активным игроком в торговле.

Читать полностью » В провинции Хубэй обнаружены яйца динозавров возрастом 86 миллионов лет вчера в 22:07

Яйца динозавров заговорили: впервые в истории учёные узнали их настоящий возраст

Учёные впервые напрямую определили возраст яиц динозавров: 86 миллионов лет. Новый метод U-Pb открывает путь к созданию точной "яичной хронологии".

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Google добавил в Android Auto фильтрацию звонков и автоматические заметки
Красота и здоровье

Кардиолог Ольга Савонина: аритмия после еды может указывать на болезни сердца и ЖКТ
Спорт и фитнес

ВОЗ рекомендовала овощи, фрукты и бобовые вместо жёстких диет для снижения веса
Питомцы

Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак
Садоводство

Брокколи формирует крупные кочаны при посадке рядом со свеклой, салатом, ревенем и ромашкой
Технологии

Приложение Sora от OpenAI заняло третье место в App Store за два дня
Спорт и фитнес

Medportal: ранние пробежки снижают стресс и повышают концентрацию на работе
Дом

Эксперты назвали безопасный способ очистки крышки от моющего средства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet