Статуя урартского периода
Статуя урартского периода
© Anadolu Agency by Ali Çelik is licensed under Public Domain
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:50

Римские раскопки: мраморная находка, способная вдохнуть жизнь в древние легенды

В Риме найдена мраморная голова, возраст которой составляет около 2000 лет

Во время раскопок на форуме Траяна археологи сделали впечатляющую находку — огромную мраморную голову, возраст которой может достигать 2000 лет. Исследователи предполагают, что это изображение Диониса (Вакха), бога виноделия, но точное происхождение артефакта пока остаётся загадкой.

Кто скрывается за древним ликом?

Голова изображает зрелого мужчину с волнистыми волосами и сосредоточенным выражением лица. Мэр Рима Роберто Гуальтьери (Roberto Gualtieri) поделился новостью в соцсетях:

"Это удивительная находка, которая напоминает нам о величии древнего Рима. Возможно, перед нами Дионис — но точный ответ дадут дальнейшие исследования".

Где и как обнаружили артефакт?

Статую нашли на дороге Алессандрина, рядом с руинами форума Траяна. Изначально голова, вероятно, была частью портика Трисигментата — монументальной колоннады, построенной архитектором Аполлодором из Дамаска между 107 и 112 годами нашей эры.

Но самое интересное: мраморный фрагмент обнаружили не в античных руинах, а в средневековом слое. Видимо, местные жители использовали его как строительный материал при возведении фундамента.

Учёные продолжат изучать находку, чтобы точно определить, кого изображает голова и как она оказалась в средневековых постройках. Возможно, это лишь начало новых открытий на форуме Траяна.

Читайте также

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей вчера в 19:10

Рак в Древнем Риме: что скрывают останки римского гражданина

Ученые обнаружили в Милане останки древнего римлянина с признаками рака. Эта находка доказывает: онкология существовала задолго до современной эпохи. Как жили и умирали люди две тысячи лет назад?

Читать полностью » В Каповой пещере выявлены первые в мире голубые пигменты каменного века вчера в 18:39

Не только красный и чёрный: как древние люди удивили учёных своей палитрой

В Каповой пещере впервые найдены голубые краски, использовавшиеся палеолитическими художниками. Это открытие меняет представления о древнем искусстве и его цветовой палитре.

Читать полностью » Исследование: неандертальцы добывали жир из костей для питания в холодном климате вчера в 18:31

Запрещённый приём выживания: как неандертальцы добывали скрытые калории

Неандертальцы могли варить жир из костей животных — находки в Германии переворачивают представления о древних технологиях. Как жир помогал выживать и почему это открытие так важно?

Читать полностью » Археологи нашли 27 000-летнюю миниатюрную Венеру во Франции вчера в 17:26

Палеолит в деталях: древний мастер вырезал лицо там, где его обычно не было

Уникальная находка во Франции — детально проработанная голова палеолитической Венеры. Открытие может изменить наше понимание древних цивилизаций и их культуры.

Читать полностью » Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере вчера в 17:18

Смертельная рана, которая не убила: что скрывает находка испанских археологов

В Каталонии нашли ребро человека, жившего 4000 лет назад — с застрявшим в нём наконечником стрелы. Он выжил после ранения, но как? Учёные раскрывают детали древнего насилия.

Читать полностью » Найдены артефакты трибаллов, подтверждающие их историческую значимость вчера в 16:12

Уникальные находки в Враце: как древние тайны становятся явными

В Враце археологи сделали удивительное открытие — руины царского дворца трибаллов. Узнайте, какое значение это имеет для истории и культуры.

Читать полностью » Скелет древнего человека найден в Баварии: новые данные о жизни кроманьонцев вчера в 16:05

Тайна, которая ждал 30 тысяч лет: что рассказал скелет из пещеры Миттлере-Клаузе

Учёные раскрыли тайну древнего скелета из баварской пещеры: мужчина жил 34 000 лет назад, питался мамонтами и пережил ледниковый период. Как технологии помогли восстановить его историю?

Читать полностью » Janjucetus dullardi: находка меняет представление об эволюции китов и адаптации к теплу вчера в 15:22

Эволюция в деталях: микроКТ-сканирование Janjucetus dullardi раскрывает тайны слуха древних китов

Уникальная окаменелость Janjucetus dullardi в Австралии раскрыла секреты эволюции китов. Зубастый хищник, живший 26 млн лет назад, связующее звено в истории.

Читать полностью »

