Римские раскопки: мраморная находка, способная вдохнуть жизнь в древние легенды

Во время раскопок на форуме Траяна археологи сделали впечатляющую находку — огромную мраморную голову, возраст которой может достигать 2000 лет. Исследователи предполагают, что это изображение Диониса (Вакха), бога виноделия, но точное происхождение артефакта пока остаётся загадкой.

Кто скрывается за древним ликом?

Голова изображает зрелого мужчину с волнистыми волосами и сосредоточенным выражением лица. Мэр Рима Роберто Гуальтьери (Roberto Gualtieri) поделился новостью в соцсетях:

"Это удивительная находка, которая напоминает нам о величии древнего Рима. Возможно, перед нами Дионис — но точный ответ дадут дальнейшие исследования".

Где и как обнаружили артефакт?

Статую нашли на дороге Алессандрина, рядом с руинами форума Траяна. Изначально голова, вероятно, была частью портика Трисигментата — монументальной колоннады, построенной архитектором Аполлодором из Дамаска между 107 и 112 годами нашей эры.

Но самое интересное: мраморный фрагмент обнаружили не в античных руинах, а в средневековом слое. Видимо, местные жители использовали его как строительный материал при возведении фундамента.

Учёные продолжат изучать находку, чтобы точно определить, кого изображает голова и как она оказалась в средневековых постройках. Возможно, это лишь начало новых открытий на форуме Траяна.