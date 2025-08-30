Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Надпись на колонне Брахмы в Сарнатхе, Индия
© commons.wikimedia by free is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:09

Мраморный мост между континентами: как находка в Касас-дель-Туруньуэло изменила карту античной торговли

Уникальная мраморная колонна V века до н.э. найдена в Испании — связь с Малой Азией

Недавние раскопки на археологическом участке в Испании привлекли внимание ученых и специалистов по древним цивилизациям. В ходе работ было обнаружено внушительное строение, датируемое VIII-V веками до нашей эры, которое по-прежнему поражает своей сохранностью и богатством находок.

Среди артефактов выделяются аттические вазы, керамика и бронзовый гончарный станок, а особенно — мраморная колонна, которая стала ключевым элементом исследования.

Анализ и происхождение мраморной колонны

После проведения комплексных исследований выяснилось, что основание и ствол этого архитектурного элемента были изготовлены из карьеров острова Мармара, расположенного в Малой Азии. В то время этот регион входил в состав греческого мира, что подтверждается археометрическими данными.

Несмотря на то, что точное местоположение карьера еще не установлено, его греческое происхождение и датировка V веком до нашей эры делают находку уникальной. Это единственный известный образец азиатского мрамора в западном Средиземноморье, подчеркивают руководители раскопок.

Значение находки и ее контекст

Мраморная колонна окружена артефактами того же периода — аттическими чашами и другими предметами, что свидетельствует о религиозной или ритуальной функции сооружения. Предполагается, что оно служило алтарем или культовым центром. Обнаружение его в глубине полуострова, вдали от побережья, где обычно находят греческие артефакты, подтверждает важность Касас-дель-Туруньуэло как центра средиземноморской торговли в эпоху тартесской цивилизации.

Это не первая находка на этом участке, которая свидетельствует о его значимости в древности. Ранее археологи обнаружили экзотические материалы: македонское стекло и фрагменты мраморной скульптуры из Пентелика (Афины). Однако наличие греческой колонны добавляет новый аспект к пониманию политической и экономической роли этого поселения. Эти открытия подтверждают предположения о том, что Касас-дель-Туруньуэло был важным центром ритуальных практик и религиозных церемоний.

Раскопки и новые открытия

В седьмой кампании археологических работ были выявлены шесть новых помещений — три из них представляли собой внешние строения с производственными функциями. Среди них выделяются печи для обжига керамики, ткацкие станки и мельницы.

Также был обнаружен склад керамических изделий. Особенно впечатляющим стало техническое открытие — гидравлическое сооружение высотой около метра, построенное из крупных камней еще до возведения основного здания. Это свидетельство высокого уровня инженерных знаний древних строителей.

Технические достижения древних строителей

Гидравлическое сооружение представляет собой сложную систему водоснабжения или дренажа, что говорит о развитом инженерном мышлении тех времен. Его конструкция демонстрирует умение использовать природные ресурсы для создания сложных технических решений. Также найден бронзовый гончарный круг — свидетельство развитого ремесленного производства на территории поселения.

Интересные факты о тартесской цивилизации и археологических находках

1. Тартесская цивилизация существовала примерно с VIII века до н. э., охватывая территорию современной Испании и юга Франции.
2. Археологические раскопки на территории Испании показывают наличие торговых связей с Грецией и Малой Азией еще за несколько веков до нашей эры.
3. В 2017 году на этом же участке были найдены массовые жертвоприношения животных — свидетельство ритуальных практик тартессиев.

Ученые планируют продолжить раскопки для более точного определения функций найденных сооружений и их связи с другими памятниками эпохи тартесской цивилизации. Новые открытия могут пролить свет на торговлю, религию и социальную структуру этого древнего народа.

Обнаружение мраморной колонны из азиатского карьера в сочетании с другими артефактами подтверждает важность Касас-дель-Туруньуэло как центра древней культуры Средиземноморья. Эти находки помогают лучше понять политическую роль региона в эпоху тартессиев и расширяют знания о межрегиональных связях того времени.

