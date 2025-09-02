Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Jonathan Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:28

Эхо гигантов: ДНК из-под земли Мексики будит эмоции, напоминая о величии утраченного мира

Ученые изучили ДНК мамонтов из Мексики для анализа эволюции вида

Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько мало мы знаем о доисторических обитателях нашей планеты? Новое исследование, основанное на анализе ДНК мамонтов, найденных на территории современного международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса под Мехико, раскрывает ранее неизвестные детали их генетической истории.

Тайны доисторического озера и мамонтов

До того, как на месте будущего аэропорта появилось современное сооружение, здесь располагалось озеро Шальтокан — место с богатой экосистемой древних животных. Во время строительства в 2019 году были обнаружены останки более 110 мамонтов и множество других ископаемых видов.

Палеонтологи изначально предполагали, что эти мамонты генетически схожи с колумбийским мамонтом (Mammuthus columbi) — единственным видом мамонтов, который обитал в Северной и Центральной Америке. В то время как шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) был характерен для северных регионов, мигрировав с Евразии, происхождение колумбийского мамонта оставалось загадкой.

Новые данные из ДНК: неожиданные линии

Ранее считалось, что колумбийский мамонт возник в результате гибридизации шерстистого мамонта с евразийским степным мамонтом (Mammuthus trogontherii) около 800 000-400 000 лет назад. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, изменило эту картину.

Ученые проанализировали митохондриальную ДНК мамонтов, найденных во время раскопок на территории аэропорта и в соседнем районе Тультепек. Несмотря на сложности с извлечением ДНК в тропическом климате, благодаря использованию митохондриальной ДНК из зубов удалось обойти эти трудности.

Уникальная генетическая группа мексиканских мамонтов

Результаты показали, что мексиканские мамонты принадлежат к отдельной митохондриальной линии, обозначенной как клада 1G. Внутри этой группы выделяются несколько подгрупп с глубокой генетической дивергенцией — настолько значительной, что она сопоставима с различиями между основными линиями североамериканских мамонтов.

Авторы исследования предлагают два возможных объяснения:

  • в предковой популяции шерстистого мамонта уже существовала структура митохондриальной ДНК до гибридизации с линией, похожей на степного мамонта, которая дала начало колумбийскому мамонту.
  • или же разные популяции шерстистого мамонта смешивались в разное время с похожей степной линией, что породило дивергентные митогеномы колумбийского мамонта.

Исследователи склоняются к первому варианту.

Значение исследования и будущее открытий

С помощью радиоуглеродного датирования удалось установить, что эти генетические линии сосуществовали в позднем плейстоцене — от 40 000 до 12 700 лет назад. Это открытие помогает понять эволюционную историю мамонтов, которые долгое время оставались загадкой.

Авторы подчёркивают важность получения древних геномных данных из разных географических регионов, включая тропические широты, что ранее считалось проблематичным. Это исследование открывает новые горизонты в изучении вымерших видов и их эволюционной траектории.

