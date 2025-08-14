4300 лет назад: проказа в Америке, а Колумб ещё даже не родился

Палеогенетики обнаружили ДНК бактерий проказы в останках двух мужчин, живших на территории современного Чили около 4300-4200 лет назад. Это древнейшие известные случаи лепры в Америке.

Как изучали древнюю проказу?

Учёные под руководством Дарио Рамиреса (Darío Ramirez) из Национального университета Кордовы проанализировали 35 зубов и 19 костей, принадлежавших 41 человеку из доколониальных захоронений Южной Америки. В двух образцах — бедренной кости и зубе — нашли ДНК Mycobacterium lepromatosis, одного из возбудителей проказы.

Где жили заражённые? В поселениях Эль-Серрито и Ла-Эррадура (север Чили).

Кто они были? Мужчины 35-44 лет, умершие в одно время — около 2300 года до н. э.

До этого самым ранним случаем проказы в Америке считался череп женщины с Карибских островов (XVIII-XIX века). Новое открытие доказывает: болезнь существовала здесь минимум за 4000 лет до прихода европейцев.

Загадка происхождения проказы

Учёные сравнили древние и современные штаммы бактерий, но данные о времени их эволюции противоречивы:

по одной версии, M. leprae и M. lepromatosis разделились 26,8 тыс. лет назад.

по другой — всего 12,6 тыс. лет назад.

третий метод показал всего 440 лет.

Вывод: пока непонятно, как именно проказа распространялась по миру.

Проказа сегодня: забытая, но не исчезнувшая

Хотя ВОЗ считает проказу "забытой болезнью", ежегодно фиксируют 200 тысяч новых случаев. Основные очаги — Индия, Бразилия, Мьянма, но единичные заражения встречаются и в других странах, включая Россию.

В Средневековье из-за эпидемий строили лепрозории. Археологи изучают останки их пациентов: например, выяснили, чем питались больные и откуда они приезжали.