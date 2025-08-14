Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ДНК
ДНК
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:40

4300 лет назад: проказа в Америке, а Колумб ещё даже не родился

Исследование: проказа присутствовала в Америке за 4000 лет до прибытия европейцев

Палеогенетики обнаружили ДНК бактерий проказы в останках двух мужчин, живших на территории современного Чили около 4300-4200 лет назад. Это древнейшие известные случаи лепры в Америке.

Как изучали древнюю проказу?

Учёные под руководством Дарио Рамиреса (Darío Ramirez) из Национального университета Кордовы проанализировали 35 зубов и 19 костей, принадлежавших 41 человеку из доколониальных захоронений Южной Америки. В двух образцах — бедренной кости и зубе — нашли ДНК Mycobacterium lepromatosis, одного из возбудителей проказы.

  • Где жили заражённые? В поселениях Эль-Серрито и Ла-Эррадура (север Чили).
  • Кто они были? Мужчины 35-44 лет, умершие в одно время — около 2300 года до н. э.

До этого самым ранним случаем проказы в Америке считался череп женщины с Карибских островов (XVIII-XIX века). Новое открытие доказывает: болезнь существовала здесь минимум за 4000 лет до прихода европейцев.

Загадка происхождения проказы

Учёные сравнили древние и современные штаммы бактерий, но данные о времени их эволюции противоречивы:

  • по одной версии, M. leprae и M. lepromatosis разделились 26,8 тыс. лет назад.
  • по другой — всего 12,6 тыс. лет назад.
  • третий метод показал всего 440 лет.

Вывод: пока непонятно, как именно проказа распространялась по миру.

Проказа сегодня: забытая, но не исчезнувшая

Хотя ВОЗ считает проказу "забытой болезнью", ежегодно фиксируют 200 тысяч новых случаев. Основные очаги — Индия, Бразилия, Мьянма, но единичные заражения встречаются и в других странах, включая Россию.

В Средневековье из-за эпидемий строили лепрозории. Археологи изучают останки их пациентов: например, выяснили, чем питались больные и откуда они приезжали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет вчера в 19:57

Слезы времени: как находки в Патагонии вызывают мурашки по коже

В Патагонии обнаружены захоронения возрастом 11 тысяч лет, принадлежащие детям. Исследования открывают новые горизонты в понимании древних культур Южной Америки.

Читать полностью » Неандертальцы использовали кости пещерных львов для изготовления орудий — исследование вчера в 19:43

130 тысяч лет назад неандертальцы делали то, что удивило современных учёных

Неандертальцы не просто охотились на пещерных львов — они превращали их кости в инструменты. Уникальные находки из Бельгии раскрывают новые детали жизни древних людей.

Читать полностью » Надпись с женским именем на сосуде III века найдена в Халкаджаре вчера в 18:37

Женщины в Кушанском царстве: новый взгляд на древний мир через призму глиняного сосуда

В Таджикистане найден древний сосуд с именем владелицы — Сагкины. Археологи считают, что эта редкая находка раскрывает новые факты о роли женщин в Кушанском царстве.

Читать полностью » Древние отпечатки на пляже в Португалии датируются 80 тысячами лет вчера в 18:28

Песок помнит больше, чем мы думали: шокирующая находка в Португалии

Археологи обнаружили отпечатки неандертальцев на португальских пляжах, возраст которых составляет 78-82 тысячи лет. Это открытие меняет представления о древних гомининах и их жизни.

Читать полностью » Исследование ДНК останков из Болгара показало связь с армянскими купцами вчера в 17:23

Генетические загадки Болгара: радость открытия или тревога о прошлом

Генетики выяснили, кто жил в средневековом Болгаре: два армянских купца и местная женщина. Как ДНК раскрывает тайны древнего торгового города? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Гробница с 11 керамическими сосудами обнаружена в древнем городе майя в Белизе вчера в 17:15

460 лет власти под вопросом: что не так с гробницей первого правителя Канту

В Белизе нашли гробницу древнего правителя майя с богатыми артефактами. Кто был похоронен внутри и как находка меняет представления о связях с Теотиуаканом? Читайте в материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили останки египетских ослиц в захоронениях бронзового века в Ханаане вчера в 16:09

Тайный обмен: как египетские ослы стали частью ханаанских ритуалов

Уникальные находки археологов в Израиле раскрывают тайны древних жертвоприношений. Как египетские ослицы стали символами культурных связей между регионами?

Читать полностью » Исследование: какие болезни стали главной причиной гибели армии Наполеона вчера в 16:02

Зубы солдат Наполеона раскрыли тайны их гибели: что они скрывают

Учёные раскрыли тайну гибели солдат Наполеона: в их останках нашли следы паратифа С и возвратного тифа. Как инфекции повлияли на исход войны 1812 года?

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи
УрФО

Челябинские инженеры создали уникальную амфибию для очистки водоемов
СЗФО

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова
Туризм

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета
Авто и мото

ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями
СКФО

Горный курорт "Мамисон" готовится к первому арт-фестивалю
Авто и мото

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу
СФО

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru