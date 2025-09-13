Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археоптерикс
Археоптерикс
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:18

Загадка ладонного ящера: почему учёные шепчут о перевороте в истории жизни

Учёные описали рептилию Agriodontosaurus helsbypetrae из триасового периода

Представьте существо размером с ладонь, жившее 241 миллион лет назад на побережье современной Англии. Оно обладало кривыми зубами и принадлежало к группе, давшей начало ящерицам, змеям и даже новозеландской гаттерии. Это Agriodontosaurus helsbypetrae — древнейший известный лепидозавр, чьи останки переворачивают наше понимание эволюции рептилий.

Как нашли и изучили окаменелость

В 2015 году палеонтолог Роберт Корам обнаружил череп и позвоночник, торчащие из скалы возле Сидмута. Останки были так хрупки, что извлечь их без повреждений оказалось невозможно. Поэтому команда во главе с Майком Бентоном из Бристольского университета сделала рентгеновские снимки и собрала их в 3D-модель.

"Это невероятная окаменелость", — говорит Габриэла Собрал, палеонтолог позвоночных из Штутгартского государственного музея естественной истории.

Такая полная и древняя окаменелость поразительна, поскольку большинство других материалов, относящихся к этому периоду [этим видам лепидозавров], у нас гораздо более фрагментарны.

Результаты анализа опубликованы в журнале Nature. Рептилия длиной всего 10 сантиметров — это не только древнейший лепидозавр, но и свидетельство ранней диверсификации группы.

Необычные черты: зубы и строение

Agriodontosaurus обладал странным сочетанием признаков:

  • огромные треугольные зубы, пропорционально крупные для такого маленького тела.
  • отсутствие зубов на нёбе, которые обычно есть у близких родичей.
  • неподвижные кости в задней части черепа, хотя у современных лепидозавров они подвижны.

"Он поместился бы на ладони", — отмечает Бентон. Вероятно, рептилия питалась крупными насекомыми, возможно, сражаясь с тараканом размером с её голову.

Название "Agriodontosaurus" переводится как "ящер со свирепыми зубами", и это взрослая особь, а не детёныш.

Эволюционное значение

До этого открытия древнейшим лепидозавром считалась Wirtembergia из Германии. Но Agriodontosaurus на 3-7 миллионов лет старше, живя между 241 и 244 миллионами лет назад. Это отодвигает свидетельства существования группы на миллионы лет и показывает, что лепидозавры уже диверсифицировались в среднем триасе.

"Триас был временем быстрого восстановления жизни после массового вымирания в конце пермского периода, поэтому множество групп эволюционировали довольно быстро", — добавляет Бентон, включая линии, которые в конечном итоге дали начало динозаврам и млекопитающим.

Сегодня лепидозавры — самая многочисленная группа рептилий с около 12 000 видов. Но их происхождение часто оставалось в тени.

"Все интересуются птицами и млекопитающими, и мы поднимаем большой шум вокруг их происхождения", — говорит Собрал.

И всё же, если посмотреть на фактическое разнообразие этих групп, лепидозавры — самые многочисленные, насчитывающие, возможно, 12 000 современных видов.

Споры вокруг возраста и классификации

Не все согласны с выводами. Тиаго Симоенс, палеобиолог из Принстонского университета, сомневается в превосходстве открытия.

"Учитывая неопределенность в его возрасте. Это может быть даже не самая древняя запись, как заявлено", — говорит он.

Это потому, что возрастной диапазон нового вида пересекается с возрастом других существ, которых Симоенс считает ранними лепидозаврами. Этот ряд включает Megachirella, рептилию, которая жила в Италии около 242 миллионов лет назад, которую Симоенс относит к ветви ящериц и змей генеалогического древа лепидозавров. Бентон и его команда, напротив, полностью поместили Megachirella вне генеалогического древа лепидозавров.

Это открытие — лишь начало. Ранняя эволюционная история группы проясняется, и это разительное отличие от того, что было всего 5-6 лет назад.

