Стоматологи опоздали на два миллиона лет: у австралопитека нашли знакомую современным людям особенность
В палеоантропологии случайные находки часто становятся проверкой для устоявшихся моделей развития человека. Одной из таких находок стал образец Sts 52b — останки молодого представителя вида Australopithecus africanus, найденные в Стеркфонтейне (Южная Африка). Исследователи из Университета Ла-Троба обнаружили на внутренней стороне нижней челюсти этого гомининина крупные двусторонние костные наросты, которые стоматологи называют нижнечелюстными торусами. Возраст находки составляет от 2,1 до 2,8 миллиона лет.
Механика нароста и проблема интерпретации
Нижнечелюстные торусы представляют собой доброкачественные костные гребни на язычной стороне челюсти. В современной медицинской практике они считаются особенностью, чья природа до конца не выяснена. Существует две основные объяснительные модели: генетическая предрасположенность и ответная реакция организма на чрезмерные жевательные нагрузки (интенсивное пережевывание жесткой пищи или бруксизм — скрежет зубами).
Если бы доминирующей была модель «механического воздействия», то торусы должны были бы массово встречаться у видов с экстремально мощным челюстным аппаратом. Однако данные палеоантропологии противоречат этому: например, у парантропов (Paranthropus robustus), чьи челюсти и зубы были анатомически приспособлены к колоссальным нагрузкам, подобные наросты практически не встречаются ни у молодых, ни у взрослых особей.
Случай с Sts 52b еще сильнее усложняет картину. Особенность была выявлена у особи подросткового возраста (о чем свидетельствует состояние прорезывания третьих моляров), при том что в ископаемой летописи гомининов этот признак встречается крайне редко. Это означает, что торусы появились в эволюционной линии задолго до возникновения современного человека, но не были следствием адаптации к конкретному типу питания.
Таким образом, обнаружение выраженного торуса у африканского австралопитека ставит под сомнение гипотезу о том, что эти наросты являются лишь результатом физического износа или нагрузки на кость. Вероятнее, речь идет о редкой генетической вариации, которая присутствовала в популяции гомининов на протяжении как минимум двух миллионов лет, оставаясь случайным отклонением, которое лишь в эпоху голоцена закрепилось в определенных человеческих группах.
Этот факт переводит нижнечелюстной торус из разряда «современных проблем» в разряд древних наследственных признаков. Оказывается, анатомическая деталь, которая сегодня может мешать установке зубного протеза или вызывать дискомфорт при жевании, сопровождала наших предков еще тогда, когда они только осваивали саванны Африки.
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