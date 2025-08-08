Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

Крупнейший клад железных слитков в Европе обнаружен в Боснии и Герцеговине

В реке Сава на севере Боснии и Герцеговины археологи обнаружили уникальную находку — крупнейший в Европе клад редких бипирамидальных железных слитков, возраст которых составляет около 2000 лет. Эта сенсационная находка может изменить представления об истории региона и древних торговых путях Европы.

Уникальная находка: бипирамидальные слитки

О находке сообщил музей францисканского монастыря "Врата Босне" в Толисе, ранее известный своими коллекциями средневековых рукописей и регионального фольклора, что является важным аспектом. Эти бипирамидальные слитки — железные заготовки, которые древние кузнецы использовали для изготовления оружия, инструментов и других предметов, что является ключевым фактором. Они уникальны тем, что имеют форму двойной пирамиды и крайне редко встречаются, что делает находку еще более ценной.

До этого лишь несколько таких экземпляров находились в музеях Франции, Германии, Словении и Сараево, что подчеркивает редкость этих артефактов. Однако в этом месте на берегах Савы удалось найти сотни таких слитков, что делает раскопки крупнейшими в Европе, что является сенсацией.

Интересные факты:

Железо использовалось для изготовления оружия и инструментов с древних времен.

Бипирамидальная форма слитков указывает на определенный способ их производства и обработки.

Раскопки в реках часто приводят к обнаружению ценных исторических артефактов.

Археологи используют различные методы для изучения подводных объектов, включая фотограмметрию.

"Эти слитки характерны для переходного периода от латенской культуры к римской эпохе и датируются I-II веками до н. э.", — объясняет директор музея Йозо Езерчич, указывая на историческую ценность находки. "Вероятно, груз с бипирамидальными слитками перевозился по реке и затонул из-за шторма или нападения. Повозку унесло течением, но тяжелые слитки остались на дне и пролежали там веками", — добавил он, предполагая обстоятельства обнаружения.

Обнаружение клада: благодаря Перо Маткичу

Открытие стало возможным благодаря Перо Маткичу, сотруднику музея и любителю истории, который заметил первые фрагменты и передал информацию специалистам в Хорватии, что подчеркивает важность сотрудничества. Место раскопок быстро привлекло внимание археологов из Боснии и Хорватии, которые начали детальное исследование, что является важным шагом.

Группу возглавляют подводный археолог Крунослав Зубчич и эксперт по спасательным операциям Никица Спудич, что говорит о профессиональном подходе к исследованию. Сначала место тщательно зафиксировали с помощью опорных точек, а для создания точной 3D-модели применили фотограмметрию — метод, позволяющий строить трёхмерное изображение по серии фото, что необходимо для детального анализа. Найденные слитки аккуратно доставали со дна, помещали в дистиллированную воду, чтобы предотвратить коррозию, и готовили к последующей консервации, что позволит сохранить артефакты.

Химический анализ: изучение торговых путей

По словам археолога Зубчича, ключевая часть исследования только начинается, что открывает новые возможности для изучения находки: "Химический анализ раскроет, из какого рудника добывали металл для этих слитков, что является следующим этапом исследования. Это поможет понять древние торговые пути, соединявшие Боснию с другими регионами Европы еще до прихода римлян", что является важным.

Открытие может изменить представления о роли региона Босанска-Посавина в древней экономике и торговле, что является сенсацией. До этого считалось, что здесь не было значительных торговых центров в период до римского завоевания, что необходимо пересмотреть. Теперь же регион может оказаться одним из важнейших транспортно-экономических узлов Европы той эпохи, что является важным открытием.

Обнаружение этого клада имеет огромное историческое значение, позволяя ученым глубже понять древние торговые пути и экономические связи в Европе.