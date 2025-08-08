Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арктическая археология
Арктическая археология
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:18

Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие

Крупнейший клад железных слитков в Европе обнаружен в Боснии и Герцеговине
В реке Сава на севере Боснии и Герцеговины археологи обнаружили уникальную находку — крупнейший в Европе клад редких бипирамидальных железных слитков, возраст которых составляет около 2000 лет. Эта сенсационная находка может изменить представления об истории региона и древних торговых путях Европы.

Уникальная находка: бипирамидальные слитки

О находке сообщил музей францисканского монастыря "Врата Босне" в Толисе, ранее известный своими коллекциями средневековых рукописей и регионального фольклора, что является важным аспектом. Эти бипирамидальные слитки — железные заготовки, которые древние кузнецы использовали для изготовления оружия, инструментов и других предметов, что является ключевым фактором. Они уникальны тем, что имеют форму двойной пирамиды и крайне редко встречаются, что делает находку еще более ценной.

До этого лишь несколько таких экземпляров находились в музеях Франции, Германии, Словении и Сараево, что подчеркивает редкость этих артефактов. Однако в этом месте на берегах Савы удалось найти сотни таких слитков, что делает раскопки крупнейшими в Европе, что является сенсацией.

Интересные факты:

  • Железо использовалось для изготовления оружия и инструментов с древних времен.
  • Бипирамидальная форма слитков указывает на определенный способ их производства и обработки.
  • Раскопки в реках часто приводят к обнаружению ценных исторических артефактов.
  • Археологи используют различные методы для изучения подводных объектов, включая фотограмметрию.

"Эти слитки характерны для переходного периода от латенской культуры к римской эпохе и датируются I-II веками до н. э.", — объясняет директор музея Йозо Езерчич, указывая на историческую ценность находки.

"Вероятно, груз с бипирамидальными слитками перевозился по реке и затонул из-за шторма или нападения. Повозку унесло течением, но тяжелые слитки остались на дне и пролежали там веками", — добавил он, предполагая обстоятельства обнаружения.

Обнаружение клада: благодаря Перо Маткичу

Открытие стало возможным благодаря Перо Маткичу, сотруднику музея и любителю истории, который заметил первые фрагменты и передал информацию специалистам в Хорватии, что подчеркивает важность сотрудничества. Место раскопок быстро привлекло внимание археологов из Боснии и Хорватии, которые начали детальное исследование, что является важным шагом.

Группу возглавляют подводный археолог Крунослав Зубчич и эксперт по спасательным операциям Никица Спудич, что говорит о профессиональном подходе к исследованию. Сначала место тщательно зафиксировали с помощью опорных точек, а для создания точной 3D-модели применили фотограмметрию — метод, позволяющий строить трёхмерное изображение по серии фото, что необходимо для детального анализа. Найденные слитки аккуратно доставали со дна, помещали в дистиллированную воду, чтобы предотвратить коррозию, и готовили к последующей консервации, что позволит сохранить артефакты.

Химический анализ: изучение торговых путей

По словам археолога Зубчича, ключевая часть исследования только начинается, что открывает новые возможности для изучения находки: "Химический анализ раскроет, из какого рудника добывали металл для этих слитков, что является следующим этапом исследования. Это поможет понять древние торговые пути, соединявшие Боснию с другими регионами Европы еще до прихода римлян", что является важным.

Открытие может изменить представления о роли региона Босанска-Посавина в древней экономике и торговле, что является сенсацией. До этого считалось, что здесь не было значительных торговых центров в период до римского завоевания, что необходимо пересмотреть. Теперь же регион может оказаться одним из важнейших транспортно-экономических узлов Европы той эпохи, что является важным открытием.

Обнаружение этого клада имеет огромное историческое значение, позволяя ученым глубже понять древние торговые пути и экономические связи в Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые нашли причину превосходства человека над неандертальцами: секрет в одной мутации сегодня в 6:58

Неандертальцы проиграли битву за мозг: что скрывается в наших генах

Уникальные изменения в биохимии мозга, всего пара мутаций в ферменте аденозинсукцинатлиазе (АДСЛ), могли стать ключом к эволюционному успеху человека. Исследование проливает свет на то, как эти изменения помогли Homo sapiens обойти неандертальцев и денисовцев, улучшив когнитивные способности и поведение.

Читать полностью » Новое семейство вирусов Megarnaviridae: что угрожает устрицам и как это предотвратить сегодня в 5:58

Моллюски умирают, фермеры теряют миллионы: что происходит с устрицами в Британской Колумбии

Ученые обнаружили новый гигантский РНК-вирус Megarnavirus gigas у устриц в Британской Колумбии. Массовая гибель моллюсков привела к убыткам в 16 млн долларов.

Читать полностью » GMARS заменит HIMARS: Пентагон усиливает мобильные ударные силы сегодня в 4:12

Новая ракета США может менять боеприпасы прямо в бою — в чём подвох GMARS

Новая американская ракетная система GMARS успешно прошла боевые испытания. Она вдвое мощнее HIMARS и обещает изменить правила войны на дальних дистанциях.

Читать полностью » Аккумулятор Waratah в Австралии начал работу на 350 МВт — к концу года выйдет на 850 сегодня в 3:11

Энергетика Австралии трещит по швам — Waratah ставит жирную точку в старой эпохе

Австралия запустила в работу крупнейшую в мире батарею — Waratah Super Battery. Зачем она нужна стране, и почему её называют энергетическим амортизатором?

Читать полностью » Россия разрабатывает новые ракеты средней дальности после отказа от ограничений РСМД сегодня в 2:22

Россия сняла ограничения — Европа оказалась в зоне риска, но это ещё не всё

Россия официально отказалась от ограничений на ракеты средней дальности. Теперь под угрозой могут оказаться крупные города Европы — и это только начало перемен.

Читать полностью » Пекин готовит подводные лодки с лазерами для выведения спутников Starlink из строя — Жэнь Юаньчжэнь сегодня в 1:31

Не ракеты и не кибератаки: Китай нашёл способ обезвредить спутники SpaceX без шума и пыли

В тени земных конфликтов Китай готовит удар по спутниковой сети Starlink. Лазеры с подводных лодок, саботаж поставок и новые спутники — всё ради баланса в космосе.

Читать полностью » Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум сегодня в 0:31

Луна превратится в арену битвы — реакторы, лед и тайные договоры уже на столе

На фоне растущей конкуренции между США, Китаем и Россией Луна становится не просто научной целью, а потенциальной ареной геополитического влияния с ядерным акцентом.

Читать полностью » Белковые скопления в нейронах ускоряют когнитивное старение — исследование вчера в 23:39

Тайный механизм старения мозга: как рибосомы превращаются в тормоза

Учёные выяснили, что "пробки" в работе рибосом ускоряют старение мозга. Открытие может привести к новым методам борьбы с деменцией — но как это работает и применимо ли к людям?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

О чем говорят расширенные зрачки у кошек — объяснение экспертов
Наука и технологии

Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва
Дом

Химик предупредил об опасности хлора и абразивов для холодильников
Туризм

Всё что нужно знать для получения китайской визы: как справиться с длинными очередями
Дом

Когда порядок — это только иллюзия: 8 признаков фальшивого уюта в доме
Спорт и фитнес

Тренер Форцалья назвал эффективную схему силовых тренировок с гантелями
Садоводство

Перекопка огорода: почему это прошлый век и как получить больше урожая
Культура и шоу-бизнес

Variety: Polygram снимет фильм об истории любви Оззи и Шэрон Осборн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru