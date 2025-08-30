Удар из космоса: как древняя катастрофа могла стереть целую цивилизацию с лица Земли

Что, если древняя цивилизация погибла из-за космической катастрофы? Новое открытие в Луизиане может подтвердить эту смелую гипотезу.

Невероятная находка

Американские археологи обнаружили в штате Луизиана геологическую впадину длиной почти 300 метров. Исследователи полагают, что это — первый известный кратер, образовавшийся в результате воздушного взрыва космического объекта около 12 800 лет назад. Мощность удара была такова, что породы превратились в стекло.

Радиометрическое датирование отнесло событие к периоду позднего дриаса — времени резкого похолодания и массового вымирания видов. Учёные считают, что взрыв мог стать причиной этих катастрофических изменений.

Теория Грэма Хэнкока

Находка поддерживает спорную гипотезу писателя и исследователя Грэма Хэнкока. Он уверен, что Земля столкнулась не с одним объектом, а с множеством фрагментов кометы из Таврического метеорного потока.

"Это был настоящий залп дробовика — серия воздушных взрывов, которые затронули территории от Северной Америки до Сирии", — образно описывает он космическое происшествие.

Хэнкок утверждает, что подобные события уничтожили древнюю цивилизацию. По его мнению, официальная наука игнорирует свидетельства, сохранившиеся в мифах, текстах вроде египетской "Книги мёртвых" и трудах Платона.

Такие катастрофы, вероятно, случались в прошлом чаще, чем мы думаем. Тот взрыв по мощности сравним с детонацией тысяч ядерных зарядов одновременно.

Результатом удара стало вымирание мамонтов, саблезубых кошек и других видов мегафауны, а также возврат к ледниковым условиям. Учёные не сомневаются: повторение подобного события сегодня имело бы ещё более разрушительные последствия для человечества.