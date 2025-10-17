Галисия хранит тайны: под землёй нашли сеть древних укреплений, о которых никто не подозревал

На северо-западе Пиренейского полуострова археологи заново переосмыслили представление о поселениях железного века — кастро. Новые технологии показали, что эти укреплённые городища не только были крупнее, чем считалось ранее, но и гораздо глубже связаны с окружающим ландшафтом.

Исследование, выполненное в рамках проекта HINTERLAND, объединяет современные методы аэрофотосъёмки, лидарные данные и геофизику. Оно позволило заглянуть под землю и увидеть целые комплексы оборонительных сооружений, дорог и хозяйственных зон, которые веками оставались скрытыми.

Как новые технологии изменили взгляд на древние поселения

Раньше археологи изучали кастро преимущественно изнутри — ограничивались тем, что находили в пределах их стен. На холмах Галисии, Астурии и северной Португалии проводились многочисленные раскопки, но вне этих укреплений внимание почти не обращали.

Группа исследователей из Института наук о культурном наследии (INCIPIT) при Национальном исследовательском совете Испании решила выйти за рамки привычного подхода. Используя исторические и современные аэрофотоснимки, спутниковые данные, лидары и беспилотники, они смогли создать "рентген" ландшафта и обнаружить следы, которые ускользали от человеческого взгляда десятилетиями.

Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Prospection и уже называют революционными для иберийской археологии.

Проблемы, которые мешали изучать кастро

На пути к новым открытиям исследователям пришлось преодолеть два ключевых барьера.

Первый — отсутствие качественных аэрофотоснимков прошлого. Исправить это помогли новые национальные программы по созданию геопространственных данных — PNOA и лидарные съёмки, позволяющие моделировать рельеф даже под густой растительностью.

Вторая и более серьёзная трудность — сама природа Галисии. Почти три четверти её территории покрыто лесами и кустарниками, а сельхозугодья занимают лишь около 7% площади. Земельная собственность здесь раздроблена: типичный участок — не более четверти гектара. Всё это делает невозможным непрерывное исследование территории классическими методами.

Тем не менее, команда CSIC решила использовать максимум доступных данных и разработала пошаговую методологию.

Двухэтапный подход: от "слепого поиска" до точных измерений

На первом этапе учёные выбрали три обширных региона — по 2000 км² каждый — и исследовали их при помощи исторических аэрофотоснимков, спутников и лидаров. Это был "слепой поиск": исследователи не знали, что именно найдут, и сосредоточили внимание на зонах вокруг уже известных городищ, предполагая, что они хранят больше археологических следов.

Результаты превзошли ожидания. В двух из трёх районов было найдено более 2000 потенциальных археологических объектов, включая около 200 новых памятников и 30 ранее неизвестных кастро.

На втором этапе внимание переключилось на отдельные участки. Здесь применялись беспилотники с лидаром и мультиспектральными датчиками, фиксирующими аномалии растительности, а также геофизические методы - магнитометры и георадары, позволяющие "заглянуть" под землю без раскопок.

Новые открытия: три городища под другим углом

Особое внимание уделили трём поселениям, ставшим примером возможностей новых технологий.

1. Скрытые оборонительные круги

На одном из участков, внешне напоминавшем обычное круглое городище, анализ снимков выявил сеть концентрических рвов и траншей. Это позволило предположить, что за простыми очертаниями скрывалась сложная система обороны. Обновлённая карта радикально расширила представление о масштабе поселения.

2. Монтес-Кларос — городище с тайным продолжением

Монтес-Кларос — крупное поселение с основной площадью 1,7 гектара. Геофизическая съёмка, охватившая участок в четыре раза больше этой территории, выявила аномалии, указывающие на второе внешнее ограждение. Теперь археологи считают, что реальная площадь поселения достигала 2,5 гектаров.

Кроме того, магнитная съёмка обнаружила систему рвов и углублений, возможно, связанных с погребальным комплексом — редкой находкой для региона.

3. Алобре — археология среди городской застройки

Городище Алобре в Вильягарсия-де-Ароса оказалось разрушенным карьером и урбанизацией, но даже здесь приборы показали три невидимых рва и следы зданий между ними. Это открытие полностью меняет представление о планировке поселения и его функциях.

Сравнение: старые и новые методы

Подход Доступные данные Результат Классические раскопки Фрагменты стен и керамики Локальная картина, ограниченная внутренним пространством Лидар, дроны и геофизика Снимки рельефа, магнитные поля, аномалии растительности Целостная карта поселения и его ландшафта

А что если применить эти методы в других регионах?

Если аналогичный подход распространить на другие части Иберийского полуострова, можно получить совершенно новое представление о расселении народов железного века. Возможно, древние системы укреплений существовали повсюду, а не только в Галисии.

Плюсы и минусы дистанционного зондирования

Плюсы Минусы Позволяет исследовать большие территории без раскопок Требует дорогостоящего оборудования Сохраняет археологические объекты в неприкосновенности Нужна высокая квалификация специалистов Даёт трёхмерную картину ландшафта Интерпретация данных может быть неоднозначной

FAQ

Как учёные определяют границы городищ без раскопок?

С помощью георадара и магнитометров — они фиксируют разницу в плотности и структуре грунта, создавая подземные карты.

Можно ли увидеть кастро своими глазами?

Да, многие из них доступны для посещения в Галисии и Астурии, где созданы туристические маршруты по древним поселениям.

Почему эти объекты называют "кастро"?

От латинского castrum - укреплённое место. Так называли поселения железного века с каменными стенами и рвами.

Мифы и правда

Миф: кастро были просто укреплёнными деревнями.

Правда: новые исследования показывают, что это были сложные центры с ремесленным производством, торговлей и дорогами.

Миф: укрепления служили только для обороны.

Правда: вероятно, они также имели символическое значение, отражая социальный статус и власть общины.

Миф: все важные археологические объекты уже найдены.

Правда: дистанционные технологии доказывают обратное — под землёй скрыты тысячи нераскрытых памятников.

Исторический контекст

Кастро появились около VIII-VII века до н. э. и просуществовали вплоть до прихода римлян. В Галисии и северной Португалии их насчитывается более трёх тысяч. Эти укрепления формировали облик региона и отражали уровень организации древних сообществ, которые сочетали земледелие, металлургию и торговлю.

3 интересных факта

Некоторые кастро имели до девяти оборонительных линий, как в Кастромайоре. Лидар способен "увидеть" рвы глубиной до пяти метров под землёй. Археологи используют индекс TTVI, чтобы различать изменения растительности, указывающие на скрытые постройки.

Итоги исследования

Команда CSIC пришла к выводу, что оборонительные системы кастро были не исключением, а нормой. Эти поселения представляли собой сложные социально-ландшафтные образования, а окружающая их территория — часть единой структуры, где велась работа, проходили дороги и, возможно, находились священные или погребальные зоны.

Работа проекта HINTERLAND открыла новую главу в понимании того, как люди железного века осваивали и преобразовывали ландшафт — с инженерной точностью и уважением к местности, которая до сих пор хранит следы их труда.