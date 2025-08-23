Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:58

Керамика вместо цемента: забытая технология древних мореплавателей

Учёные выяснили, что финикийцы применяли рециклинг керамики в строительстве

Кто бы мог подумать, что за 700 лет до расцвета Римской империи финикийцы уже владели секретом гидравлической штукатурки? Археологи обнаружили в Ливане доказательства того, что эта передовая технология использовалась ещё в VIII веке до н. э. — и это переворачивает наши представления о древних строительных инновациях.

Гениальная находка в Телль-эль-Бураке

Международная команда учёных, исследовавшая прибрежный участок Телль-эль-Бурак (9 км от Сидона), раскрыла удивительный факт: финикийцы добавляли в известковую штукатурку измельчённую керамику, создавая раствор, который твердел даже под водой. Это открытие доказывает, что они на столетия опередили римлян в использовании гидравлических технологий.

Особое внимание привлёк прекрасно сохранившийся виноградный пресс (725-600 гг. до н. э.) — массивная конструкция с резервуаром и чаном для ферментации. Как отмечает Greek Reporter, его стены были покрыты особой штукатуркой, которая не боялась влаги.

"Финикийцы не просто смешивали известь с песком — они использовали керамические осколки, чтобы раствор становился прочнее. Это был осознанный выбор, а не случайность", — поясняют исследователи.

Как работала древняя технология?

Анализ показал, что в составе штукатурки содержались:

  • геленит и кристобалит — минералы, образующиеся при обжиге керамики выше 800 °C.
  • два типа керамики: пористая (низкотемпературная) и плотная (высокотемпературная).

Их комбинация давала пуццолановый эффект — химическую реакцию, превращавшую смесь в прочный водостойкий материал.

Учёные считают, что керамику брали из отходов гончарных мастерских в Сарепте (4 км от места раскопок). Это говорит о продуманной системе рециклинга и высоком уровне организации производства.

Почему это открытие так важно?

  • Опровергает миф о римском приоритете в гидравлических технологиях.
  • Доказывает, что финикийцы не только торговали, но и развивали науку.
  • Показывает ранний пример экологичного подхода — повторное использование материалов без потери качества.

"Финикийские мастера понимали химию лучше, чем мы думали. Их знания легли в основу римского бетона", — заключают исследователи.

