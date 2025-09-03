Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древнее захоронение во Вьетнаме
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:31

Перелом на лишнем ребре стал роковым — как травма 12-тысячелетней давности унесла жизнь

Археологи обнаружили во Вьетнаме скелет с переломом и дополнительным ребром возрастом 12 тысяч лет

Что может рассказать нам скелет человека, жившего 12 тысяч лет назад? Во Вьетнаме археологи обнаружили удивительную находку — останки взрослого мужчины с редкой аномалией: у него было дополнительное шейное ребро, и на нем виден перелом, случившийся незадолго до смерти.

Уникальная находка в пещере Чанган

В тропическом и влажном климате редко удаётся сохранить кости древних людей эпохи палеолита. Тем ценнее открытие, сделанное в ландшафтном комплексе Чанган — памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одной из пещер исследователи раскопали культурные слои, относящиеся к каменному веку, и среди них нашли скелет, лежавший в позе эмбриона.

Скелет принадлежал мужчине ростом около 170 см, прожившему примерно 35 лет. Череп был сильно повреждён — вероятно, на него обрушился кусок пещерного свода. Следы на костях свидетельствуют, что после смерти тело могли разрывать плотоядные животные.

Установить точный возраст скелета с помощью радиоуглеродного анализа оказалось сложно из-за недостатка коллагена в костях. Однако анализ древесного угля из тех же культурных слоев показал, что останки датируются примерно 12 тысячами лет.

Редкая аномалия и травма

Особое внимание учёных привлекло добавочное шейное ребро — врождённая особенность, встречающаяся у 0,2-1% современных людей. Но ещё более интригующим оказался перелом на этом ребре, который произошёл за несколько месяцев до смерти. Исследователи предполагают, что травма могла привести к серьёзным осложнениям, включая бактериальную инфекцию, ставшую причиной гибели мужчины.

Вблизи повреждённого ребра археологи нашли небольшой фрагмент кварцевого острия длиной всего 18 мм и массой 0,4 грамма. Этот артефакт отличается от других каменных орудий, найденных на месте раскопок, что может указывать на его принадлежность к другой группе людей, возможно, враждебной.

Исторический контекст

Люди современного анатомического типа появились в Юго-Восточной Азии задолго до этого мужчины. Например, в Лаосе обнаружены останки человека, умершего около 70 тысяч лет назад. Найденный во Вьетнаме скелет — важное звено в понимании жизни и гибели древних обитателей региона.

