В пещерах провинции Гуанси на юге Китая археологи обнаружили артефакт, который может заставить переписать схему родственных связей древних людей: зуб возрастом около 100 тысяч лет, не подходящий ни под одно известное описание. Исследование, опубликованное в журнале Nature, описывает находки из двух разных локаций — пещер Лунчуаньдун и Чуаньшаньдун. Если зубы из первой пещеры оказались вполне узнаваемыми «родственниками» денисовцев, то находка из Чуаньшаньдун поставила ученых в тупик.

Анатомия неопределенности

Чтобы понять, кто принадлежал этому зубу, исследователи применили метод, где форма диктует вопрос, а белок дает ответ. Внешний вид бикуспида из Чуаньшаньдуна представляет собой эволюционный гибрид: сложная система корней отсылает к архаичному Homo erectus, в то время как симметричная форма коронки гораздо ближе к современному Homo sapiens. Такая морфологическая эклектика означала, что перед учеными либо крайне вариативный представитель известного вида, либо кто-то совершенно новый.

Поскольку ДНК в таких древних образцах разрушается быстро, ученые обратились к протеомике — анализу белков эмали, которые гораздо устойчивее керамической структуры зуба. Анализ показал, что белковый профиль этого индивида (мужчины) содержит варианты, которые ранее встречались лишь у Homo erectus и Homo antecessor. Это позволяет предположить, что обладатель зуба принадлежал к «неразрешенной» группе Homo, которая занимает позицию сестринской группы по отношению к общему предку неандертальцев, денисовцев и людей.

Границы доказательства

На первый взгляд кажется, что перед нами новая ветвь человечества, но палеоантропология осторожна в своих выводах. Основная сложность заключается в том, что протеомика — метод относительно новый, и база данных белков древних людей еще не заполнена. Как отмечает антрополог Джон Хокс из Висконсинского университета, мы не знаем наверняка, были ли такие белковые варианты у всех Homo erectus или только у отдельных групп. Если этот вариант был нормой для эректусов, то находка из Чуаньшаньдуна — это просто очень поздний представитель старого вида, а не новая ветвь.

Ситуацию осложняет и «молчание» других находок: до сих пор не найдено достаточное количество бикуспидов денисовцев, чтобы провести полноценное сравнение. В итоге ученые оказались в ситуации, когда одна деталь пазла идеально описывает себя, но не вписывается ни в один из уже собранных фрагментов картины.

Эта находка превращает субтропики Южного Китая эпохи позднего плейстоцена в настоящий плавильный котел, где могли сосуществовать как минимум две разные популяции людей, не являющихся Homo sapiens. Возможно, мы имеем дело не с отдельным видом, а с призрачным эхом древних миграций, где гены Homo erectus продолжали циркулировать в популяциях задолго после того, как те должны были исчезнуть.