Ирония судьбы: ледяная Британия, где люди процветали вопреки логике

Представьте: 480 тысяч лет назад мир замерз, а Британские острова утонули под толстым слоем льда. Казалось бы, жизнь там была невозможна. Но новые находки на берегу реки близ Лондона, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, переворачивают всё с ног на голову. Каменные орудия говорят о том, что гоминины — древние предки людей — иногда обитали в этом холоде, где дичь была редкостью, а огонь, возможно, ещё не освоен.

Кто были эти смельчаки?

Древние люди, известные как Homo antecessor, появились в Северной Европе около миллиона лет назад. Они оставили следы своей жизни: например, коллекцию отпечатков ног возрастом 850-950 тысяч лет, найденных в 2013 году на пляже юго-востока Англии.

В те времена юг Англии был относительно тёплым, но климат менялся, и ледники наступали. Многие мигрировали южнее, в поисках тепла. Однако раскопки в Олд-Парке, в 80 км к востоку от Лондона, показывают, что некоторые оставались и боролись с холодом.

Сенсационные находки и их датировка

В 1920-х годах здесь обнаружили более 300 ручных топоров, но точную дату установить не могли. Современные раскопки международной команды принесли новые каменные орудия. Метод инфракрасной радиофлуоресценции позволил датировать осадочные породы и подтвердить: уже 773 тысячи лет назад здесь жили древние люди, создававшие ранние ашельские инструменты — ручные топоры с двусторонним профилем, уникальные для Северной Европы.

Олд-Парк, видимо, забросили из-за похолодания, но около 440 тысяч лет назад люди вернулись. К тому времени Homo antecessor исчез, уступив место другим видам, таким как Homo heidelbergensis — предку неандертальцев, денисовцев и нас.

Жизнь на грани льда

Этот поздний период совпал с английской ледниковой стадией, когда в 65 км к северу лежали мощные ледяные щиты. Исследователи предполагают, что люди приходили сюда летом, а зимой уходили южнее. Но археолог Мари-Элен Монсель из Национального музея естественной истории в Париже скептична:

"Если представить себе группу людей, приезжающих на лето к фронту ледника, где мало животных, это выглядит несколько странно".

Более вероятно, что обитание приходилось на "межстадиальный" период — кратковременное потепление, когда лёд отступал. Даже тогда условия были суровыми: микроскопические остатки растений указывают на холодные луга с редкими деревьями, похожие на степи южнее сибирских лесов.

Как они выживали?

"Присутствие гомининов в условиях холода поднимает важные вопросы о том, как они выжили", — говорит Роб Хосфилд, археолог из Университета Рединга, не участвовавший в исследованиях.

По его словам, визиты были настоящим испытанием: Какие естественные укрытия были доступны на холодной открытой местности? Какие источники топлива там могли быть? Он предполагает, что древние могли жечь навоз или кости животных для тепла. Но владели ли они огнём?

"Самые ранние свидетельства использования огня в Северной Европе относятся примерно к 300-400 тысячам лет назад", — отмечает Томос Проффитт, археолог из Университета Алгарве и участник команды.

Пока что методы выживания этих странников — загадка. Но, по словам Проффитта, их подвиг "бросает вызов существующему статус-кво" археологического мышления. Обнаружение свидетельств присутствия человека в этот период поистине удивительно.