Без подарков в могилу: 2300-летние жертвы Перу, лишенные ритуального богатства

Представьте: во время раскопок древнего храма в Перу археологи наткнулись на останки более десятка людей, возраст которых превышает 2300 лет. Некоторые из них несут явные следы человеческих жертвоприношений. Но что именно делает эти захоронения такими необычными? Давайте разберёмся шаг за шагом.

Необычные детали захоронений

Археологи отметили несколько редких особенностей погребений. Люди были размещены лицом вниз — практика, которая редко встречалась в доисторические времена в Андах. Это сразу привлекло внимание экспертов.

"Способ, которым они были помещены в гробницу, весьма странен", — сказал профессор Генри Танталеан из Национального университета Сан-Маркоса, возглавляющий группу.

Признаки жертвоприношений

У нескольких человек обнаружены переломы черепа, а у некоторых на шее — верёвки, а руки связаны за спиной. Всё это указывает на ритуальные жертвы. Интересно, что погребения не сопровождались подношениями или погребальным инвентарём — ещё одна необычная деталь.

"Они, вероятно, были жертвой, принесенной в этом древнем месте поклонения", — сказал Танталеан.

Контекст и гипотезы

Захоронения нашли рядом с храмовым комплексом Пуэмапе на северо-западном побережье Перу. Раскопки начались в 2024 году и продолжились в 2025-м. Сам храм датируется около 3000 лет назад, но захоронения — более поздним периодом, примерно 400-200 годами до нашей эры. Возможно, храм был заброшен ещё до принесения жертв.

О происхождении жертв пока мало известно. Возможно, это местные жители, но есть версия, что они пришли из соседней долины.

"Возможно, это были люди, жившие в том же районе, хотя у нас также есть гипотеза, что они могли прийти из соседней долины", — сказал Танталеан.

Будущие планы исследований

Анализ скелетов продолжается. Команда планирует провести ДНК-тестирование, чтобы установить личности. Кроме того, изучают найденную керамику, животных и растения.

