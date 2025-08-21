Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
останки людей
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Опубликована сегодня в 20:13

Жизнь в условиях холода: как кроманьонец выживал в суровом климате

Ученые изучили останки кроманьонца: ключевые факты из исследования

Что мы знаем о жизни человека, который жил более 30 тысяч лет назад? В Баварии, в пещере Миттлере-Клаузе, был найден скелет кроманьонца, который стал объектом современных исследований. Ученые раскрыли множество фактов о его жизни, питании и условиях, в которых он обитал.

Открытие скелета Neuessning-2

Скелет, получивший обозначение Neuessning-2, был обнаружен в 1913 году, но его исследования продолжаются и по сей день. Находка принадлежит взрослому мужчине, которому на момент смерти было от 45 до 55 лет. Его рост составил около 163 см. Интересно, что на его костях не было заметных признаков старения или чрезмерной физической нагрузки, что может говорить о здоровом образе жизни.

Современные методы радиоуглеродного анализа помогли установить, что мужчина жил примерно 34,8-33,8 тысячи лет назад, в начале эпохи граветта. Исотопные анализы показали, что его рацион состоял преимущественно из мяса, включая мамонтов, диких лошадей и оленей. Ученые выяснили, что около 25,8% его питания приходилось на мамонтов, а если исключить шерстистых носорогов, то этот процент возрос до 34,9%.

Условия жизни

Климат в то время был суровым: среднегодовая температура варьировалась от -4 до +1 градуса Цельсия. Эти данные помогают лучше понять, как выживали наши предки в таких условиях.

Исследование скелета Neuessning-2 стало важным шагом в изучении ранних людей на территории Германии. Оно открывает новые горизонты в понимании образа жизни кроманьонцев и их адаптации к окружающей среде.

