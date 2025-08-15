Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:42

Как один зуб может изменить наше представление о древних людях

Кунсткамера выявила у зуба из Сочи признаки, не относящиеся к Homo sapiens и неандертальцам

Неужели находки древности могут изменить наше представление о человеческой эволюции? Ученые сделали интересное открытие, связанное с зубом, найденным на Ахштырской пещерной стоянке в Сочи. Этот моляр, который считался принадлежностью Homo sapiens, оказался гораздо более загадочным.

Необычная находка

В 1961 году среди материалов из Ахштырской пещерной стоянки был обнаружен человеческий зуб. В то время исследователи пришли к выводу, что он принадлежит современному человеку. Однако современные технологии и методы анализа позволили палеоантропологам пересмотреть это утверждение.

Алиса Зубова и её коллеги из Кунсткамеры провели детальное исследование зуба, который оказался вторым моляром верхней челюсти взрослого человека. Сравнив его морфологические характеристики с зубами различных видов, включая неандертальцев и денисовцев, ученые пришли к неожиданным выводам.

Уникальные характеристики зуба

Результаты анализа показали, что зуб имеет архаичные морфологические признаки, которые не соответствуют ни Homo sapiens, ни неандертальцам. Более того, его строение напоминает поздних архаичных людей из Китая и даже образцы из пещер Манот и Денисова.

Ахштырская пещерная стоянка, расположенная на Кавказе, имеет богатую историю. Первые люди (Homo erectus) пришли сюда около 1,8 миллиона лет назад. Несмотря на это, находок, относящихся к более поздним эпохам, было найдено не так много. Однако, как показывает недавнее открытие, этот регион мог быть местом обитания не только неандертальцев, но и других древних людей.

Возможные выводы

Хотя на основе одной находки делать окончательные выводы сложно, исследователи предполагают, что на Кавказе могла существовать архаичная эволюционная линия людей с азиатским происхождением. Подтверждение или опровержение этой гипотезы потребует дальнейших исследований и находок.

