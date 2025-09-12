Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:32

Челюсть из тьмы веков: Грузия хранит ключ к тайне человечества

Археологи нашли окаменелую челюсть Homo erectus в Грузии возрастом 1,8 млн лет

Представьте: окаменелая челюсть, возраст которой — почти 2 миллиона лет! Это не фантастика, а реальность археологических раскопок в Грузии. Что же это значит для науки? Давайте разберёмся.

Новое открытие в Орозмани

В местности Орозмани, недалеко от известного памятника Дманиси, археологи нашли окаменелую челюсть архаичного человека. По оценкам, этому существу около 1,8 миллиона лет. Об этом сообщает Live Science, ссылаясь на Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии и руководителя раскопок Георгия Бидзинашвили из Государственного университета Ильи.

Интересно, что это не первая находка на этом участке. Систематические исследования здесь начались в 2019 году, и три года назад учёные обнаружили здесь человеческий зуб. Предполагается, что он принадлежал одному из самых ранних представителей Homo erectus за пределами Африки.

Связь с Дманиси: Исторический контекст

Орозмани расположена всего в нескольких километрах от Дманиси — места, которое уже давно известно своими открытиями. Ещё в 1980-х годах там нашли остатки плейстоценовых животных и примитивные каменные орудия из олдованской культуры. В 1991 году археологи откопали первую нижнюю челюсть архаичного гоминина.

С тех пор в Дманиси было найдено множество останков, включая пять черепов. Изначально их описали как отдельный вид — Homo georgicus, но сегодня большинство учёных относят их к Homo erectus. Особую ценность этим находкам придаёт их происхождение: они залегают в слое, перекрытом вулканическими отложениями с надёжными датировками. Это подтверждает, что гоминины жили на Южном Кавказе по меньшей мере 1,85-1,77 миллиона лет назад.

Такие открытия помогают лучше понять, как наши предки расселялись по миру, выходя за пределы Африки.

