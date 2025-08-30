ДНК из древнего скелета раскрывает связь между Китаем и Тибетом: сенсация в научном мире

Впервые за последние десятилетия ученым удалось обнаружить и проанализировать генетический материал, который указывает на существование ранее неизвестной линии древних людей в регионе Китая.

Это открытие стало возможным благодаря изучению скелета возрастом около 7100 лет, найденного в археологическом комплексе Синъи, расположенном в провинции Юньнань. Исследование, опубликованное в престижном журнале Science, раскрывает новые горизонты понимания миграционных процессов и происхождения населения Восточной Азии.

Расшифровка генома древней женщины из Юньнани

Генетический анализ образца, полученного из останков женщины эпохи раннего неолита, показал наличие уникальной генетической линии, которая ранее предполагалась только на уровне гипотез. Эта "призрачная" линия отличается от известных генетических ветвей, характерных для современных жителей Восточной и Юго-Восточной Азии. Исследователи установили, что ДНК этой особи содержит признаки, указывающие на связь с глубоко дивергентной азиатской популяцией, которая не пересекалась с другими известными группами.

По словам Цяомэй Фу, ведущего палеонтолога из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, находка свидетельствует о существовании сложных миграционных путей и межпопуляционных взаимодействий на территории Китая более 7000 лет назад. Она также подтверждает гипотезу о том, что в древности в регионе Юньнань существовали отдельные популяции с уникальными генетическими характеристиками.

Древние останки и их значение для понимания происхождения тибетцев

Наиболее важным аспектом исследования стало выявление связи между найденным скелетом и современными тибетцами. Геномный анализ показал, что эта "призрачная" линия является связующим звеном между древними жителями региона и этнической группой тибетцев. Самый старый образец датируется радиоуглеродным методом примерно 7100 лет назад. Он занимает особое место среди изученных образцов благодаря своему уникальному происхождению.

Исследователи отмечают, что большинство других скелетов из региона датируются периодами от 1400 до 7150 лет назад и принадлежат к различным этническим группам с более типичным генетическим наследием для этого региона. Однако именно этот образец стал ключом к пониманию того, как формировались популяции Тибета и каким образом происходила их миграция и смешение с другими группами.

Глубокое дивергентное происхождение и его значение

Геномный анализ показал, что эта древняя линия отличается от остальных азиатских популяций по уровню дивергенции — то есть она отделилась от общего предка очень давно. Это говорит о том, что существовали отдельные миграционные волны или изолированные популяции, которые развивались независимо друг от друга на протяжении тысячелетий.

Авторы исследования предполагают, что именно эта "призрачная" линия могла стать основой для формирования уникальных черт тибетской народности — таких как высокая толерантность к гипоксии и особенности физиологии. Важность этого открытия заключается в том, что оно помогает понять сложную историю миграций и взаимодействий народов Восточной Азии.

Интересные факты по теме

1. Впервые геном древней женщины из Юньнани показывает наличие глубоко дивергентной линии — это подтверждает гипотезу о существовании множества изолированных популяций в древнем Китае.

2. Анализ ДНК показывает связь между этой линией и современными тибетцами — это важный шаг к разгадке происхождения их уникальных физиологических особенностей.

3. Открытие подтверждает теорию о том, что регион Юньнань был центром сложных миграционных процессов с множеством независимых линий развития населения.