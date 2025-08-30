Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скелет Везувий
Скелет Везувий
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:53

ДНК из древнего скелета раскрывает связь между Китаем и Тибетом: сенсация в научном мире

Геном женщины из Юньнани: раскрыты тайны древних миграций народов Азии

Впервые за последние десятилетия ученым удалось обнаружить и проанализировать генетический материал, который указывает на существование ранее неизвестной линии древних людей в регионе Китая.

Это открытие стало возможным благодаря изучению скелета возрастом около 7100 лет, найденного в археологическом комплексе Синъи, расположенном в провинции Юньнань. Исследование, опубликованное в престижном журнале Science, раскрывает новые горизонты понимания миграционных процессов и происхождения населения Восточной Азии.

Расшифровка генома древней женщины из Юньнани

Генетический анализ образца, полученного из останков женщины эпохи раннего неолита, показал наличие уникальной генетической линии, которая ранее предполагалась только на уровне гипотез. Эта "призрачная" линия отличается от известных генетических ветвей, характерных для современных жителей Восточной и Юго-Восточной Азии. Исследователи установили, что ДНК этой особи содержит признаки, указывающие на связь с глубоко дивергентной азиатской популяцией, которая не пересекалась с другими известными группами.

По словам Цяомэй Фу, ведущего палеонтолога из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, находка свидетельствует о существовании сложных миграционных путей и межпопуляционных взаимодействий на территории Китая более 7000 лет назад. Она также подтверждает гипотезу о том, что в древности в регионе Юньнань существовали отдельные популяции с уникальными генетическими характеристиками.

Древние останки и их значение для понимания происхождения тибетцев

Наиболее важным аспектом исследования стало выявление связи между найденным скелетом и современными тибетцами. Геномный анализ показал, что эта "призрачная" линия является связующим звеном между древними жителями региона и этнической группой тибетцев. Самый старый образец датируется радиоуглеродным методом примерно 7100 лет назад. Он занимает особое место среди изученных образцов благодаря своему уникальному происхождению.

Исследователи отмечают, что большинство других скелетов из региона датируются периодами от 1400 до 7150 лет назад и принадлежат к различным этническим группам с более типичным генетическим наследием для этого региона. Однако именно этот образец стал ключом к пониманию того, как формировались популяции Тибета и каким образом происходила их миграция и смешение с другими группами.

Глубокое дивергентное происхождение и его значение

Геномный анализ показал, что эта древняя линия отличается от остальных азиатских популяций по уровню дивергенции — то есть она отделилась от общего предка очень давно. Это говорит о том, что существовали отдельные миграционные волны или изолированные популяции, которые развивались независимо друг от друга на протяжении тысячелетий.

Авторы исследования предполагают, что именно эта "призрачная" линия могла стать основой для формирования уникальных черт тибетской народности — таких как высокая толерантность к гипоксии и особенности физиологии. Важность этого открытия заключается в том, что оно помогает понять сложную историю миграций и взаимодействий народов Восточной Азии.

Интересные факты по теме

1. Впервые геном древней женщины из Юньнани показывает наличие глубоко дивергентной линии — это подтверждает гипотезу о существовании множества изолированных популяций в древнем Китае.
2. Анализ ДНК показывает связь между этой линией и современными тибетцами — это важный шаг к разгадке происхождения их уникальных физиологических особенностей.
3. Открытие подтверждает теорию о том, что регион Юньнань был центром сложных миграционных процессов с множеством независимых линий развития населения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Меч из Вислы ошеломил ученых: история XIII века всплыла на поверхность сегодня в 8:09

Загадка Вислы: меч из глубины веков найден рыбаком – что расскажет древнее оружие

В польской реке Висла найден меч XIII века. Археологи считают, что находка раскроет тайны средневековой истории Польши. Сейчас меч изучают эксперты.

Читать полностью » Уникальная мраморная колонна V века до н.э. найдена в Испании — связь с Малой Азией сегодня в 7:09

Мраморный мост между континентами: как находка в Касас-дель-Туруньуэло изменила карту античной торговли

Уникальная мраморная колонна из Малой Азии найдена в Испании: археологи раскрыли тайны древней тартесской цивилизации. Новые открытия в Касас-дель-Туруньуэло — гидросооружения, греческие артефакты и следы религиозных ритуалов.

Читать полностью » Коралловые рифы под угрозой: 50% уже исчезло — как глобальное потепление разрушает океаны сегодня в 6:24

Подводные врата Апокалипсиса: секрет, который спрятан в исчезающих рифах — учёные бьют тревогу

50% коралловых рифов уже уничтожено: как глобальное потепление и загрязнение океанов губят ключевые экосистемы. Учёные раскрыли методы спасения через морские заповедники и лабораторное восстановление.

Читать полностью » Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов сегодня в 5:24

Ледники тают — вулканы просыпаются: как климат запускает цепную реакцию, о которой молчит наука

Учёные выяснили: таяние ледников из-за глобального потепления снижает давление на земную кору, пробуждая спящие вулканы. Исследование 6 чилийских гигантов, включая Мочо-Чошуэнко, показало, что аналогичные риски ждут Антарктиду, Йеллоустоун и Россию.

Читать полностью » Фотограф заснял редкий самолёт ВВС США NT-43A RATT55 над базой Грум-Лейк в Неваде сегодня в 4:28

Самолет ВВС США NT-43A RATT55 показался над Невадой: такого зрелища не ожидал никто

Редкое наблюдение подтвердило активность секретного NT-43A RATT55, который остаётся ключевой платформой ВВС США для испытаний технологий малозаметности.

Читать полностью » Университет Лестера и NASA создают генератор на америции-241 для дальнего космоса сегодня в 3:41

NASA готовит прорыв: батареи для миссий будут работать дольше человеческой жизни

NASA создаёт новое ядерное топливо на основе америция-241. Эта технология обещает изменить будущее космических миссий и расширить горизонты исследований.

Читать полностью » NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне сегодня в 2:16

Добровольцев зовут в космос: NASA открыла уникальную возможность

NASA открыло набор добровольцев для слежения за пилотируемым полётом Artemis II к Луне. Как энтузиасты смогут помочь астронавтам и зачем это агентству?

Читать полностью » Учёные из США и Китая разработали технологию превращения пластика в бензин при комнатной температуре сегодня в 1:11

Пластик из пакета и бутылки превращается в топливо — США и Китай шагнули вперед

Учёные из США и Китая разработали технологию, которая за один этап превращает смешанный пластик в бензин, решая проблему переработки ПВХ.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Старейшая деревянная церковь Норвегии Урнес сохранилась с 1130-х годов
Садоводство

Агрономы объяснили, что приводит к скручиванию листьев у рассады перца
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела
Красота и здоровье

Эксперты назвали шоколад и добрые дела простыми способами повысить эндорфины
Дом

Идеи для маленького балкона от организатора пространства: кабинет, сад или спортивный уголок
Садоводство

Эффективная защита огурцов: как хвойное мыло победило паутинного клеща – личный опыт садовода
Спорт и фитнес

Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости
Еда

В советских столовых котлеты обваливали в сухарях и томили 15 минут после обжарки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru