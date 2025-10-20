Человечество оказалось старше на 400 тысяч лет: сенсационное открытие в Китае

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, поставило под сомнение одну из фундаментальных догм антропологии: разделение линий Homo sapiens и неандертальцев произошло не 600 тысяч лет назад, как считалось, а как минимум на 400 тысяч лет раньше. Основанием для такого вывода стал древнейший человеческий череп из Китая — Юньсянь 2, возраст которого оценивается примерно в 1 миллион лет.

От спорной находки до сенсации

Череп Юньсянь 2 был обнаружен ещё в 1990 году в провинции Хубэй, но из-за сильных деформаций долго оставался загадкой. Учёные относили его то к Homo erectus, то к промежуточным видам. Лишь современные методы цифровой реконструкции и компьютерной томографии позволили "восстановить" его форму и структуру.

"Юньсянь 2 оказался мозаикой признаков — от примитивных черт H. erectus до более прогрессивных, напоминающих Homo sapiens", — объясняют авторы исследования.

Сравнение более 500 морфологических признаков со 104 другими окаменелостями показало, что этот череп принадлежит кладе Homo longi - линии, в которую входят и недавно описанные денисовцы. Однако сам Юньсянь 2 не является денисовцем — он стоит у основания эволюционного дерева, давшего начало этой древней группе.

Homo longi — забытая ветвь человечества

В 2021 году китайские палеоантропологи представили миру находку под названием Homo longi ("человек-дракон"). Теперь выясняется, что Юньсянь 2 принадлежит к тому же эволюционному ответвлению, но примерно на 200 тысяч лет старше.

Профессор Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории, один из соавторов работы, считает, что этот вид существовал около 1,2 миллиона лет назад, а его ближайшей "сестринской" группой была клада Homo sapiens.

"Если Юньсянь 2 действительно возрастом миллион лет, то Homo sapiens должен иметь примерно тот же возраст или быть ещё древнее", — заявил Стрингер изданию IFLScience.

Таким образом, исследователи сдвигают дату происхождения нашей линии до 1,02 миллиона лет, тогда как прежние геномные модели давали цифру в 600 тысяч лет.

Африка или Евразия: новая точка отсчёта

Главная интрига — где жил общий предок всех современных людей. До сих пор считалось, что расхождение линий Homo произошло в Африке. Но новые данные указывают на широкое распространение Homo longi по Евразии, что ставит этот тезис под сомнение.

В кладу Homo longi входят:

китайский Юньсянь 2 (около 1 млн лет),

испанский Homo antecessor из Атапуэрки (850 тыс. лет),

и более поздние денисовцы (145 тыс. лет).

Такое распределение предполагает, что древние гоминины могли сформироваться вне Африки, а затем часть из них вернулась обратно, породив линию Homo sapiens.

"Многие из нас считали Африку единственным центром расхождения, — отметил Стрингер. — Но если древнейшие представители Homo longi найдены в Испании и Китае, мы обязаны рассмотреть возможность евразийского происхождения их предков".

Технологии, изменившие взгляд на прошлое

Главным инструментом открытия стала цифровая реконструкция черепа. Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы виртуально "расправить" деформированные кости и восстановить исходную форму черепной коробки. Это позволило точно измерить объём мозга, пропорции лицевого отдела и степень развития надбровных дуг.

Сравнительная таблица черепов

Образец Возраст Место находки Принадлежность Особенности Юньсянь 2 ~1 млн лет Китай (Хубэй) Homo longi (древний представитель) Мозаика черт H. erectus и H. sapiens Homo antecessor 850 тыс. лет Испания (Атапуэрка) Homo longi Европейская ветвь клады Homo longi (человек-дракон) 145 тыс. лет Китай (Харбин) Денисовская линия Крупный мозг, развитое лицо Неандертальцы 400-40 тыс. лет Евразия Homo neanderthalensis Отдельная клада Homo sapiens ≥1 млн лет (по новой модели) Африка / Евразия Наша линия Современный анатомический человек

А что если Homo sapiens старше, чем мы думаем?

Если оценка 1,02 млн лет верна, то человеческая линия существовала в условиях раннего плейстоцена, когда климат Земли был крайне нестабилен. Это означает, что предки Homo sapiens пережили не одну ледниковую эпоху и, возможно, уже тогда обладали адаптивными чертами — гибкостью питания, изготовлением орудий, социальным поведением.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Плюсы Минусы Поддерживается морфологическими данными из разных регионов Нет прямых генетических подтверждений из-за древности образцов Объясняет присутствие "промежуточных" форм в Азии и Европе Вызывает споры о месте происхождения вида Расширяет временные рамки существования Homo sapiens Усложняет традиционную афроцентрическую модель эволюции

FAQ

— Кто такие Homo longi?

Это древняя линия людей, включающая денисовцев и формы, найденные в Китае и Испании. Они — ближайшие родственники Homo sapiens.

— Чем уникален череп Юньсянь 2?

Он сочетает черты как Homo erectus, так и более продвинутых видов, что делает его важнейшим звеном между ранними и поздними формами Homo.

— Что означает это открытие для нашей эволюции?

Что человек разумный, возможно, старше на сотни тысяч лет и мог появиться вне Африки.

— Можно ли извлечь ДНК из Юньсянь 2?

Скорее всего, нет — возраст более миллиона лет делает сохранение генетического материала невозможным.

— Будут ли новые исследования?

Да, команда планирует изучить аналогичные находки из Эфиопии, Эритреи и Испании, чтобы подтвердить или опровергнуть новую модель.

Мифы и правда

Миф: Homo sapiens появился строго 200 тысяч лет назад в Африке.

Правда: последние находки указывают на более раннее и, возможно, многорегиональное происхождение.

Миф: денисовцы — дальняя ветвь неандертальцев.

Правда: они ближе к Homo sapiens, чем считалось, и, вероятно, происходят от общего предка с нами.

Миф: древние черепа из Китая и Европы — локальные формы Homo erectus.

Правда: по строению они ближе к нашему виду, чем к erectus.

Исторический контекст

Первые останки человека из Костёнок, Атапуэрки, Денисовой пещеры и Юньсяня формируют мозаику, в которой Азия, Африка и Европа связаны в единую сеть эволюции. Сейчас археология переживает "революцию пересмотра": новые технологии позволяют возвращаться к старым находкам и находить в них недооценённые признаки.