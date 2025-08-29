Пристанище для страждущих: что скрывалось за стенами древней обители

Археологи сделали сенсационное открытие, которое может изменить наше представление о здравоохранении в раннесредневековой Англии. В Кукхэме, в Беркшире, были найдены руины англосаксонского монастыря VIII века, который, по всей видимости, мог служить первым хосписом в стране. Это место когда-то управлялось королевой Кинетрит и королём Оффой.

Раскопки и находки

С 2021 года команда археологов из Университета Рединга проводит раскопки в этом историческом районе. Они обнаружили не только большое деревянное сооружение и древнюю водяную мельницу, но и кладбище с останками людей, страдавших от серьёзных заболеваний. Эта коллекция скелетов открывает новые горизонты понимания того, как англосаксонские общины заботились о больных и умирающих.

Профессор Габор Томас, руководитель проекта, отметил, что первоначальный анализ останков показывает высокую распространенность людей с тяжелыми патологическими состояниями. Практически каждый похороненный здесь человек имел какие-либо проблемы со здоровьем, будь то травмы, инфекции или опухоли.

Это разнообразие заболеваний указывает на то, что монастырь, вероятно, функционировал как медицинский центр, привлекая пациентов не только из Кукхэма, но и из других мест.

Оценка состояния останков

Кери Фейлис, остеоархеолог из Университета Рединга, проанализировала 23 скелета и сделала интересные выводы. Она заметила, что многие взрослые были ниже среднего роста, а у некоторых были следы травм, указывающие на несчастные случаи. У одного из найденных людей были следы операции на черепе, что говорит о наличии медицинских вмешательств.

"Эти признаки длительного лечения указывают на некую форму хосписной помощи", — подчеркивает Фейлис.

Профессор Мэри Льюис, биоархеолог, обнаружила, что среди останков 11% имели признаки рака, что значительно выше, чем в среднем по англосаксонскому периоду, где этот показатель составляет около 0,8%. Это открытие подтверждает, что монастырь мог быть местом, куда люди приходили в поисках исцеления.

"Условия, обнаруженные здесь, настолько разнообразны и суровы, что все эти люди не могли быть представителями местного населения", — говорит Льюис.

Это может означать, что в монастыре работал кто-то, обладающий медицинскими знаниями, возможно, специалист по травам или молитвам, направленным на лечение.

Будущие исследования

Планируется провести анализ зубного камня, чтобы выяснить, какие растительные лекарственные средства использовались для лечения. Эти исследования помогут установить географическое происхождение пациентов и показать, насколько далеко они добирались за медицинской помощью.

Монастырь, действовавший в период религиозных преобразований в Англии, сыграл ключевую роль в распространении христианства в долине Темзы. Как подчеркивает профессор Габор Томас, в то время христианство было ещё относительно новым явлением, и подобные монастыри способствовали христианизации местных общин, одновременно выполняя социальные и медицинские функции.

Королева Кинетрит, управлявшая этим местом вместе с королём Оффой, остаётся важной фигурой в истории англосаксов, что придаёт открытию дополнительное значение.

Отец Стивен Миллс, викарий прихода Кукхэмов, говорит о непреходящем наследии монастыря. Более двенадцати веков спустя церковь Святой Троицы продолжает дарить утешение и надежду. Эти раскопки открывают историю места, которое, возможно, было одним из первых хосписов на нашей земле.

Это исследование не только проливает свет на заботу о самых уязвимых членах общества в раннем Средневековье, но и подчеркивает редкое сочетание веры, медицины и сострадания в исторических записях.