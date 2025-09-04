80 миллионов лет без следа — и вдруг всплывает древний герой эпохи вымираний

Задумывались ли вы когда-нибудь, как выглядели морские обитатели 450 миллионов лет назад? Мечехвосты — одна из самых древних групп животных, сохранившихся до наших дней практически без изменений. Их эволюционная история начинается в ордовикском периоде, и они часто называются "живыми ископаемыми".

Кто такие мечехвосты?

Мечехвосты (отряд Xiphosura) — это водные членистоногие из класса хелицеровых, тело которых состоит из сросшихся сегментов, образующих торацетрон. Сегодня известно всего четыре вида мечехвостов, которые расселились по разным уголкам планеты:

один вид обитает в западной части Атлантического океана — от восточного побережья Канады до Мексиканского залива.

три других вида встречаются в западной части Тихого океана и северо-восточной части Индийского океана — от южных берегов Японии до восточного побережья Индии.

Несмотря на кажущуюся консервативность, исследования показывают, что мечехвосты переживали значительные экологические изменения и морфологические адаптации.

Пробел в летописи окаменелостей и новое открытие

Хотя мечехвосты ведут свою историю с позднего ордовика (около 450 миллионов лет назад), существует пробел в их ископаемой летописи — около 80 миллионов лет. Этот разрыв охватывает силурийский период, когда другие водные хелицеровые активно диверсифицировались.

Недавно палеонтолог из Университета Западной Вирджинии Джеймс Лэмсделл описал новый род и вид мечехвостов, найденных в Индиане, США, в пластах силурийского возраста (около 424 миллионов лет назад). Новый вид получил название Ciurcalimulus discobolus.

Особенности Ciurcalimulus discobolus

Этот мечехвост известен по единственному экземпляру, найденному в 1975 году в формации Кокомо, которая состоит из тонких слоев темного доломита и датируется силурийским периодом.

Ciurcalimulus отличается уникальным набором морфологических признаков, не встречающихся у других ранних мечехвостов. Он близок к ордовикскому виду Lunataspis, но имеет ряд отличий:

отсутствие аксиальных узлов на торацетроне.

отсутствие характерной краевой кромки.

Эти особенности позволяют предположить, что мечехвосты пережили массовое вымирание в конце ордовика с минимальными изменениями в своей морфологии.

Значение открытия для понимания эволюции

Открытие Ciurcalimulus discobolus заполняет важный пробел в понимании эволюционной истории мечехвостов и свидетельствует о том, что эта группа была более устойчивой к глобальным катастрофам, чем считалось ранее.

Лэмсделл отмечает, что первые подковообразные крабы появились на палеоконтинентах Лавруссии и Сибири, а самые древние описанные виды обнаружены в Лаврентии. Однако стоит учитывать, что палеонтологические исследования в основном сосредоточены на Европе и бывших европейских колониях, поэтому другие регионы, такие как Гондвана, изучены гораздо меньше.