Неандертальцы били точно: копья нашли рядом с черепами лошадей

Более 200 тысяч лет назад неандертальцы охотились на лошадей на берегу древнего озера в Северной Германии. Загоняя животных деревянными копьями и разделывая их каменными орудиями, они оставляли туши на иле. Там кости пролежали сотни тысяч лет, пока их не нашли археологи в 1990-е. Сегодня эти останки подарили учёным нечто большее, чем археологическую сенсацию: из них извлекли самую древнюю ДНК, найденную под открытым небом, что позволило заглянуть в эволюционную историю лошадей.

Почему это открытие особенное

Ранее древнюю ДНК чаще всего находили в вечной мерзлоте или пещерах, где холод и стабильная среда обеспечивают сохранность на сотни тысяч лет. На открытых равнинах умеренного климата подобное почти невозможно. Тем ценнее, что из костей Шёнингена удалось извлечь генетический материал возрастом более 200 тысяч лет.

"Это действительно проявление мастерства — получить такие высококачественные данные из столь изношенного и старого материала", — отметил молекулярный археолог Людовик Орландо.

Как изучали кости

Команда во главе с палеогенетиком Козимо Постом из Тюбингенского университета применила особую методику:

Использовали 3D-рентген, чтобы найти самые плотные участки кости. Высверлили минимальное количество порошка. Сосредоточились на митохондриальной ДНК, более устойчивой к распаду. Нашли фрагменты в твёрдых костях внутреннего уха. Применили статистические инструменты для исправления ошибок, вызванных дезаминированием.

Проблема заключалась в том, что лошади Шёнингена принадлежали к вымершей линии, поэтому геномы современных лошадей не могли служить эталоном. Учёным пришлось выстраивать собственную "систему координат" для восстановления генетических данных.

Сравнение сохранности ДНК

Условия Максимальный возраст сохранности Примеры Вечная мерзлота до 2,4 млн лет Мамонты, носороги Пещеры сотни тысяч лет Медведи, люди Открытый воздух (умеренный пояс) до 200 тыс. лет Лошади Шёнингена

Что показал анализ

ДНК подтвердила: лошади Шёнингена принадлежали к вымершей ветви Equus mosbachensis. Эти животные были крупнее и массивнее современных лошадей. Их родословная уходит корнями в линию, которая проникла в Евразию более миллиона лет назад.

"Это как найти неандертальца среди современных лошадей", — образно пояснил Пост.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать геномы современных лошадей без поправок.

Последствие: искажённые результаты.

Альтернатива: разработка статистических инструментов для анализа повреждённой ДНК.

Ошибка: игнорировать химические повреждения ДНК.

Последствие: подмена эволюционных различий артефактами.

Альтернатива: исправление каждого основания, изменённого временем.

Ошибка: ограничиться митохондриальной ДНК.

Последствие: неполная картина.

Альтернатива: работа с ядерным геномом, хотя это сложнее.

А что если…

Что если удастся восстановить полные ядерные геномы таких древних животных? Тогда мы сможем узнать не только родственные линии, но и конкретные признаки — от окраса шерсти до характера походки. Это сделает "портрет" вымерших видов почти живым.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Возможность работать с материалами открытого воздуха Низкое качество и количество ДНК Применение новых статистических моделей Высокая трудоёмкость Подтверждение эволюционной линии лошадей Пока доступны только митохондриальные данные

FAQ

Что такое дезаминирование?

Химический процесс, при котором с возрастом в ДНК цитозин превращается в тимин.

Почему использовали кости уха?

Они самые плотные и лучше сохраняют ДНК.

Можно ли восстановить ядерный геном?

Теоретически да, но он более хрупкий и встречается в меньших количествах.

Мифы и правда

Миф: древняя ДНК сохраняется только в льдах.

Правда: её можно найти и в умеренном климате, но редко.

Миф: все древние лошади — прямые предки современных.

Правда: многие линии, как Equus mosbachensis, оказались тупиковыми.

Миф: неандертальцы охотились только на крупных животных.

Правда: они использовали копья и для охоты на лошадей.

Три интересных факта

Одно из копий было найдено всего в нескольких сантиметрах от черепа лошади — прямое свидетельство охоты. Equus mosbachensis были массивнее современных лошадей, как неандертальцы по сравнению с Homo sapiens. Те же методы можно применить к десяткам других объектов, проливая свет на средний плейстоцен.

Исторический контекст

300 тыс. лет назад — охота неандертальцев на лошадей у Шёнингена.

200 тыс. лет назад — захоронение костей в иле, начало их сохранения.

1990-е — раскопки в Германии, находка костей и копий.

2020-е — восстановление ДНК и новые методы анализа.