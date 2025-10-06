Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лошади
Лошади
© commons.wikimedia.org by Mikel Ortega from Errenteria, Basque Country, Spain, with a retouche by Richard Bartz. See the original file here. is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:21

Неандертальцы били точно: копья нашли рядом с черепами лошадей

В Германии обнаружены кости лошадей с древнейшей ДНК, найденной в умеренном климате

Более 200 тысяч лет назад неандертальцы охотились на лошадей на берегу древнего озера в Северной Германии. Загоняя животных деревянными копьями и разделывая их каменными орудиями, они оставляли туши на иле. Там кости пролежали сотни тысяч лет, пока их не нашли археологи в 1990-е. Сегодня эти останки подарили учёным нечто большее, чем археологическую сенсацию: из них извлекли самую древнюю ДНК, найденную под открытым небом, что позволило заглянуть в эволюционную историю лошадей.

Почему это открытие особенное

Ранее древнюю ДНК чаще всего находили в вечной мерзлоте или пещерах, где холод и стабильная среда обеспечивают сохранность на сотни тысяч лет. На открытых равнинах умеренного климата подобное почти невозможно. Тем ценнее, что из костей Шёнингена удалось извлечь генетический материал возрастом более 200 тысяч лет.

"Это действительно проявление мастерства — получить такие высококачественные данные из столь изношенного и старого материала", — отметил молекулярный археолог Людовик Орландо.

Как изучали кости

Команда во главе с палеогенетиком Козимо Постом из Тюбингенского университета применила особую методику:

  1. Использовали 3D-рентген, чтобы найти самые плотные участки кости.

  2. Высверлили минимальное количество порошка.

  3. Сосредоточились на митохондриальной ДНК, более устойчивой к распаду.

  4. Нашли фрагменты в твёрдых костях внутреннего уха.

  5. Применили статистические инструменты для исправления ошибок, вызванных дезаминированием.

Проблема заключалась в том, что лошади Шёнингена принадлежали к вымершей линии, поэтому геномы современных лошадей не могли служить эталоном. Учёным пришлось выстраивать собственную "систему координат" для восстановления генетических данных.

Сравнение сохранности ДНК

Условия Максимальный возраст сохранности Примеры
Вечная мерзлота до 2,4 млн лет Мамонты, носороги
Пещеры сотни тысяч лет Медведи, люди
Открытый воздух (умеренный пояс) до 200 тыс. лет Лошади Шёнингена

Что показал анализ

ДНК подтвердила: лошади Шёнингена принадлежали к вымершей ветви Equus mosbachensis. Эти животные были крупнее и массивнее современных лошадей. Их родословная уходит корнями в линию, которая проникла в Евразию более миллиона лет назад.

"Это как найти неандертальца среди современных лошадей", — образно пояснил Пост.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать геномы современных лошадей без поправок.
    Последствие: искажённые результаты.
    Альтернатива: разработка статистических инструментов для анализа повреждённой ДНК.

  • Ошибка: игнорировать химические повреждения ДНК.
    Последствие: подмена эволюционных различий артефактами.
    Альтернатива: исправление каждого основания, изменённого временем.

  • Ошибка: ограничиться митохондриальной ДНК.
    Последствие: неполная картина.
    Альтернатива: работа с ядерным геномом, хотя это сложнее.

А что если…

Что если удастся восстановить полные ядерные геномы таких древних животных? Тогда мы сможем узнать не только родственные линии, но и конкретные признаки — от окраса шерсти до характера походки. Это сделает "портрет" вымерших видов почти живым.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Возможность работать с материалами открытого воздуха Низкое качество и количество ДНК
Применение новых статистических моделей Высокая трудоёмкость
Подтверждение эволюционной линии лошадей Пока доступны только митохондриальные данные

FAQ

Что такое дезаминирование?
Химический процесс, при котором с возрастом в ДНК цитозин превращается в тимин.

Почему использовали кости уха?
Они самые плотные и лучше сохраняют ДНК.

Можно ли восстановить ядерный геном?
Теоретически да, но он более хрупкий и встречается в меньших количествах.

Мифы и правда

  • Миф: древняя ДНК сохраняется только в льдах.
    Правда: её можно найти и в умеренном климате, но редко.

  • Миф: все древние лошади — прямые предки современных.
    Правда: многие линии, как Equus mosbachensis, оказались тупиковыми.

  • Миф: неандертальцы охотились только на крупных животных.
    Правда: они использовали копья и для охоты на лошадей.

Три интересных факта

  1. Одно из копий было найдено всего в нескольких сантиметрах от черепа лошади — прямое свидетельство охоты.

  2. Equus mosbachensis были массивнее современных лошадей, как неандертальцы по сравнению с Homo sapiens.

  3. Те же методы можно применить к десяткам других объектов, проливая свет на средний плейстоцен.

Исторический контекст

300 тыс. лет назад — охота неандертальцев на лошадей у Шёнингена.

200 тыс. лет назад — захоронение костей в иле, начало их сохранения.

1990-е — раскопки в Германии, находка костей и копий.

2020-е — восстановление ДНК и новые методы анализа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы зафиксировали планету без звезды, продолжающую расти в глубинах космоса — открытие института в Палермо сегодня в 10:04
Во вселенной появился космический обжора: планета-одиночка набирает массу быстрее, чем звёзды рождаются

Учёные нашли планету, которая бродит по космосу без звезды и растёт со скоростью миллиардов тонн в секунду. Почему это открытие меняет представления о Вселенной?

Читать полностью » Археологи Чехии нашли уникальный клад кельтских монет и украшений возрастом более двух тысяч лет сегодня в 9:04
Золото, которое прятали от Цезаря: археологи нашли в Чехии кельтский клад, сохранившийся 2000 лет

В Чехии нашли кельтский клад, который может переписать историю древней Богемии. Золото, серебро и бронза рассказывают о загадочном мире кельтов и их забытых торговых путях.

Читать полностью » В Дагестане обнаружено древнее поселение V тысячелетия до н. э. — археологи РАН сегодня в 8:04
Пока строили дорогу — нашли древний город: случайная находка перевернула археологию Кавказа

На юге Дагестана найдено древнее поселение возрастом около семи тысяч лет. Открытие "Дагогнинское-2" меняет представления о первых земледельцах Кавказа и их связях с древними культурами.

Читать полностью » Даже 1–3 порции алкоголя в неделю увеличивают риск когнитивных нарушений — данные BMJ сегодня в 7:04
Каждый глоток — минус нейрон: доказано, что даже малая доза спиртного ускоряет деменцию

Новое исследование разрушило миф о "полезных дозах" алкоголя: даже минимальное количество спиртного увеличивает риск деменции и преждевременного старения мозга.

Читать полностью » Текучесть твердых пород объяснила ускорение сейсмических волн сегодня в 5:39
Планета скрывает подземное море без воды: как горные породы текут на глубине 3000 км

Учёные ETH Цюрих показали, что твёрдая порода в нижней мантии течёт, как жидкость. Это объясняет загадки сейсмических волн и движение плит.

Читать полностью » Учёные из США подтвердили эффект коллективного иммунитета после вакцинации от ВПЧ сегодня в 4:26
Вакцина, которая победила рак: мир стоит на пороге исторического перелома

Новое 17-летнее исследование подтвердило, что вакцина против ВПЧ защищает не только привитых, но и невакцинированных, создавая мощный коллективный иммунитет против рака шейки матки.

Читать полностью » Копенгагенский университет: древний рецепт с муравьями запустил ферментацию молока сегодня в 3:16
Муравьи вместо закваски: древний способ, который предсказал науку

Учёные восстановили древний балканский рецепт йогурта с муравьями и нашли в нём бактерии, отвечающие за вкус хлеба на закваске.

Читать полностью » NASA: Урожайная Луна станет первым суперлунием 2025 года сегодня в 2:25
Луна, которая завершает лето: почему октябрьское суперлуние особенное

В начале октября небо озарит первое суперлуние года — Урожайная Луна. Почему она кажется больше, как её наблюдать и что ещё интересного ждёт нас в октябре?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Учёные подтверждают: осенью волосы выпадают чаще из-за перехода фолликулов в фазу покоя
Еда
Учёные: струя воды при мытье курицы разносит бактерии на расстояние до 80 сантиметров
Красота и здоровье
Врачи предупредили: из-за оксалатов руккола может вызывать образование камней в почках
Дом
Дизайнеры рассказали, что модульная прихожая отличается от встроенной
Технологии
OneDrive и визуальные эффекты названы причинами снижения скорости Windows — Microsoft
Садоводство
В Ярославской области напомнили о сроках осенней обрезки живой изгороди
Питомцы
Кинолог Андрей Кузьмин рассказал, какие крупные собаки считаются самыми мощными
Спорт и фитнес
Сплит-приседания и выпады назад с гантелями развивают баланс и повышают эффективность тренировки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet