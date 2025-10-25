Виноделие перевернуло историю Марселя: археологи нашли то, чего не ожидали

Во французском Марселе археологи обнаружили свидетельства древней винодельческой культуры, существовавшей ещё во времена греческой колонии Массалия. Раскопки, проведённые специалистами Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) в 15-м округе города, открыли следы виноградников, возраст которых превышает две тысячи лет. Находка показывает, что виноделие было не просто ремеслом, а важной частью экономической и культурной жизни античного Марселя.

Город над виноградником

Исследования велись в районе бульвара Вентимиль и квартала Каземажу — всего в двух километрах от древних стен Массалии. Современные жилые кварталы здесь выросли на месте бывшей сельскохозяйственной зоны — хоры, окружавшей город. Несмотря на значительное загрязнение почвы из-за индустриального прошлого, археологам удалось задокументировать участок площадью почти 1300 квадратных метров, где в течение четырёх столетий последовательно существовали три виноградника.

Каждый новый виноградник сменял предыдущий, следуя естественному уклону склона, обращённого к морю. На момент греческого периода береговая линия находилась всего в 250 метрах от этих полей — условия, идеально подходящие для лозы.

"Открытие древних виноградников впервые позволяет увидеть, как организовывалось сельское хозяйство вокруг античной Массалии", — отметили исследователи INRAP.

Сравнение трёх виноградников

Период Расположение Особенности Археологические следы V-IV вв. до н. э. Северо-запад участка Ряды небольших прямоугольных ям, глубина около 3 м Первые посадочные лунки III-II вв. до н. э. Центральная зона Параллельные траншеи длиной более 5 м Остатки перекрытых более ранних структур Поздний эллинистический период Южная часть Длинные траншеи до 19 м, следы провинжажа Система размножения лоз

Эти виноградники демонстрируют эволюцию технологий: от простых ям до продуманной линейной планировки с применением методов размножения и укрепления лоз.

Как устроено древнее виноделие

Археологи зафиксировали посадочные ямы и борозды - элементы, описанные ещё Плинием Старшим в его трактате "Естественная история". Согласно античным источникам, лозу сажали на концах прямоугольных ям, а позже применяли метод провинжажа — укладывание ветвей в землю для укоренения новых побегов.

В некоторых траншеях сохранились отверстия от эхалас - деревянных кольев, на которых подвязывали лозу. Эта технология позволяла контролировать рост растения и облегчала сбор урожая.

Интересно, что между рядами винограда, вероятно, выращивали зерновые культуры — типичная для античности поликультура, когда одно поле служило сразу нескольким видам растений.

Советы шаг за шагом: как археологи воссоздают древнее производство

Георадарное обследование. Сначала фиксируется глубина и конфигурация слоёв без вскрытия почвы. Механическая дезактивация. Загрязнённый слой грунта снимают под наблюдением специалистов. Стратиграфический анализ. Каждый слой описывается и соотносится с найденной керамикой. Фиксация структуры. Все траншеи, ямки и каналы замеряются и оцифровываются в 3D. Интерпретация данных. На основе материалов создаются модели древнего ландшафта и планировки виноградников.

Так археологи буквально "распаковывают" историю, слой за слоем восстанавливая экономическую жизнь древнего города.

А что если это было не просто сельское хозяйство?

Часть археологов предполагает, что виноградники под Марселем выполняли не только утилитарную функцию. Греческая колония Массалия была торговым центром, и виноделие стало основой её богатства. Вино экспортировалось кельтским племенам Южной Галлии в амфорах массалиотского производства.

Таким образом, найденные посадочные траншеи — это не просто сельхозобъекты, а следы экономической стратегии города-государства, выстроившего своё процветание на морской торговле.

Плюсы и минусы античной технологии

Плюсы Минусы Простота и адаптация к рельефу Зависимость от ручного труда Возможность поликультуры Низкая урожайность по современным меркам Природная защита от эрозии Отсутствие централизованного орошения Локальное производство вина Уязвимость перед климатическими изменениями

Часто задаваемые вопросы

Почему находка важна для истории Франции?

Это первое чётко задокументированное доказательство организованного виноделия греческого периода на территории Марселя.

Как удалось сохранить следы ям и траншей?

Плотная обратная засыпка и отсутствие крупных строений в древности позволили нижним слоям остаться нетронутыми.

Было ли вино тогда похоже на современное?

Нет. Вино античной эпохи было густым, нередко разбавлялось водой и приправлялось специями или мёдом.

Можно ли увидеть место раскопок?

После завершения консервации INRAP планирует создать публичную экспозицию, чтобы показать результаты широкой аудитории.

Мифы и правда

Миф: виноделие пришло во Францию только с римлянами.

Правда: греки Массалии начали выращивать виноград задолго до римского завоевания.

Миф: античные виноградники были примитивными.

Правда: применялись продуманные методы провинжажа и опоры лоз.

Миф: вино тогда было редкостью.

Правда: Массалия экспортировала его в огромных объёмах, обеспечивая торговые связи с кельтами.

Три интересных факта

Название "Массалия" — греческое, и именно отсюда происходит латинское Massilia, давшее современное Marseille. В 2023 году на соседнем участке были найдены амфоры, вероятно, использовавшиеся для хранения вина. Современные геологи установили, что древнее море находилось почти на 200 метров ближе к нынешнему центру города.

Исторический контекст

Город Массалия был основан фокейцами в VI веке до н. э. как торговый порт на берегу Лигурийского моря. Его хора - сельская территория — снабжала город продуктами, в том числе вином, которое стало его "золотой валютой". После включения Массалии в состав Римской империи эти земли продолжали использоваться под виноградники, но греческие методы возделывания постепенно вытеснились римскими.

Сегодня археологи, работая буквально под улицами Марселя, возвращают к жизни историю людей, которые более двух тысяч лет назад заложили основы французской винодельческой традиции.