Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:27

Акра говорит из-под воды: расшифруют ли ученые послание древнего полиса

Античный город Акра: декрет свидетельствует о высоком статусе поселения

Археологи обнаружили фрагмент древнегреческого декрета, высеченного на мраморной плите, во время раскопок античного города Акра, расположенного на берегу Керченского пролива. Эта находка является важным свидетельством истории этого древнего поселения. Руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев сообщил об этой значимой находке.

Артефакт представляет собой часть мраморной плиты, предположительно являющуюся верхней частью декрета. На плите сохранились несколько строк с греческими буквами, что указывает на его официальный характер.

Расшифровать текст, к сожалению, пока не удалось. Это требует тщательного изучения сохранившихся надписей и сопоставления их с другими известными древнегреческими текстами.

Статус Акры: свидетельство важности города

По словам Вахонеева, находка свидетельствует о высоком статусе Акры в ранний период ее существования. Подобные документы, как правило, устанавливались в центре города, что указывает на его значимость в древности.

Археологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, чем была Акра — небольшим сельским поселением или полноценным городом. Находка декрета может стать важным аргументом в пользу версии о городе.

В последние годы в затопленной части городища были обнаружены фрагменты стен и крепостных башен. Эти находки склоняют археологов к версии о том, что Акра была значительным городским центром.

Обнаруженный мраморный декрет также служит аргументом в пользу гипотезы о том, что Акра была полисом, а не сельским поселением. Такие документы, как правило, устанавливались только в полисах, подчеркивает важность этой находки.

Место обнаружения: кварталы римского периода

Важно отметить, что фрагмент декрета был найден не в затопленной части, а на побережье, в кварталах римского периода. Это указывает на то, что мраморный обломок был использован повторно при строительстве дома.

Древнейшие кварталы Акры уже ушли под воду, когда мраморный обломок был использован повторно при строительстве дома. Это свидетельствует о том, что камень мог быть ценным строительным материалом.

Теперь ученые надеются найти остальные фрагменты декрета или других эпиграфических памятников, что позволит лучше понять историю Акры.

Древний город Акра называют "Крымской Атлантидой" — около 80% его площади затоплено морем. Это придает исследованиям особое очарование и делает их еще более захватывающими.

Руины города покоятся на восточном побережье Крымского полуострова, к югу от Керчи. Это место привлекает археологов со всего мира, жаждущих раскрыть тайны древности.

Интересные факты об античных городах:

Древнегреческие полисы часто были независимыми государствами.
Римские города имели сложную инфраструктуру, включая водопроводы, канализацию и общественные бани.
Помпеи, древнеримский город, был полностью законсервирован под пеплом после извержения вулкана Везувий.
Александрия, основанная Александром Македонским, была одним из крупнейших центров эллинистической культуры.

Обнаружение фрагмента древнегреческого декрета в Акре является важным событием для археологии. Эта находка дает новые знания о прошлом этого древнего города и свидетельствует о его значимости в античную эпоху. Дальнейшие исследования помогут раскрыть еще больше тайн "Крымской Атлантиды".

