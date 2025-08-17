Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Египет
Египет
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:02

Золотая революция: как древние мастера перевернули историю металлов

Археологи нашли древнейшие следы очистки золота в Египте и Персии – данные из Лувра

Золото — это не просто металл; на протяжении тысячелетий оно завораживает человечество. Этот блестящий элемент является основой ювелирных изделий, важным компонентом в электронике и даже в телескопах, которые позволяют нам заглянуть в самые удалённые уголки космоса. Но когда именно люди научились очищать золото? Недавние исследования проливают свет на этот вопрос.

Новые открытия в мире археологии

Группа учёных сообщает о находках, которые могут изменить наше понимание истории аффинажа золота. Исследователи обнаружили древнейшие косвенные свидетельства очистки золота в артефактах из Древнего Египта и Персии.

Ранее считалось, что технология очистки золота возникла у лидийцев, живших на территории современной Турции. В 1960-х годах археологи нашли золотоперерабатывающий завод, датируемый примерно 600 годом до н. э., в окрестностях древней столицы Лидии — Сард. Анализ остатков показал, что для очистки золота использовались местные ресурсы, такие как соль и моча животных, которые смешивались с золотой рудой и подвергались нагреванию.

Исследование артефактов

Чтобы глубже понять истоки аффинажа золота, команда под руководством Франсиса Альбареда из Высшей нормальной школы Лиона проанализировала 21 серебряный артефакт из Лувра. Этот процесс был очень деликатным: учёные брали лишь миллионные доли грамма металла с каждого артефакта. Янна Блихерт-Тофт, геохимик-изотопист и член исследовательской группы, отметила, что ни один куратор на Земле не позволит вам разрывать его на части.

Исследователи сосредоточились на серебре, так как этот металл часто является побочным продуктом аффинажа золота. Изучая соотношение изотопов свинца в серебре, учёные смогли определить, было ли оно получено при очистке золота или добыто из руды.

Результаты и их значение

Альбаред и его коллеги обнаружили, что четыре из проанализированных артефактов, датируемых до 1600 года до н. э., соответствуют серебру, полученному как побочный продукт при очистке золота. Это открытие указывает на то, что технология аффинажа золота могла существовать задолго до лидийской мастерской VI века.

Некоторые археологи, такие как Ник Кэхилл из Висконсинского университета, поддерживают выводы нового исследования, полагая, что другие цивилизации могли освоить аффинаж золота раньше. Тем не менее, некоторые исследователи, включая Циллу Эшель из Хайфского университета, поднимают вопросы о возможности загрязнения образцов.

Несмотря на разногласия, все согласны, что эти открытия значительно расширяют наше понимание истории аффинажа золота. Это значительно расширяет нашу базу знаний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад сегодня в 18:26

Зубной камень рассказал правду: как учёные вычислили первую любительницу бетеля

Ученые нашли в зубном камне женщины, жившей 4000 лет назад, следы наркотического вещества из бетелевых орехов. Это древнейшее прямое доказательство их употребления — но было ли оно ритуальным или просто привычкой?

Читать полностью » Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области сегодня в 18:20

Открытие, которое может изменить взгляды на археологию: что стоит знать о находках Сертея-II

В Смоленской области археологи обнаружили уникальную деревянную кисть руки неолита, открывая новые горизонты в изучении древних цивилизаций.

Читать полностью » Учёные выявили признаки каннибализма у древних жителей Атапуэрки сегодня в 17:12

Они не просто ели мясо, они ели друг друга: что скрывают кости из пещеры Эль-Мирадор

В испанской пещере Эль-Мирадор найдены кости 11 человек со следами каннибализма. Жертвами стали дети и взрослые — что заставило древних людей есть себе подобных?

Читать полностью » BAS подтвердила: найденные в Антарктиде останки принадлежат участнику экспедиции 1959 года сегодня в 17:04

Пропавший в 1959 году: как ледяная пустыня наконец раскрыла свою главную загадку

Останки британского полярника Денниса Белла, пропавшего в 1959 году, были найдены спустя 66 лет. Узнайте, как польские исследователи раскрыли эту загадку.

Читать полностью » Археологи нашли молочный зуб в вулканическом пепле в Танзании сегодня в 16:55

Ошибка палеонтологов: как зуб примата оказался ключом к разгадке эволюции

Учёные обнаружили в Танзании новые останки афарских австралопитеков возрастом 3,8 млн лет. Что эти находки говорят о жизни наших предков?

Читать полностью » Археологи нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет в Польше сегодня в 16:49

Зерно с запада: как древние европейцы варили пиво без собственных полей

Ученые нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет. Что пили в Европе до появления земледелия и как это связано с ритуалами? Исследование раскрывает секреты доисторических пирушек.

Читать полностью » Римские сегодня в 15:14

Археологический детектив: как римские "гасильники" привели к открытию забытого ремесла

Неожиданное открытие: римские "гасильники свечей" использовались в текстильном производстве! Новое исследование проливает свет на текстильное ремесло Древнего Рима, меняя устоявшиеся представления об артефактах.

Читать полностью » Квантовая тайна раскрыта: измерено движение атомов при абсолютном нуле сегодня в 14:14

Нулевое движение атомов: новый взгляд на фундаментальные законы физики – приготовьтесь к открытиям

Ученые впервые измерили нулевое движение атомов в молекулах, что ранее считалось невозможным. Открытие, сделанное благодаря European XFEL, меняет понимание квантовой физики.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Материнская ДНК влияет на пол ребёнка — исследование Гарвардского университета
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Джо Миллер назвал асаны для поддержания здоровья после 50 лет
Наука и технологии

Генетики установили: предки финнов и венгров мигрировали из Якутии 4500 лет назад
Красота и здоровье

Ожоги глаз от солнца: врачебные рекомендации по профилактике и лечению
Питомцы

Ветеринары рекомендуют регулярные осмотры для собак с плоской мордой при проблемах дыхания и зрения
Авто и мото

Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены
Садоводство

Алоэ вера сохраняет растение здоровым, если срезать не более четырёх листьев за раз
Туризм

Туристам в Крыму рекомендовали готовиться к перебоям с интернетом и использовать офлайн-карты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru