Золотая революция: как древние мастера перевернули историю металлов

Золото — это не просто металл; на протяжении тысячелетий оно завораживает человечество. Этот блестящий элемент является основой ювелирных изделий, важным компонентом в электронике и даже в телескопах, которые позволяют нам заглянуть в самые удалённые уголки космоса. Но когда именно люди научились очищать золото? Недавние исследования проливают свет на этот вопрос.

Новые открытия в мире археологии

Группа учёных сообщает о находках, которые могут изменить наше понимание истории аффинажа золота. Исследователи обнаружили древнейшие косвенные свидетельства очистки золота в артефактах из Древнего Египта и Персии.

Ранее считалось, что технология очистки золота возникла у лидийцев, живших на территории современной Турции. В 1960-х годах археологи нашли золотоперерабатывающий завод, датируемый примерно 600 годом до н. э., в окрестностях древней столицы Лидии — Сард. Анализ остатков показал, что для очистки золота использовались местные ресурсы, такие как соль и моча животных, которые смешивались с золотой рудой и подвергались нагреванию.

Исследование артефактов

Чтобы глубже понять истоки аффинажа золота, команда под руководством Франсиса Альбареда из Высшей нормальной школы Лиона проанализировала 21 серебряный артефакт из Лувра. Этот процесс был очень деликатным: учёные брали лишь миллионные доли грамма металла с каждого артефакта. Янна Блихерт-Тофт, геохимик-изотопист и член исследовательской группы, отметила, что ни один куратор на Земле не позволит вам разрывать его на части.

Исследователи сосредоточились на серебре, так как этот металл часто является побочным продуктом аффинажа золота. Изучая соотношение изотопов свинца в серебре, учёные смогли определить, было ли оно получено при очистке золота или добыто из руды.

Результаты и их значение

Альбаред и его коллеги обнаружили, что четыре из проанализированных артефактов, датируемых до 1600 года до н. э., соответствуют серебру, полученному как побочный продукт при очистке золота. Это открытие указывает на то, что технология аффинажа золота могла существовать задолго до лидийской мастерской VI века.

Некоторые археологи, такие как Ник Кэхилл из Висконсинского университета, поддерживают выводы нового исследования, полагая, что другие цивилизации могли освоить аффинаж золота раньше. Тем не менее, некоторые исследователи, включая Циллу Эшель из Хайфского университета, поднимают вопросы о возможности загрязнения образцов.

Несмотря на разногласия, все согласны, что эти открытия значительно расширяют наше понимание истории аффинажа золота. Это значительно расширяет нашу базу знаний.