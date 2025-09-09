Сенсационная находка в Городе Давида потрясла даже опытных археологов

Археологи в Иерусалиме сделали открытие, которое уже называют сенсационным: редкая миниатюрная золотая монета с изображением египетской царицы Береники II. Ученые уверены, что артефакт датируется временем правления её мужа, Птолемея III — третьего царя династии Птолемеев.

Исторический контекст

Птолемеи — македонская династия, основанная полководцем Александра Македонского, Птолемеем I Сотером. Они правили Египтом в эллинистический период, начиная с 323 года до н. э. Найденная монета, как предполагают специалисты Израильского управления древностей (IAA), была отчеканена в Александрии примерно 2270 лет назад.

Считается, что она могла быть частью набора подарков для солдат, вернувшихся после Третьей Сирийской войны (246-241 годы до н. э.) — конфликта между Египтом и державой Селевкидов в Сирии.

Детали находки

Монета была обнаружена на археологическом участке Город Давида в Восточном Иерусалиме. Она стала первой подобной находкой за пределами Египта.

Открытие сделали во время раскопок на территории, известной как парковка Гивати. Археолог Ривка Лэнглер рассказала о моменте находки:

"Я просеивала землю, когда вдруг увидела что-то блестящее. Сначала я не могла поверить своим глазам, но через несколько секунд уже с восторгом бежала к коллегам", — заявила Лэнглер. ".

Образ царицы

На одной стороне монеты отчеканен портрет Береники II — с тиарой, вуалью и ожерельем. На другой изображены рог изобилия и две звезды, рядом с надписью на древнегреческом "Basileisses" ("королевы").

Береника II — фигура не только супруги Птолемея III, но и самостоятельной правительницы. По словам Роберта Кула, главы отдела нумизматики IAA, она управляла Кириньякой (ныне восточная Ливия), а позже, после вторжения мужа в Сирию, исполняла обязанности регентши Египта.

"Это великолепная монета. За последние 100 лет мы нашли всего 17 таких экземпляров", — заявил глава отдела нумизматики IAA Роберт Кул.

Значение открытия

Подобные изображения женских фигур встречались на монетах Птолемеев и позднее, яркий пример — Клеопатра VII. Однако находка в Иерусалиме уникальна: она показывает, что Береника II обладала весомой политической властью.

Кроме того, её появление в древнем городе указывает на тесные связи Иерусалима с эллинистическими центрами.

"До сих пор считалось, что после разрушения Первого Храма Иерусалим был бедным и отсталым городом. Но находки вроде этой показывают, что город восстанавливался и активно участвовал в культурной и политической жизни региона", — отметил археолог Ифтах Шалев.

С ним соглашается профессор археологии Тель-Авивского университета Юваль Гадот:

"Золотая монета, которую мы нашли здесь, ясно свидетельствует — Иерусалим был важным городом".