ДНК
© https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:08

Пропавшие без вести: ДНК расскажет, что случилось с первыми жителями Альтиплано

ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения

Древние обитатели высокогорного плато Альтиплано в Колумбии оставили после себя малоизученную и загадочную генетическую наследственность. Эти люди жили здесь тысячи лет назад, и их исчезновение осталось покрытое тайной, ведь потомков у них не осталось.

Новое исследование ДНК, проведенное учеными, проливает свет на уникальную группу охотников-собирателей, которая существовала в этом регионе в течение длительного времени, а затем бесследно исчезла.

Генетические исследования и их значение

Группа ученых из разных стран секвенировала геномы 21 древнего человека, обнаруженного на археологических памятниках в районе Альтиплано. Эти останки датируются периодом примерно 6000 лет назад и включают более поздние слои — вплоть до эпохи народа Муиска. В ходе анализа ученые обнаружили удивительный факт: среди этих образцов была выявлена уникальная генетическая линия, ранее не встречавшаяся в Южной Америке.

Козимо Постх, палеогенетик из Университета Тюбингена, отметил, что генетические данные из этого региона доисторической Южной Америки были очень скудными, поэтому это исследование помогает заполнить важные пробелы в нашей истории. Уникальная линия прослеживается только в останках возрастом от 6000 до 4000 лет. После этого периода следы этой группы исчезают полностью — новые жители региона, предки народа Муиска, пришли сюда извне и полностью заменили прежнее население.

Миграции и культурные изменения

Исследователи связывают этот миграционный перелом с волнами переселений из Центральной Америки. Эти мигранты принесли с собой новые технологии — например, керамику — а также языки чибча, которые распространились по всему Альтиплано и сохранялись даже во времена контактов с европейцами. Интересно, что ДНК более поздних обитателей плато оказалась ближе к древним жителям Панамы, чем к ранним колумбийским охотникам. Это свидетельствует о сложных миграционных потоках и возможных экспансиях языков чибча в разные эпохи.

Образцы ранних людей показывают наличие уникальной генетической линии, которая исчезла после прихода новых групп. Ученые предполагают, что эти первобытные жители могли иметь особую адаптацию к высокогорью или специфические культурные особенности. Однако их генетическая наследственность полностью вытеснена последующими миграциями.

Значение исследования для понимания истории региона

Работа дает редкую возможность взглянуть в прошлое региона Альтиплано — место, где история народа могла исчезнуть без следа. Однако ДНК хранит память о тех людях, которые жили задолго до появления известных цивилизаций и культурных групп. Исследование помогает понять динамику миграций и культурных трансформаций на территории современной Колумбии.

Интересные факты по теме

1. Археологические находки на плато Альтиплано включают одни из самых древних образцов керамики в Южной Америке — им около 6000 лет.
2. Генетические исследования показывают, что первые жители высокогорья обладали уникальными адаптациями к низкому уровню кислорода.
3. В эпоху народа Муиска на плато появились первые известные системы ирригации и земледелия в регионе.

Эти открытия подчеркивают богатство исторического наследия Южной Америки и важность изучения древних миграций для понимания современного населения континента.

