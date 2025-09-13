Взгляд в прошлое Вселенной: может ли яркое пятно оказаться первым светилом

Может ли существовать галактика, появившаяся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва? Международная команда астрономов под руководством Джованни Гандольфи из Падуанского университета считает, что да. Если это подтвердится, то найденный объект Capotauro станет самой древней галактикой из когда-либо обнаруженных, опередив предыдущего рекордсмена почти на 200 миллионов лет.

Что такое красное смещение и почему оно важно?

Наша Вселенная постоянно расширяется, и свет от удалённых объектов растягивается, смещаясь к красной части спектра — это явление называется красным смещением. Чем выше значение красного смещения, тем дальше и древнее объект, который мы наблюдаем.

До недавнего времени самой древней галактикой считалась MoM-z14 с красным смещением 14,44, что соответствует возрасту Вселенной примерно 280 миллионов лет. Новый объект Capotauro, по оценкам Гандольфи и его коллег, имеет красное смещение 32, что означает, что мы видим его таким, каким он был всего 90 миллионов лет после Большого взрыва.

Загадка Capotauro: слишком яркая для своего времени

Обнаруженный объект кажется слишком ярким и массивным для столь ранней эпохи. По предварительным данным, его масса может превышать массу Солнца в миллиард раз. Это вызывает вопросы, так как современные модели звездообразования не позволяют так быстро и эффективно превращать газ в звезды — обычно этот показатель не превышает 20-30%.

Если данные верны, Capotauro — уникальная аномалия, которую пока не удаётся объяснить. Некоторые астрономы предполагают, что в расчетах могла закрасться ошибка.

Альтернативное объяснение: коричневый карлик

Есть и другая версия — загадочный сигнал может исходить вовсе не из глубин космоса, а от объекта внутри нашей галактики. Джованни Гандольфи допускает, что Capotauro может оказаться коричневым карликом — "несостоявшейся звездой", которая светит гораздо слабее настоящих звезд, но ярче газовых гигантов.

"Возможно, Capotauro — один из первых субзвездных объектов, когда-либо образовавшихся в нашей галактике. В таком случае мы имеем дело с относительно холодным и старым космическим телом, обладающим температурой, сопоставимой с комнатной", — объясняет Гандольфи.

Чтобы понять истинную природу Capotauro, астрономам нужны дополнительные наблюдения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", который может анализировать свет с высокой точностью. Только так станет ясно, скрывается ли за ярким пятном древняя галактика или необычный объект в пределах Млечного Пути.