В Алтайском крае, недалеко от Тигирека, сделано удивительное открытие — обнаружены окаменелости существа, возраст которых превышает время существования динозавров. Это открытие стало результатом детального исследования, проведенного специалистами Тигирекского заповедника.

Исследование фауны Силурийского периода

В начале августа текущего года команда ученых начала изучение территории Тигирека. Основное внимание было уделено фауне Силурийского периода — времени, когда жизнь на Земле находилась в основном в водной среде.

На суше же растения только начинали закрепляться, осваивая новые территории и укрепляясь, что в дальнейшем способствовало выработке кислорода. Этот процесс, в свою очередь, ослабил парниковый эффект и стал основой для формирования озонового слоя планеты.

Окаменелости трилобитов

Воронежские ученые обнаружили новые зоны с окаменелостями, где были собраны образцы трилобитов — древних морских членистоногих с уплощенным телом, разделенным на сегменты. Эти существа вымерли около 540 миллионов лет назад, в то время как динозавры исчезли лишь 65 миллионов лет назад.

Трилобиты представляли собой разнообразный класс фауны, насчитывающий более десяти тысяч известных видов. Размеры этих существ варьировались от чуть более миллиметра до впечатляющих 72 сантиметров в длину. Их панцири часто были бугристыми, с множеством выростов и шипов, что делало их уникальными представителями древней экосистемы.

Таким образом, находка окаменелостей в Алтайском крае не только подтверждает богатство древней фауны, но и открывает новые горизонты для изучения эволюции жизни на Земле.