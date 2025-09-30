8000 лет назад — и снова в глине: в Югре восстанавливают древнейшую крепость

вчера в 16:18

АЗС молчат, водители не выходят: в Нягани исчез 92-й бензин

В Нягани неделю нет бензина АИ-92: часть АЗС отпускает топливо только юрлицам. Дефицит уже ударил по такси, где цены выросли до 350 рублей.

вчера в 15:42

Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

В Югре почти вдвое вырос интерес женщин к работе курьерами. Чаще всего вакансии выбирают женщины 35–44 лет, привлекает гибкий график и доход 3–5 тыс. в день.

вчера в 14:46

Зарплата на нуле — и шлагбаум закрыт: водитель перекрыл КПП в знак протеста

В ХМАО водитель «Сургутнефтегаза» перекрыл КПП, требуя поднять зарплату и ускорить ремонт машин. Компания назвала инцидент частным случаем.

29.09.2025 в 23:28

Русскоязычному отказали, иностранцу — разрешили? Власти Югры объяснили ситуацию с приёмом школьников

В Югре разгорелся спор вокруг приёма детей-иностранцев в школы. Депобразования пояснило, что решение комиссии по апелляциям принималось коллегиально.

29.09.2025 в 22:28

Сахар почти не вырос, а проезд — да: как в ХМАО чувствуется инфляция

В ХМАО за девять месяцев 2025 года алкоголь подорожал на 8,9%, бензин — на 8%. При этом яйца и овощи заметно подешевели.

29.09.2025 в 21:28

Ботулизм не подтвердился, но урок ясен: Роспотребнадзор дал жёсткое предупреждение

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке ботулизма в Мегионе: заболевание выявлено лишь у тех, кто ел домашние консервы. Рисков для горожан нет.

29.09.2025 в 20:28

Больше ста тысяч на руки: ХМАО вошёл в элитную пятёрку по зарплатам

ХМАО вошёл в пятёрку регионов России с медианной зарплатой свыше 100 тыс. руб. Югра обеспечивает 3,8 потребкорзины на одну зарплату.

29.09.2025 в 19:56

Из тайги в Иран: лес из Югры вышел на новый рынок

Югорские предприятия нарастили экспорт лесной продукции в Киргизию и Узбекистан и начали поставки в Иран, где растёт спрос на российский лес.

