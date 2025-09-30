8000 лет назад — и снова в глине: в Югре восстанавливают древнейшую крепость
В посёлке Салым (ХМАО) началась научная реконструкция древнейшей крепости Каюково 2, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет. Работы организовал "Институт археологии Севера".
Как проходит реконструкция
Археологи восстанавливают входную зону укрепления, используя аутентичные технологии обработки камня и глины, чтобы максимально точно воспроизвести методы первых поселенцев Приобья.
В процессе учёные изучают найденные артефакты:
-
керамические фрагменты,
-
каменные орудия,
-
предметы быта эпохи неолита.
Искусство и наука вместе
Важной частью проекта стала выездная выставка "Древнейшая крепость Югры Каюково 2 в исторической живописи и графике". На ней впервые представят картины, созданные археологом, кандидатом исторических наук Олегом Кардашом и тюменским художником Александром Кухтериным.
Сюжеты полотен основаны на археологических раскопках и результатах экспериментальных работ по реконструкции неолитического быта.
Для жителей и гостей
Выставка и реконструкция входят в просветительскую программу. Посетителей ждут:
-
мастер-классы по древним гончарным технологиям,
-
лекции о жизни неолита,
-
экскурсии по восстановленной крепости.
