Студенты проводят раскопки
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

8000 лет назад — и снова в глине: в Югре восстанавливают древнейшую крепость

Археологи восстанавливают крепость Каюково 2 в ХМАО — памятнику 8 тысяч лет

В посёлке Салым (ХМАО) началась научная реконструкция древнейшей крепости Каюково 2, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет. Работы организовал "Институт археологии Севера".

Как проходит реконструкция

Археологи восстанавливают входную зону укрепления, используя аутентичные технологии обработки камня и глины, чтобы максимально точно воспроизвести методы первых поселенцев Приобья.

В процессе учёные изучают найденные артефакты:

  • керамические фрагменты,

  • каменные орудия,

  • предметы быта эпохи неолита.

Искусство и наука вместе

Важной частью проекта стала выездная выставка "Древнейшая крепость Югры Каюково 2 в исторической живописи и графике". На ней впервые представят картины, созданные археологом, кандидатом исторических наук Олегом Кардашом и тюменским художником Александром Кухтериным.

Сюжеты полотен основаны на археологических раскопках и результатах экспериментальных работ по реконструкции неолитического быта.

Для жителей и гостей

Выставка и реконструкция входят в просветительскую программу. Посетителей ждут:

  • мастер-классы по древним гончарным технологиям,

  • лекции о жизни неолита,

  • экскурсии по восстановленной крепости.

