Римский водопровод в крепости Зерзеван
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:04

Крепость Кевенли хранит секреты: 2600-летний продовольственный склад поразил ученых

Урарту раскрывает тайны: гигантский склад продуктов найден в турецкой крепости Кевенли

Археологи в горах Турции сделали открытие, которое проливает новый свет на жизнь жителей древнего государства Урарту. На территории крепости Кевенли они нашли огромный продовольственный склад возрастом более 2600 лет. Масштаб находки оказался настолько значительным, что исследователи назвали его одной из самых важных археологических сенсаций последних лет.

Тайны урартских хранилищ

В ходе раскопок специалисты обнаружили 76 крупных сосудов-питосов. Эти ёмкости использовались для хранения зерна, масла и напитков и были главным способом заготовки продуктов в эпоху Урарту. На многих сосудах сохранились клинописные надписи, которые позволили понять, какие именно товары хранились внутри и в каком объёме.

Такая практика указывает на продуманный учёт и строгий контроль запасов. Примечательно и то, что питосы были расставлены симметрично, что свидетельствует о высокоорганизованной системе хранения и важности крепости Кевенли как центра распределения продуктов.

Масштабы и значение крепости

Хотя Кевенли считается небольшой крепостью, находки показали её стратегическую роль.

"Хотя замок Кевенли — это небольшая крепость, обнаружение 76 питосов показывает нам, что его хранилищная емкость была намного больше, чем ожидалось", — пояснил профессор Рифат Куванч из Университета Ыгдыра.

По словам учёного, объёмы запасов свидетельствуют, что крепость снабжала не только окрестные поселения, но и столицу региона.

Новые сведения об экономике

В некоторых сосудах сохранились остатки семян. Учёные планируют провести анализ древней ДНК, чтобы определить, какие именно культуры выращивались и употреблялись. Это поможет лучше понять сельское хозяйство, питание и климатические условия эпохи.

Кроме того, археологи обнаружили остатки терракотового водопровода, что подтверждает высокий уровень инженерных знаний урартов и их умение создавать сложные системы водоснабжения.

Культурные находки

Помимо складских ёмкостей, внутри крепости были найдены фрагменты стен с красной и чёрной росписью. Это говорит о том, что Кевенли выполняла не только оборонительные, но и административные функции.

Особый интерес вызвала "дворцовая посуда" — тонкая красная керамика, считавшаяся символом элитарного статуса. Один из фрагментов изображал фигуру льва — важный символ силы и власти в урартской культуре.

Стратегическая роль Кевенли

Крепость, построенная на склонах горы Эрак, занимала площадь около 4500 м². Мощные стены обеспечивали её защиту, а выгодное расположение позволяло контролировать Ванскую равнину — один из наиболее плодородных регионов.

Недалеко находилась столица Урарту — крепость Тушпа, возведённая царём Сардури I. Таким образом, Кевенли играла ключевую роль как военный, административный и хозяйственный узел.

Почему находка важна сегодня

Комбинация складских комплексов, клинописных надписей, водной инфраструктуры и художественных элементов делает Кевенли уникальным археологическим объектом. Это открытие помогает учёным лучше понять устройство государства Урарту, его экономику и культуру, а также высокую степень организации жизни в горах Анатолии более двух с половиной тысяч лет назад.

Три интересных факта

  1. Урарты считались мастерами гидротехнических сооружений: ими были построены десятки водохранилищ и каналов, часть которых используется до сих пор.
  2. Один питос мог вмещать до нескольких сотен литров зерна или жидкости, что делало их ключевыми элементами системы снабжения.
  3. Символ льва, найденный на керамике, также использовался на урартских щитах и воротах крепостей, подчеркивая военную мощь государства.

