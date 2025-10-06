Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Berthold Werner is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:57

Фараон возвращается из тьмы веков: Египет открыл гробницу, которая молчала двадцать лет

В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III

После более чем двадцати лет кропотливой работы археологи и реставраторы Египта завершили восстановление одной из самых значимых усыпальниц древнего мира — гробницы фараона Аменхотепа III. Теперь этот уникальный объект вновь открыт для посетителей в Долине Царей, на западном берегу Луксора.

Наследие великого правителя

Аменхотеп III, правивший Египтом с 1390 по 1350 год до н. э., считается одним из самых могущественных фараонов XVIII династии. Его эпоха была временем мира, расцвета искусства, архитектуры и дипломатии. Монарх активно развивал международные связи, строил храмы и дворцы, среди которых особенно выделяется храм в Луксоре и знаменитые Колоссы Мемнона — монументальные статуи, встречающие гостей у его погребального храма.

Гробница Аменхотепа III расположена на западной стороне Долины Царей. Внутреннее убранство поражает богатством символики — на стенах изображён сам фараон, окружённый древнеегипетскими богами, а также сцены из "Книги мёртвых", описывающие путь души в загробный мир.

Двадцать лет под слоем времени

Работы по реставрации начались в начале 2000-х годов. За это время специалисты укрепили повреждённые участки стен, восстановили фрагменты росписей и стабилизировали микроклимат в погребальных камерах. Основной задачей было сохранить подлинные краски и текстуры, не допуская чрезмерного вмешательства в оригинал.

"Гробница Аменхотепа украшена не полностью. На фресках изображен сам фараон с группой древнеегипетских богов", — отметил генеральный секретарь египетского Высшего совета по древностям Мохаммед Исмаил.

По его словам, сохранившиеся росписи дают редкую возможность увидеть, как древние художники работали с цветом и светом, добиваясь глубины даже без перспективы.

Тайна мумии и второе захоронение

Мумия Аменхотепа III была перенесена древними жрецами спустя несколько десятилетий после его смерти. Вероятно, это было сделано для защиты останков от грабителей. Тело фараона переместили в усыпальницу его деда — Аменхотепа II, также расположенную в Долине Царей. Сегодня мумия хранится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире и является одной из центральных экспозиций, посвящённых "золотому веку" Египта.

Сравнение: реставрационные проекты Египта

Объект Период реставрации Особенности Открытие для публики
Гробница Аменхотепа III 2000-2025 Фрески и сцены из "Книги мёртвых" 2025
Гробница Тутанхамона 2010-2019 Консервация стен и саркофага 2019
Храм Хатшепсут 1995-2017 Реконструкция колоннад и барельефов 2017

Как сохраняют древние росписи

Современные методы реставрации основаны на минимальном вмешательстве. Специалисты используют микроскопические инструменты и щадящие растворы, чтобы удалить солевые отложения и укрепить структуру краски. В гробнице Аменхотепа III применяли и цифровое моделирование — созданная 3D-модель позволила планировать работы без риска для оригинальных поверхностей.

  1. Сканирование фресок в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.

  2. Анализ минерального состава пигментов.

  3. Укрепление штукатурки специальными растворами.

  4. Контроль влажности и температуры в помещениях.

  5. Ограничение доступа для сохранения микроклимата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование современных химических красителей.
    Последствие: необратимое изменение цвета древней фрески.
    Альтернатива: применение минеральных пигментов, идентичных найденным в оригинале.

  • Ошибка: слишком яркое освещение для туристов.
    Последствие: выгорание пигментов и ускоренное старение поверхностей.
    Альтернатива: мягкий светодиодный свет с фильтрами УФ-излучения.

  • Ошибка: неограниченный поток посетителей.
    Последствие: изменение микроклимата и накопление влаги.
    Альтернатива: квотирование посещений и внедрение систем вентиляции с фильтрацией воздуха.

А что если…

А что если бы мумия Аменхотепа III не была спрятана в гробнице деда? Вероятно, она бы не сохранилась до наших дней. Практика "вторичных перезахоронений" была распространена среди жрецов в эпоху упадка Нового царства: они спасали тела правителей, предвидя грабежи.

FAQ

Сколько длилась реставрация гробницы Аменхотепа III?
Более 20 лет — с начала 2000-х годов до 2025 года.

Можно ли посетить гробницу сейчас?
Да, объект официально открыт для туристов, однако действует ограниченный режим посещений.

Где находится мумия Аменхотепа III?
Она хранится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Что изображено на стенах гробницы?
Фараон в окружении богов и сцены из "Книги мёртвых", символизирующие путь души в загробный мир.

Мифы и правда о гробницах

  • Миф: все гробницы Долины Царей полностью разграблены.
    Правда: многие усыпальницы, включая Аменхотепа III, сохранились частично нетронутыми.

  • Миф: фрески восстанавливали современными красками.
    Правда: используются только природные пигменты, аналогичные древним.

  • Миф: туристы могут свободно фотографировать всё.
    Правда: в большинстве залов фото- и видеосъемка ограничена во избежание повреждения фресок.

Исторический контекст

Аменхотеп III был отцом легендарного Эхнатона, мужа Нефертити и деда Тутанхамона. Его правление стало вершиной могущества Египта: страна вела мирную торговлю, строила грандиозные сооружения и развивала культуру. После его смерти началась эпоха религиозных реформ, изменивших представления о богах и власти.

Три интересных факта

  1. При жизни Аменхотепа III Египет заключил более ста международных договоров, многие из которых сохранились в виде глиняных табличек.

  2. Его статуи считались живыми образами фараона — некоторые из них "говорили" при нагревании солнцем, издавая звуки из-за трещин в камне.

  3. В гробнице обнаружены следы синего пигмента — редчайшего для того времени, получаемого из лазурита, завозимого из Афганистана.

