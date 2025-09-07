Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фараон Нармер: наскальное изображение
Фараон Нармер: наскальное изображение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:50

Фараоны Египта: их пропаганда в камне оказалась хитрее, чем все современные трюки вместе взятые

Археологи нашли наскальные рисунки фараона Скорпиона в Египте

Что если древние фараоны Египта пользовались сложной системой визуального воздействия задолго до строительства пирамид? Недавние открытия в Восточной пустыне, неподалёку от Асуана, переворачивают наши представления о том, как более 5000 лет назад зарождалась власть первых египетских правителей.

Загадочный фараон Скорпион и его владения

В центре внимания — загадочная фигура фараона Скорпиона. Его имя высечено рядом с тремя иероглифами, которые профессор Людвиг Моренц из Боннского университета называет "древнейшим в мире известным знаком географического названия". Надпись гласит: "Владения фараона Гора Скорпиона", подчёркивая, что даже отдалённые пустынные районы входили в состав расширяющегося египетского государства.

Вади-эль-Малик — малоизученный регион восточной пустыни — оказался настоящей сокровищницей древних петроглифов и иероглифических надписей конца IV тысячелетия до н. э. Эти изображения представляют собой не просто рисунки, а тщательно продуманную систему, связывающую нескольких правителей через их имена и символы животных.

Профессор Моренц выделяет последовательность имён: фараон Гора-Сокол, фараон Бык, Скорпион и даже более ранний правитель по имени Сколопендра — в честь ядовитой многоножки.

"Большинство имён ранних правителей относятся к опасным животным, олицетворяющим власть", — объясняет он.

Ритуальное насилие и демонстрация власти

Одним из самых ярких элементов этих наскальных изображений стали сцены ритуального насилия. Например, резьба, где правитель топчет поверженного врага на фоне двух отрубленных голов. Такие изображения создавали визуальный язык господства: фараоны предстали непобедимыми, а их противники — мелкими и покорёнными.

Эти сцены служили сразу нескольким целям: показывали расширение царской власти на отдалённые территории, предупреждали о последствиях восстания и формировали идеал царского поведения. Их систематический характер свидетельствует о целенаправленной кампании по закреплению власти посредством визуальных образов.

Божественная легитимность и связь с богами

Вопреки распространённому мнению, ранние правители не называли себя богами. Вместо этого они выступали как земные представители высших сил. Надписи Скорпиона связывают его с богиней Бат — покровительницей плодородной долины Нила, и богом Мином — властелином пустынных земель и охоты.

Профессор Моренц называет это "фараонским становлением": формированием нового территориального государства, где визуальные образы играли ключевую роль в легитимации власти на огромной территории длиной около 800 километров.

Религиозные процессии и символика лодки богов

Не только сцены насилия, но и религиозные изображения нашли отражение на каменных стенах. Особенно впечатляет изображение лодки, которую тянут 25 человек. Эта "лодка богов" символизировала связь между плодородной долиной Нила и суровой пустыней.

Эти процессии, вероятно, были реальными событиями, демонстрирующими способность правителя преодолевать природные и социальные барьеры. Лодка также символизировала божественное путешествие, связывающее земное и небесное, став основу для последующих мифов и погребальных традиций.

Современные технологии раскрывают древние тайны

Использование цифровой обработки изображений позволило исследователям обнаружить ранее невидимые детали наскальных рисунков, разрушенных временем и ветрами пустыни. Это дало возможность глубже понять замыслы древних художников и политиков.

Профессор Моренц уверен, что это только начало изучения важнейшего периода в истории человечества. Он призывает расширять археологические экспедиции и создавать туристические маршруты, чтобы познакомить общественность с этими уникальными памятниками.

